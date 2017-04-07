OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 7 квітня.

Про пенсійний вік. Уряду вдалося переконати МВФ у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

Про дороги. Питання залучення додаткових 15 мільярдів гривень отриманих від репрофайлінгу на ремонт та реконструкцію доріг, залежить від Національного банку.

Про Нафтогаз та Газпром. Остання інформація з Стокгольмського арбітражу, який прийме рішення щодо спору між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" є оптимістичною для української сторони.

Про Нафтогаз та Фірташа. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв оприлюднив проект розпорядження в якому уряд доручає відновити постачання газу на хімічні підприємства, які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про Зміївську ТЕС. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" 6 квітня, згідно з раніше озвученим планом, зупинила роботу Зміївської теплоелектростанції.

Про Ryanair. Авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття авіамаршруту "Львів-Берлін" з вересня, замість анонсованого раніше старту в листопаді.

Про ФДМ. Глава Фонду державного майна Ігор Білоус збирається у відставку на початку наступного тижня.

Про НАБУ. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку.

Ще НАБУ подало до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним договору з проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн гривень.

Про арешт втраченого. Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно підприємств ДТЕК на тимчасово неконтрольованій території, над яким компанія втратила контроль.

Про WOG. У лютому 2017 р мережу АЗС WOG провела заміну юридичної особи з ТОВ "ВОГ Рітейл" на ТОВ "ВОГ Рітейл", яке раніше мало назву ТОВ "Стиль Джоб".

Текст дня:

Вхід — рубль, вихід — два: чому Сбербанку буде складно піти з України.

Чи дозволить Нацбанк продати українську "дочку" "Сбербанка" російським бізнесменам Саїду Гуцерієву і Григорію Гусельникову?