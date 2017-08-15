Еще один банк хочет уйти с рынка

Акционеры Промышленно-финансового банка на собрании 15 сентября намерены рассмотреть вопрос прекращения банковской деятельности финансового учреждения.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет FinClub.

Cгласно повестке собрания, акционеры рассмотрят вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности ПАО "Промышленно-финансовый банк" без прекращения юридического лица, а также намерены утвердить план прекращения деятельности.

"На этапе перехода, в течение 6 месяцев банк полностью рассчитается со своими клиентами, юридическими и физическими лицами по текущим и срочным обязательствам, и продолжит деятельность как финансовая компания, основным направлением которой будет кредитования", - сообщили в банке.

"В настоящее время в банке уже аккумулировано достаточно средств для полного расчета", - отметили в финучреждении.

Промфинбанк основан в 1997 году. Владельцем банка является Владимир Матицын.



По данным Нацбанка, на 1 апреля по размеру активов Промфинбанк занимал 73-е место (385,4 млн гривен) среди 90 действующих финучреждений.