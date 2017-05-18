Суд щодо "боргу Януковича": Україна подасть апеляцію 10 червня

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Україна 10 червня подасть апеляцію щодо судової суперечки з Росією за євробондами на суму 3 млрд доларів.

Про це він повідомив журналістам у четвер, 18 травня, в кулуарах конференції Free Market Road Show Kyiv 2017.

За словами міністра, Україна планує 10 червня подати апеляцію щодо судової суперечки з Росією за єврооблігаціями на 3 млрд доларів.

29 березня Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки.

Також суд дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення про виплату Росії боргу в 3 млрд доларів.

Як повідомлялося, в грудні 2013 року Президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу.

У травні Україна подала документи зі свого захисту в рамках цього судового процесу.

Українські новини