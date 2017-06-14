OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 14 червня.

Про смертність на дорогах. 3,5 тисячі смертей на українських дорогах коштували українській економіці 1,5-2% ВВП або 4,5 мільярда доларів.

Про податок на пенсію. Скасування податку на пенсії для працюючих пенсіонерів, яке планується провести у рамках пенсійної реформи, стосуватиметься півмільйона українських громадян.

Про пенсії. Перерахування грошей Пенсійного фонду до управління в Донецькій області у квітні-травні різко зменшилось у порівнянні з попередніми періодами та іншими регіонами поряд з зоною АТО.

Про трирічну бюджету резолюцію. Уряд на чолі з Володимиром Гройсманом ухвалив пропозицію трирічної бюджетної резолюції, представлену міністерством фінансів.

Про Газпром. Господарський суд м. Києва дозволив списання 79,877 мільйона гривень дивідендів, що підлягають сплаті "Газпрому" від компанії "Газтранзит" в рахунок штрафу.

Про Roshen. Федеральна податкова служба РФ по Липецької області провела податкову перевірку ТОВ "Рошен" у м. Липецьку за 2014-2015 рр, в результаті якої вимагає 2,7 мільйона доларів податків.

Про ЗТМК. Вищий господарський суд України відмовив повернути ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" до сфери державного управління.

Про УЗ. Оперативники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Києва викрили окремих керівників філії "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця" на систематичному отриманні хабарів з підприємців.

Про Суркісів. Брати Григорій та Ігор Суркіси ведуть переговори про продаж акцій своїх енергодистрибуційних компаній Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго.

Про Клименко. Прокуратура заочно повідомила екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку про підозру в створенні та участі в злочинній організації і зловживанні службовим становищем.

Про квоти. В результаті міжінституційних переговорів ЄС щодо надання Україні торговельних преференцій сторони досягли компромісу, відповідно до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть скорочені, сечовина з пропозицій виключена.

Про руду. Відпускні ціни на залізну руду знизилися практично до 12-місячного мінімуму на тлі слабкого попиту.

Текс дня:

Переїхати в будинок за містом: скільки коштує і як заощадити

Переїхати у приватний будинок дешевше поетапно: спочатку придбати ділянку, а потім поступово будувати дім. Ціни на землю, як і на всю нерухомість, зараз привабливі, тому інвестувати у цей сегмент доволі вигідно.