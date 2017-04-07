Суд заарештував "віджате" бойовиками майно компанії Ахметова

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно підприємств ДТЕК на тимчасово неконтрольованій території, над яким компанія втратила контроль.

Про це ЕП повідомили в прес-службі компанії.

Процедура здійснена в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 206 Кримінального кодексу України.

"Дії суду стосуються, в першу чергу, всіх транспортних засобів, вугільної продукції та обладнання підприємств. Це означає повну заборону на відчуження, розпорядження і незаконне використання даного майна", - йдеться в прес-релізі.

Як зазначається, перелік арештованого рухомого майна буде внесений до державного реєстру обтяжень і бази розшуку МВС.

"Інформація про арештоване вугілля буде направлена до митних органів для вжиття заходів щодо недопущення ввезення цього вугілля в Україну через територію Росії", - заявили в компанії.

"Ми розуміємо, що представники так званих "ЛДНР" намагатимуться відновити видобуток вугілля на захоплених шахтах. Тепер всі, хто матиме те чи інше відношення до цього процесу будуть переслідуватися за українським та міжнародним законодавством", - зазначив керівник Антикризового штабу ДТЕК Денис Діденко.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Економічна правда