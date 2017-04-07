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Інформація з стокгольмського арбітражу оптимістична - Коболєв

П'ятниця, 7 квітня 2017, 20:19

Остання інформація з Стокгольмського арбітражу, який прийме рішення щодо спору між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" є оптимістичною для української сторони.

Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу відносного можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього", - сказав він в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

За його словами, звичайно рішення арбітражу за контрактом на купівлю-продаж газу варто очікувати вже найближчим часом.

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений в 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери, або плати".

Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.

Винесення рішення арбітрами за контрактом на поставку газу планується в квітні 2017 року.

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