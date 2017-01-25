Економічна правда

точка конфлікту
26 січня 2017, 08:30 — Федір Попадюк, Роман Кравець
казус
Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?
25 січня 2017, 17:00 — В'ячеслав Король
схеми
Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?
25 січня 2017, 09:40 — Микола Топалов
техно
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)
24 січня 2017, 15:00 — Віталій Кулініч, для ЕП
інфокарти
24 січня 2017, 09:30 — Олександр Мойсеєнко
техно
19 січня 2017, 15:30 — Всеволод Некрасов
фокус
Висококваліфіковані спеціалісти і некваліфіковані працівники масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Що з цим можна зробити?
23 січня 2017, 13:00 — Олексій Щербатенко
долслідження
Державна шахта — один з головних ньюзмейкерів тижня. Придбавши м'ясо по 4 тисячі за кілограм та мінеральну воду по 588 гривень за літр, вугільники відзначились найбільш зневажливим ставленням до закупівель. Але вони далеко не єдині.
23 січня 2017, 09:00 — Олексій Грибановський, Наталія Шаповал, для ЕП
приватбанк
Чим насправді був Приватбанк, кому дісталося найцінніше, і хто вийде переможцем з майбутньої найбільшої судової справи країни. (Рос.)
20 січня 2017, 11:51 — ОЛЕНА ШКАРПОВА, VOX UKRAINE, ДЛЯ УП
державні фінанси
План з більшості податків вдалося перевиконати. Причина проста: інфляція і шалене зростання цін в промисловості. Рівень проведення витрат доволі високий, та є нюанс — грудневий ажіотаж. (Рос.)
19 січня 2017, 16:00 — Галина Калачова