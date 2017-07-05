OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 5 липня.

Про вірус Petya. Департамент кіберполіції спільно з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya.

Про санкції. Російська влада продовжила дію контрсанкцій проти України, ЄС і США до 31 грудня 2018 року.

Про субсидії. 70% населення, якому призначена субсидія для оплати комунальних послуг, отримало допомогу на новий період.

Про обшуки. Співробітники прокуратури, кіберполіції та СБУ провели обшуки в компанії Інтелект-Сервіс (M.E.Doc) і вилучили сервера.

Про Медведчука. Слідчі Департаменту ГПУ встановили, що гроші з "Тедіс Україна" виводилися на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука.

Про МВФ. Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі до 1,9 мільярда доларів восени через затягування розгляду в парламенті ключових реформ.

Про Приватбанк. Рада Нацбанку назвав дії регулятора в ситуації з націоналізацією "Приватбанку" запізнілими.

Про Нафтогаз. НАК за підсумками січня-червня 2017 року сплатив до бюджету 67,5 млрд гривень податків і дивідендів.

Про резерви НБУ. Міжнародні резерви України станом на 1 липня зросли до 17,97 мільярда доларів.

Про внески до Пенсійного фонду. До 7 мільйонів працездатного населення перебуває в тіні і не платить внески в пенсійну систему.

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