Економічна правда

казус Хто ставить "палки в колеса" пенсійній реформі Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?

схеми Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?

техно Таксі з автопілотом в Україні. Чи можливо? Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)

фокус Чемоданний настрій. Якими є реальні масштаби української еміграції Висококваліфіковані спеціалісти і некваліфіковані працівники масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Що з цим можна зробити?

долслідження "Селидіввугілля" та інші держпідприємства, які обходять Prozorro Державна шахта — один з головних ньюзмейкерів тижня. Придбавши м'ясо по 4 тисячі за кілограм та мінеральну воду по 588 гривень за літр, вугільники відзначились найбільш зневажливим ставленням до закупівель. Але вони далеко не єдині.

приватбанк Добрий банк, поганий акціонер, злий регулятор Чим насправді був Приватбанк, кому дісталося найцінніше, і хто вийде переможцем з майбутньої найбільшої судової справи країни. (Рос.)