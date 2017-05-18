Не допустити банкрутства ОПЗ

Стокгольмський арбітраж зобов'язав державне підприємство виплатити компанії Фірташа майже 7 млрд грн боргу і пені. У підприємства таких грошей нема і йому загрожує банкрутство, але влада має намір врятувати власність держави. (Рос.)

За год ОПЗ превратился з самого привлекательного инвестиционного объекта в предприятие на грани банкротства. Последнего власть старается не допустить.

"Считаю абсолютно неприемлемым банкротство. Думаю, правительство этого не допустит", — заявил президент.

Премьер дал и. о. председателя ФГИ Дмитрию Парфененко полный карт-бланш: "Делайте все, что необходимо, меняйте менеджмент завода и юристов, но нужно предпринять все исчерпывающие средства для защиты госимущества".

Такая категоричность вызвана новым этапом судебных разбирательств в отношении ОПЗ. Завод оказался в некомфортной ситуации. Тяжбы с Ostchem Дмитрия Фирташа свелись к тому, что ОПЗ, который уже больше года работает в минус, должен выплатить Ostchem 6,8 млрд грн за газ и пеню.

Этих денег у предприятия нет: 2016 год оно закончило с убытком 3 млрд грн.

Будет ли государство возвращать Фирташу многомиллиардные долги, или все-таки завод ждет процедура банкротства. Это выясняла ЭП.

ОПЗ погряз в судах

Долг ОПЗ перед Ostchem образовался по контракту на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года. В этот период "Газпром" снизил цену на газ для Ostchem с 430 долл до 265 долл за тыс куб м. Однако для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Фирташ решил взыскать долг по международному праву. В июле 2016 года Стокгольмский арбитражный суд признал требования компании Ostchem и разрешил взыскать с ОПЗ 5,24 млрд грн долга и 1,57 млрд грн пени.

Согласно юридическим процедурам, решение Стокгольмского арбитража должен подтвердить украинский суд. Дело не могло сдвинуться с мертвой точки на протяжении года — украинский суд не выносил свой вердикт.

В марте 2017 года Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство Ostchem и дал возможность реализовать решение Стокгольмского арбитража. ФГИ подал апелляцию. Суд отклонил все апелляции и ходатайства и оставил в силе решение Южненского городского суда в пользу Ostchem.

"Этим решением открыт путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия — ОПЗ", — подытожил и. о. председателя фонда.

На этом история не закончилась: ФГИ подал кассацию. Премьер-министр обвинил директора ОПЗ, нанятых им юристов и "отдельных представителей власти" в сговоре, попросил НАБУ, Генпрокуратуру и МВД подключиться к процессу.

Сложности взыскания

Решение арбитража стало для Ostchem главным подспорьем в попытках взыскать долг. Однако сделать это будет непросто: с 2001 года в Украине действует мораторий на принудительную реализацию имущества госпредприятий.

"Взыскание реально обратить только на денежные средства предприятия и его неосновные активы", — говорит советник АО Spenser & Kauffmann Алексей Соломко. Он предполагает, что денег либо неосновных активов ОПЗ вряд ли хватит для погашения задолженности перед Ostchem.

ЭП выделила пять возможных вариантов развития событий.

Первый — государство подставит плечо. Вариант выгодный Ostchem.

Ostchem может воспользоваться процедурой, предусмотренной законом "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений". Согласно ему, государство гарантирует исполнение судебного решения о взыскании средств, если должник — госорган или госпредприятие.

Это сценарий также имеет несколько опций. Долги ОПЗ могут быть уплачены из госбюджета или же ОПЗ получит кредит в одном из госбанков. Ранее завод уже получал займы от Ощадбанка и Укргазбанка.

"Предыдущие случаи не были настолько срочными, ведь Oscthem Holding Limited может начать процедуру банкротства ОПЗ через три месяца", — отмечает управляющий партнер юридической фирмы N&D Андрей Довбенко.

Этот срок, прежде всего, зависит от факта обращения кредитора в исполнительную службу в целях принудительного взыскания долга с ОПЗ.

Еще один вариант: Минфин выпустит ОВГЗ с их последующим выкупом Национальным банком. "Подобный механизм правительство применило во время национализации Приватбанка, что свидетельствует о возможном его использовании в достаточно сжатые сроки", — констатирует Довбенко.

Второй — пойти на мировую. Вариант выгодный Ostchem.

Он предполагает заключение между Ostchem и ОПЗ мирового соглашения и предоставления рассрочки по выплате долга. Похожее мировое соглашение, напоминает управляющий партнер ЮФ Glagos Дмитрий Шаповал, было заключено между ОПЗ и ООО "РГК трейдинг".

Директором последнего, отмечает юрист, является Артем Компан — заместитель главы правления учета и реализации природного газа ПАО "Днепропетровскгаз", в котором компаниям Фирташа принадлежат 26%. Согласно договору, ОПЗ до мая 2016 года должен был выплатить 345,6 млн грн.

Третий — затягивание судебных процедур. Вариант, на который делает ставку государство. Шансов избежать уплаты долга немного.

Шансы на успех кассации призрачны. Успехом будет разве что затягивание судебных процедур. Кассационная жалоба ОПЗ подана в суд и находится на изучении. Вместе с жалобой подано ходатайство о приостановлении исполнения решений суда первой и апелляционной инстанций. В случае его удовлетворения оспариваемые решения будут заблокированы до рассмотрения кассации.

"Учитывая, что кассационная ветвь реформируется посредством создания Верховного суда, рассмотрение жалобы ОПЗ ближайшее время не произойдет, а при желании государства и вовсе затянется", — прогнозирует Шаповал.

Наиболее вероятен сценарий, что суд кассационной инстанции оставит в силе решение Южненского городского суда о взыскании с ОПЗ долга в размере 6,8 млрд грн, полагает Довбенко. По его словам, в практике украинских судов нет случаев непризнания арбитражных решений и отказа в их принудительном исполнении. Это связанно с крайне узким перечнем оснований для такого отказа.

"Украина является участником Нью-Йоркской конвенции и не имеет права не признавать решений иностранного арбитражного суда", — напоминает управляющий партнер компании Suprema Lex Виктор Мороз.

По его мнению, подача Фондом госимущества и ОПЗ кассационных жалоб — не более чем попытка выиграть время. ОПЗ придется выплачивать долг.

Вероятность, что кассация пересмотрит решения судов первой и апелляционной инстанций и признает решение Стокгольмского арбитража неподлежащим к исполнению на территории Украины, существует, но она незначительная.

Четвертый — банкротство ОПЗ. Самый надежный вариант если не избежать, то максимально оттянуть возврат долга.

Репутация Украины как страны, которая обещала провести приватизацию, в этом случае сильно пострадает. С финансово-экономической точки зрения это не самый плохой вариант. Более того, он очень даже возможен.

"Украинское законодательство не предусматривает действенных механизмов предотвращения банкротства в условиях существования бесспорной задолженности, что и наблюдается в случае с ОПЗ", — отмечает Довбенко.

Учитывая особенности процедуры банкротства, говорит Соломко, особенно банкротства госпредприятий (наличие государственного контроля), этот вариант вряд ли удовлетворит требования взыскателя. Предприятие может оставаться в процедуре банкротства годами, а о погашении долга придется забыть.

Пятый вариант — санация. Для государства этот вариант бессмысленный.

Он предполагает множество трансформаций на предприятии и оказание заводу государственной поддержки. При этом санация не избавляет ОПЗ от перспектив расчета с долгами. Улучшение финансовых показателей предприятия только даст Ostchem повод активизировать взыскание.

Долги против долгов

2016 год прошел под знаком намерений власти продать ОПЗ. Сопровождались они риторикой, что долг перед Фирташем этому не помешает. В неофициальных разговорах источники ЭП в правительстве и среде инвестиционных банкиров признавали: для инвесторов с хорошей репутацией это проблема, и в случае конкурса Фирташ может претендовать на скидку в цене на сумму долга.

Сейчас уже речь не о скидке. По оценкам ФГИ, сделанным в октябре 2016 года, ОПЗ стоит 5,16 млрд грн. Это меньше, чем долг завода перед Фирташем. То есть долги ОПЗ перед Ostchem достигли таких масштабов, что даже если отдать завод Фирташу бесплатно, все равно не удастся рассчитаться полностью.

Противовесом этому варианту могут послужить долги ОПЗ перед государством. Ostchem — не единственный кредитор завода с внушительной суммой претензий. Среди наиболее крупных значится государственный "Нафтогаз Украины". ОПЗ должен ему около 2 млрд грн, которые НАК также пытается получить через суд.

Кроме того, есть еще около 500 млн грн долга перед ПАО "Укртрансгаз" и более 100 млн грн — перед ГК "Укргаз".

"Такой большой объем кредиторской задолженности не добавляет ОПЗ привлекательности в контексте вожделенной государством приватизации. Впрочем, накопление долга перед государством можно использовать как противодействие получению завода Фирташем за долги", — подытожил Шаповал.

Как себя поведет правительство — до конца неясно. Позиция премьера, утверждают источники, — любой ценой не допустить взыскания долга с ОПЗ. ФГИ готовит предложения относительно того, что можно сделать с заводом.