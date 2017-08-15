СНБО требует от "Нафтогаза" проведения тендеров

Совет национальной безопасности и обороны настаивает на необходимости проведения "Нафтогазом Украины" тендеров, связанных с выполнением работ по модернизации и реконструкции объектов газотранспортной системы.

Об этом говорится в протокольном решении, принятом по итогам совещания у главы СНБО Александра Турчинова.

"НАК необходимо определить первоочередные мероприятия по проведению плановых ремонтов и работ по модернизации и реконструкции отечественной газотранспортной системы", - говорится в документе.

В нем же указывается, что вмешательство СНБО в этот вопрос обусловлено беспокойством за подготовку к отопительному сезону 2017/2018 и "бесперебойную работу ГТС на долгосрочной основе".

"НАК должен разработать проект долгосрочной стратегии компании, в частности с учетом необходимости обеспечения надежной транспортировки газа в страны ЕС и защиты национальных интересов Украины", - говорится в документе.

Как сообщала ЭП, на разработке плана развития газотранспортной системы настаивает также Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Беспокойство государственных институтов за состояние ГТС возникло несколько месяцев назад – после того как в марте т.г. у главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева прошло совещание по вопросам проекта финансового плана "Укртрансгаза" на 2017 год, на котором было принято решение оптимизировать инвестиции в ГТС.

"ПАО "Укртрансгаз" поручается откорректировать рассмотренный на совещании проект финансового плана на 2017 год, с учетом требования планирования финансирования капинвестиций в 2017 году в соответствии с негативным сценарием, предусматривающим прекращение транзита газа через Украину с 2019 года, в сумме 6,8 млрд гривен", - говорится в документе.

По данным ЭП, в итоге НАК согласовал план капинвестиций "Укртрансгаза" на текущий год в размере 7,3 млрд гривен, в то время как оппоненты Коболева в лице тогдашнего вице-президента "Укртрансгаза" Валерия Ноздрина заявляли о том, что минимальный размер инвестиций в ГТС на текущий год должен быть почти вдвое больше – 11,8 млрд гривен.

Основная часть разницы между этими двумя цифрами (7,3 и 11,8 млрд гривен) представляет собой строку затрат на реконструкцию и техническое переоснащение компрессорных станций системы.

В прошлом году главным победителем тендеров (которые впоследствии были отменены по инициативе "Нафтогаза") на выполнение этих услуг было "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", принадлежащее Константину Григоришину.

Дмитрий Рясной, ЭП