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95% позичальників банків-банкрутів не хочуть погашати кредити

Вівторок, 15 серпня 2017, 11:33

Попри те, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних не припиняє дію кредитних договорів, абсолютна більшість позичальників – до 95 %, просто відмовляються обслуговувати свої кредити.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Як зазначається, навіть ті споживачі, які справно виконували  свої зобов’язання до ліквідації, після ліквідації перестали їх виконувати.

"Можливо, хтось думає: "при ліквідації банку про позичальника забудуть, а борги спишуться". Це не так! Усі, хто має кредити, повинні їх повертати. Адже це – активи банку, і кошти, отримані від їх погашення, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів", – сказала заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут.     

У Фонді гарантування закликали позичальників гасити свої кредити.

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ФГВФО
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Економічна правда
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