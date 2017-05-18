12 червня відправиться новий поїзд до Польщі - Балчун

12 червня відправиться в перший рейс поїзд з Ковеля до польського міста Холм.

Про це під час прес-конференції повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, повідомляє прес-служба УЗ.

Передбачається, що маршрут обслуговуватиметься складом рейкового автобуса. Проте, якщо буде великий попит на перевезення на цьому напрямку, Укрзалізниця залучатиме інший рухомий склад.

Балчун нагадав, що це буде вже другий денний поїзд до Польщі.

Також очільник УЗ повідомив, що в планах Укрзалізниці – розвивати міжнародні сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи, особливо в контексті запровадження безвізового режиму.

"Наразі ми ведемо переговори зі Словаччиною та Угорщиною, адже з безвізом очікуємо великий попит на перевезення до цих країн", - зазначив Балчун.

Він також додав, що в майбутньому внутрішні пасажирські сполучення Укрзалізниця планує розширювати в міжнародному напрямку, а нові маршрути складати таким чином, щоб було зручно подорожувати до Європи більшості мешканців українських міст.

Хелм - місто в Польщі в 25 кілометрах від кордону з Україною. У 60 кілометрах від кордону знаходиться велика залізнична станція Ковель (Волинська область).

Нагадаємо, з 23 грудня "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд "Інтерсіті+" за маршрутом Київ-Львів-Перемишль.

Економічна правда