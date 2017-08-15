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За 6 лет Украина достигла наибольшего прогресса в Doing Business - FT

Вторник, 15 августа 2017, 09:42

За последние 6 лет Украина достигла наибольшего прогресса в рейтинге по легкости ведения бизнеса "Doing Business" среди всех стран постсоветского пространства.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно отчету Всемирного банка, с 2010 года постсоветские государства улучшили свою бизнес-среду больше, чем остальные страны.

 

Такое развитие может показаться странным, если учесть широкое беспокойство относительно влияния государственных субъектов на правовую систему и традиции олигархата на территории бывшего Советского Союза.

Однако анализ FT по данным Всемирного банка начиная с 2010 года показывает, что большинство стран, которые, как утверждается, улучшили свою легкость ведения бизнеса, являются бывшими коммунистами.

Данные Всемирного банка подчеркивают усилия экономических реформ Украины и других постсоветских государств: Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и др.

По данным отчета, страны, рейтинг которых снизился, это Гонконг, Южная Африка, Саудовская Аравия и Венесуэла.

 

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