Я використовую 1С. Що мені тепер робити?

80% малого бізнесу використовує програмне забезпечення 1С. Це приблизно 300 тисяч підприємств.

Чому в Україні заборонили 1С? Причиною заборони став указ президента від 16 квітня 2016 року. У ньому йдеться про те, що з метою національної безпеки ряд компаній з російським капіталом потрапляють під санкції й не зможуть працювати на території України. У цей список потрапила в тому числі й система 1С та її дочірні підприємства в Україні.

Моя компанія використовує 1С. Що для мене означає подібна заборона? Представники компанії 1С стверджують, що для користувачів продукції нічого змінитися не повинно. Навіть з урахуванням обмежень клієнти компанії зможуть використовувати продукт і отримувати технічну підтримку. Про це можна прочитати на сайті компанії. Представник СБУ Юлія Лапутіна на круглому столі, який проводився в "ЛігаБізнесІнформ", заявила, що 1С заборонено використовувати виключно державним і бюджетним підприємствам. Приватний бізнес має право вибирати сам, яким програмним забезпеченням користуватися. Всі ж державні підприємства будуть змушені перейти на інше програмне забезпечення. Сервіс, яким вони будуть користуватися, буде обраний на основі тендера. Держпідприємства змінять систему 1С на альтернативну протягом року.

Якщо моя компанія продовжить використовувати 1С, на чиї рахунки я буду переводити оплату? Санкції вводять заборону на діяльність лише деяких компаній. Компанії-франчайзі, які вже викупили продукцію "1С" і не потрапили в санкційні списки, зможуть продавати її користувачам і далі. Перевірити, чи є санкції у компанії, з якою ви співпрацюєте, можна за допомогою OpenDataBot.

Чи ризикує моя компанія зв’язатися з правоохоронними органами, якщо вона використовує 1С? Представники СБУ поки що не дали офіційного роз’яснення, але на круглому столі озвучили чітку позицію, що заборона на роботу з 1С стосується виключно державних органів. Приватні компанії можуть використовувати 1С на законних підставах. Кабінет Міністрів і СБУ дадуть офіційне роз’яснення з цього приводу протягом декількох днів. Вони обіцяють опублікувати його на своїх сайтах.

У 2014 році вже були прийняті санкції проти деяких російських компаній. Чи були прецеденти, пов’язані з обшуками? Ні. Ми перевірили судовий реєстр. Ні в одній судовій справі не згадується про використання програм, які потрапили під санкції в 2014.

Чи може моя компанія брати участь в тендері, якщо вона використовує 1С? Так. Тут працює тільки норма прямої дії. Приватна компанія може продовжувати використовувати 1С і при цьому брати участь у держзакупівлях.

Якщо у мене приватне підприємство, навіщо мені переставати користуватися 1С? У представників влади є два аргументи. Перше: у вас можуть з’явитися труднощі з установкою оновлень і покупкою нових програм. Другий аргумент лежить в етичній площині. Україна знаходиться в стані війни з Росією. Завдяки таким продуктам як 1С може збиратися інформація про компанії, які користуються нею, потім дана інформація може бути використана для підриву економіки країни. Крім цього, купуючи російський продукт, ви фінансуєте цю державу.