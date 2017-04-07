"Центренерго" зупинила Зміївську ТЕС

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" 6 квітня, згідно з раніше озвученим планом, зупинила роботу Зміївської теплоелектростанції.

Про це агентству УНІАН повідомила прес-служба компанії - оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго".

"Так - станція зупинилася згідно з графіком, який раніше було анонсовано", - відзначили у прес-службі.

Також у прес-службі підтвердили, що 11 квітня має зупинитися Криворізька ТЕС, яка входить до складу приватного енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомлялося, 5 квітня компанія "Центренерго" зупинила роботу Трипільської ТЕС з метою накопичення дефіцитного вугілля антрацитної групи для проходження річного максимуму.

Також ДТЕК тимчасово зупинив роботу Придніпровської ТЕС. У цей самий день в.о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що компанія "Укренерго" має намір 6 квітня зупинити Зміївську ТЕС, а 11 квітня - Криворізьку станцію.

Такі зупинки викликані тим, що Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.