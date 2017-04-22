Аеропорт "Київ" призупинив перемовини з Ryanair

Міжнародний аеропорт "Київ" тимчасово призупинив діалог з найбільшим європейським лоукостером Ryanair.

Про це заявив голова ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський у інтерв’ю "Українським новинам".

За його словами, Ryanair очікує, що аеропорт "Київ" знизить аеропортовий збір у середньому на 60-80%. Однак в Україні цей збір є регульованим тарифом, в який входить вартість палива, опалення, зарплата персоналу та інше.

За словами Костржевського, в Європі є державні дотації для аеропортів, в Україні такого немає.

"Як можна надати 80% чи навіть 50% знижки від цієї ціни, якщо рентабельності в ній закладено всього близько 10%. Це економічно невигідно. Відповідно, висловлені компанією Ryanair очікування в частині надання знижки на аеропортове обслуговування докорінно не збігаються з нашою економічною моделлю роботи аеропорту. Саме з цієї причини ми і призупинили переговори ", - заявив представник аеропорту.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Загалом новина про "Бориспіль" була неочікуваною, оскільки перед цим в українських ЗМІ пройшла новина про те, що в коді сайту авіакомпанії була знайдена згадка про аеропорт Жуляни.

Пізніше з’явилася інформація, що міжнародний аеропорт Бориспіль поки не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Проте, Авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття маршрутів зі Львова і Києва на два місяці раніше запланованого.

Пізніше, гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявив, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає.

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