95% позичальників банків-банкрутів не хочуть погашати кредити

Попри те, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних не припиняє дію кредитних договорів, абсолютна більшість позичальників – до 95 %, просто відмовляються обслуговувати свої кредити.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Як зазначається, навіть ті споживачі, які справно виконували свої зобов’язання до ліквідації, після ліквідації перестали їх виконувати.

"Можливо, хтось думає: "при ліквідації банку про позичальника забудуть, а борги спишуться". Це не так! Усі, хто має кредити, повинні їх повертати. Адже це – активи банку, і кошти, отримані від їх погашення, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів", – сказала заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут.

У Фонді гарантування закликали позичальників гасити свої кредити.