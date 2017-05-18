"Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана

Яким буде пенсійний вік, стаж і наскільки зростуть пенсії. ЕП розшифровує, що передбачає пенсійна реформа, яку напередодні ухвалив уряд.

В середу 17 травня Кабінет міністрів ухвалив проект довгоочікуваної пенсійної реформи. Документ підтримав кожен з членів уряду.

Таким чином уряд зробив перший маленький крок на шляху до виконання однієї з головних вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною наступного траншу.

Крок, насправді, дуже маленький, тому що йдеться лише про законопроект, який спочатку розгляне Національна рада реформ при президентові, а потім ще й парламент. На останньому етапі, очевидно, і будуть відбуватися найзапекліші баталії.

"Це не то, що мені подобається або не подобається. Позиції щодо пенсійної реформи є різними, так само є різними підходи до її впровадження, але якщо цю реформу не робити, нам… яма", — заявив на зустрічі із журналістами прем'єр-міністр Володимир Гройсман після засідання уряду, на якому був проголосований законопроект.

Говорячи про основні зміни, він акцентував увагу на несправедливості нарахування пенсій за існуючої системи.

"Працював або не працював — все одно отримуєш мінімальну пенсію. Є в тебе стаж, немає стажу, робив ти внески чи не робив — так само. Система взагалі непрогнозована, ніхто з нас не може порахувати, в кого яка буде пенсія. Ви зможете? Я так само не зможу. Вона дуже складна: там мінімальні надбавки, коефіцієнти, суми індексації, то, інше — ловкость рук, і нікакого мошєннічєства. Нічого не зрозуміло", — наголосив Гройсман.

За його словами, запропонована урядом реформа залишає складні алгоритми в минулому і кожен громадянин зможе сам прорахувати, яку він пенсію отримуватиме залежно від стажу, заробітку і розміру внесків.

Наразі поки що немає основного документу, його ще не оприлюднили. Втім, на сайті уряду можна ознайомитися з презентацією відповідного законопроекту, в якій перелічені основні зміни. Більшість з них прем'єр уже раніше озвучував.

ЕП виділила головні зміни, які напевно повинні зацікавити бізнес і економічно активне населення, людей передпенсійного віку та чинних пенсіонерів. Отже, що пропонує Гройсман?

1. Підвищення пенсійного віку не буде

Із самого початку МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку. Зокрема, міжнародні кредитори пропонували встановити межу на рівні 63+.

Зараз пенсійний вік для чоловіків становить 60 років. Для жінок — 57 років і шість місяців, якщо немає інших пільг за віком. Наприклад, 55-річні жінки з 30 роками трудового стажу мають право на дострокову пенсію.

Нагадаємо, пенсійний вік в Україні є одним з найнижчих в Європі.

Пенсійний вік в інших країнах

Німеччина 65-67 Великобританія 65-67 Данія 65-67 Ісландія 67 Грузія 60 і 67 Канада 65 Нідерланди 65 Фінляндія 62-68 Естонія 65 Японія 65

2. Зате підвищується страховий стаж — з 15 до 25 років

Наразі право на пенсію за віком мають ті, кому виповнилося 60 років. При цьому в законі зазначається, що ці особи повинні мати страховий стаж 15 років.

Що таке страховий стаж? Це той період, за який ви, або хтось замість вас, наприклад ваш роботодавець, сплачував страхові внески до Пенсійного фонду. Сплатили — є стаж, не сплатили — стажу немає.

З 1 січня 2004 року для нарахування пенсії важливий лише страховий стаж. Тобто, з цього часу трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу. Тож, ваш роботодавець, наприклад, може піти на хитрість і не сплачувати страхові внески. Тобто запис в трудовій книжці є, а страховий стаж не іде і цей період вже не буде враховуватись при нарахуванні пенсії.

Більш детально про те, що входить до страхового стажу, і як перевірити, чи нараховується вам страховий стаж, тут.

Відповідно до запропонованої урядом реформи, пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які матимуть страховий стаж 25 років.

При цьому запроваджується гнучкий коридор пенсійного віку та можливості компенсації відсутнього страхового стажу — громадяни, яким не вистачає років стажу, щоб задовольнити вимогу стосовно мінімального стажу, матимуть можливість сплатити внески за відсутні роки (не більше 5 років).

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Тобто, перед урядом фактично стоїть завдання — обмежити кількість людей, які виходять на пенсію. Це можна робити за рахунок підвищення мінімального пенсійного віку, або через "приховане підвищення віку". Норма щодо підвищення страхового стажу якраз виконує таку роль.

3. "Осучаснення" пенсій. 50% пенсіонерів підвищать пенсії

Для цього уряд запроваджує єдині правила визначення розмірів пенсійних виплат.

Так, запроваджується нова формула нарахування пенсій за єдиним підходом для "старих" і "нових" пенсіонерів із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,40 грн. Раніше — в залежності від року призначенні пенсії — від 1197,91 грн до 3764,40 грн

Тобто, виходить, що показник, за яким розраховуються пенсії, буде підвищено майже утричі.

За словами Гройсмана, у результаті зазначеного "осучаснення" до 3 764,40 грн більше 5 млн пенсіонерів уже з 1 жовтня 2017 року отримають підвищення пенсій від до 200 грн і більше 1 тис. грн щомісячно.

Наразі в Україні налічується понад 12 млн пенсіонерів.

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4. Скасовується оподаткування пенсій

З 1 жовтня пропонується відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

5. Скасування особливих умов виходу на пенсію

Призначення пенсій за вислугу років буде здійснювати лише для військовослужбовців.

Реформою також передбачається, що з 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інших категорій.

Запропонований інструмент — це ще один спосіб, який повинен дозволити уряду зменшити кількість пенсіонерів, щоб таким чином уникнути підвищення пенсійного віку.

6. Пенсії щорічно будуть перераховуватися

У законопроекті передбачається автоматична норма про щорічну індексацію (перерахунок) пенсій для захисту від інфляції.

Так, в презентації зазначається, що перерахунок буде відбуватися з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менше ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

7. Підвищення соціальних стандартів

Передбачене на 2017 рік друге підвищення соціальних стандартів на 5% пропонується з 1 жовтня. Мінімальна пенсія у такому випадку становитиме 1373 грн. Підвищення пенсій торкнеться 9 млн пенсіонерів.

Слідкуйте за публікацією. ЕП протягом дня більш детально розшифрує кожен з вказаних пунктів.