Кабмін ввів ліцензії на постачання антрациту

18 травня Кабінет Міністрів України ввів ліцензування експорту вугілля антрацитових марок.

Рішення було прийнято на засіданні уряду.

Зазначається, що проект постанови був розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури".

Повідомляється, що постанова Кабміну прийнята з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивозу антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Узгодження буде здійснюватися без залучення підприємства в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Нагадаємо, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало введення ліцензування експорту вугілля антрацитових марок.

Як повідомлялося, з 17 лютого в Україні діє надзвичайний стан на ринку електроенергії у відповідь на повне припинення поставок антрацитового вугілля з території Донецької й Луганської областей, неконтрольованої українською владою.

16 березня Кабінет Міністрів ще на 1 місяць продовжив дію надзвичайного стану (надзвичайних заходів) на ринку електричної енергії.

5 квітня з метою економії вугілля припинили роботу Трипільська ТЕС ("Центренерго") і Придніпровська ТЕС (ДТЕК).

6 квітня роботу припинила Зміївська ТЕС ("Центренерго"), 11 квітня - Криворізька ТЕС (ДТЕК).

Потім на деякий час роботу припинила Слов'янська ТЕС ("Донбасенерго").

12 квітня НС в енергетику було продовжено ще на 1 місяць.

Економічна правда