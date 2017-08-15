За 6 лет Украина достигла наибольшего прогресса в Doing Business - FT
За последние 6 лет Украина достигла наибольшего прогресса в рейтинге по легкости ведения бизнеса "Doing Business" среди всех стран постсоветского пространства.
Об этом сообщает Financial Times.
Согласно отчету Всемирного банка, с 2010 года постсоветские государства улучшили свою бизнес-среду больше, чем остальные страны.
Такое развитие может показаться странным, если учесть широкое беспокойство относительно влияния государственных субъектов на правовую систему и традиции олигархата на территории бывшего Советского Союза.
Однако анализ FT по данным Всемирного банка начиная с 2010 года показывает, что большинство стран, которые, как утверждается, улучшили свою легкость ведения бизнеса, являются бывшими коммунистами.
Данные Всемирного банка подчеркивают усилия экономических реформ Украины и других постсоветских государств: Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и др.
По данным отчета, страны, рейтинг которых снизился, это Гонконг, Южная Африка, Саудовская Аравия и Венесуэла.
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