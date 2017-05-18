OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 18 травня.

Про блокування російських соцмереж. Держдепартамент США критикує рішення заборонити ВКонтакте, Одноклассники та Яндекс.

Також компанія "Яндекс" проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.

Про президента. Президент України посів 4-те місце у рейтингу декларацій чиновників за статками. У п’ятірку найбагатших чиновників увійшли Олександр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрій Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петро Порошенко (789,6 млн грн) та Вячеслав Богуслаєв (777,3 млн грн).

Про Приватбанк. Ряд власників єврооблігацій Приватбанку ініціювали судовий розгляд в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA) з наміром оскаржити примусову конвертацію своїх облігацій в капітал після націоналізації фінустанови.

Про суд по "боргу Януковича". Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Україна 10 червня подасть апеляцію щодо судової суперечки з Росією за євробондами на суму 3 млрд доларів.

Про новий потяг в Польщу. 12 червня відправиться в перший рейс поїзд з Ковеля до польського міста Холм.

Про держбанки. Міністерство фінансів пропонує змінити систему обрання наглядових рад державних банків та наділити їх функціями незалежності від впливу основного акціонера.

Про готівку. Українці тримають поза банками готівкою 304,2 мільярда гривень.

Про вугілля. 18 травня Кабінет Міністрів України ввів ліцензування експорту вугілля антрацитових марок.

Про мита. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.

Про земельну реформу. Верховна Рада не підтримала проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні.

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