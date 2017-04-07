Уряд не підвищуватиме пенсійний вік - Рева

Уряду вдалося переконати МВФ у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева на ток-шоу "Право на владу".

"Ми вважали це неприйнятним у нашій країні в даний момент і запропонували інший варіант вирішення цієї проблеми. Дискусії тривали чотири місяці. Нам вдалося знайти рішення цього питання без підвищення загального пенсійного віку", - сказав міністр.

За його словами, загальний пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні становитиме 60 років. За його словами, у зв'язку з пенсійною реформою 2011 року, вік для виходу на пенсію для жінок щорічно буде підвищуватися на півроку до 2021 року. Тоді жінки будуть виходити на пенсію, як і чоловіки – у 60 років.

Нагадаємо, згідно з меморандумом між Україною та МВФ пенсійна реформа в Україні повинна бути прийнята Верховною Радою до кінця квітня 2017 року.

Терміни четвертого і наступних переглядів Міжнародним валютним фондом економічної програми з україною в рамках програми розширеного фінансування EFF залежить від прогресу в проведенні структурних реформ.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в парламенті заявив, що урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає збільшення пенсійного віку, а передбачає "інші заходи для вибудовування справедливої і бездефіцитної пенсійної системи".

"Я з усією відповідальністю заявляю, що після того, як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який, підкреслюю, не передбачає підвищення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу та бездефіцитну систему, уряд проведе перерахунок пенсій для українських громадян, досить істотний", – сказав Гройсман.

Економічна правда