"Укренерго" пропонує знизити тариф на 10%

НЕК "Укренерго" пропонує НКРЕКУ зменшити тариф на передачу електроенергії по магістральних мережах на 10% (на 0,693 коп / кВт * год) - до 6,24 коп / кВт*год з 2018 року.

Про це повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо зменшити на 10% в порівнянні з 2017 роком ... Впевнені, що зможемо забезпечити високу якість наших послуг, високу надійність передачі електроенергії і високі темпи оновлення основних фондів, використовуючи менше тарифних засобів, незважаючи на інфляцію, зростання заробітних плат", - заявив він.

Ковальчук додав, що запропонований розмір тарифу не передбачає додаткових резервів, але він збалансований.

На думку глави "Укренерго", висока вартість електроенергії стримує розвиток промислового виробництва.

Нагадаємо, з 26 липня 2017 року повністю припинено перетікання електроенергії на тимчасово неконтрольовані території Донецької області.