Гройсман анонсував будівництво двох доріг на схід України

Президент Петро Порошенко ініціював будівництво двох доріг на схід країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту до Дніпропетровської області, передає УНІАН.

"За ініціативи президента ми будемо будувати дві дороги в східному напрямі, на схід України", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман не уточнив деталі планованого будівництва.

Як повідомлялося, уряд заявив про початок в 2017 році масштабної реконструкції українських доріг.

Раніше в Кабміні розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

При цьому 15 мільярдів гривень повинні були бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлингу ОВДП у портфелі НБУ.

Однак 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлинг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Раніше ЕП писала серію матеріалів "Дороги ганьби" про траси Одеса-Рені, Львів-Радехів-Луцьк та "Дніпропетровськ-Миколаїв".

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