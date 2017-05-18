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Рада не змогла дати старт земельній реформі

Четвер, 18 травня 2017, 16:12

Верховна Рада не підтримала проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні.

Про це повідомляє LIGA.net.

За прийняття постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" проголосували лише 17 народних депутатів.

Дана постанова передбачала доручити створення проекту концепції обороту земель сільськогосподарського призначення в Україні Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству економічного розвитку, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру.

Як зазначено в пояснювальній записці, органи виконавчої влади повинні були б визначити, які саме ділянки зможуть бути виставлені на продаж після відкриття земельного ринку, правовий статус майбутніх покупців земель, їх громадянство.

Також необхідно сформувати список заборон і обмежень на придбання ділянок.

Нагадаємо, впровадження відкритого ринку землі - одна з вимог Міжнародного валютного фонду.

Прийняти відповідні зміни в законодавство український парламент повинен до 2018 року - терміну закінчення дії земельного мораторію.

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