"Нафтогаз" відновить постачання газу хімзаводам Фірташа

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв оприлюднив проект розпорядження в якому уряд доручає відновити постачання газу на хімічні підприємства, які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Відповідний проект розпорядження Коболєв оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з документом, Мінагрополітики, "Аграрному фонду", "Нафтогазу" та "Укргазбанку" доручено забезпечити постачання підприємствам з виробництва мінеральних добрив газу на давальницьких умовах.

"Укртрансгазу" на виконання судових рішень поновити в обліку в ПСГ компанії газ ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання азот" в об’ємі 132,527 млн кубів газу, ПАТ "Концерн стірол" в об’ємі 125,664 млн кубів та ПАТ "Азот" 87,714 млн кубів та забезпечити безперешкодне оформлення операцій по розпорядженню вказаних компаній вищезазначеними обсягами газу", - йдеться у проекті.

При цьому Коболєв не уточнює, коли уряд планує розглянути зазначений документ.

Раніше в "Українській аграрній конфедерації" заявили, що в Кабінеті міністрів 28 березня відбулась нарада, на якій розглядалося питання запуску в роботу хімічних підприємств, що виробляють мінеральні добрива.

"Планується, що виробництво добрив буде здійснюватися на давальницьких умовах шляхом поставки газу ПАТ "Аграрний фонд", - заявляли в УАК.

"Уряд розгляне можливість того, що добрива, які "Аграрний фонд" отримає від Черкаського "Азоту" і "РівнеАзоту", будуть передані сільськогосподарським підприємствам в основному на умовах зустрічної поставки продукції майбутнього врожаю", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня "Укртрансгаз" розпочав обмеження газопостачання ПАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і ПАТ "Азот" через борги.

Як відомо, ПАТ "Рівнеазот" і черкаський "Азот", а також два хімзаводи, які простоюють - "Концерн Стирол" (Горлівка) і "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Сєвєродонецьк) належать Дмитру Фірташу.

Економічна правда