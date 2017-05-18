Президент України посів 4-те місце у рейтингу декларацій чиновників за статками.

Про це повідомляє OpenDeclarationBot, сервіс моніторингу декларацій українських чиновників.

У 2016 році більше 17 тисяч чиновників стали мільйонерами.

У п’ятірку найбагатших чиновників увійшли Олександр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрій Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петро Порошенко (789,6 млн грн) та Вячеслав Богуслаєв (777,3 млн грн).

Повідомляється, що за останній рік більше 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 мільйонів гривень. У 14% чиновників грошові активи зменшились.

Нагадаємо, Порошенко задекларував 12,295 млн гривень доходів за 2016 рік.

Економічна правда