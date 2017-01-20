Економічна правда

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Новини

17:34
Вартість держвласності України, що підлягає приватизації, завищують – Білоус
16:50
Кількість аварій з Tesla скоротилася на 40% після впровадження автопілоту
15:11
Суд не дозволив «Михайлівському» повернути виведені кредити на 690 мільйонів гривень
13:50
Рішення по УЗ будуть прийматися урядом колективно - Саєнко
11:50
“Антонов” може отримати британську техніку по програмі імпортозаміщення
10:47
"Київенерго" нарахувало киянину 10 тисяч за тепло: "платить за сусідів"
10:00
Додон хоче, щоб Молдова виплатила РФ газові борги Придністров’я
20 січня, 2017
21:00
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
20:48
Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті
20:39
Трамп: США припинять підтримку чужої індустрії та іноземців
20:24
НБУ знову зміцнив офіційну гривню
20:06
У Німеччині закликали Трампа поважати торговельні угоди
19:48
Балчун заявляє про саботаж з боку Мінінфраструктури
19:35
Частка "Нафтогазу" в імпорті газу в Україну становила 74%
19:05
Приватбанк виключає можливий арешт своїх іноземних рахунків
18:49
ЄК розкритикувала "Енергетичну стратегію України до 2035 року"
18:34
Міжбанк закрився доларом по 27,44 гривні
18:04
Урядовий офіс з євроінтеграції відкриває вакансії із зарплатнею на гроші ЄС
17:51
Ціна на нафту Brent піднялася вище 55 доларів за барель
17:31
Приватбанк завершує погодження договору про аудит з EY
17:15
У РФ хочуть перезапустити Липецьку фабрику з новим інвестором
17:01
"Нафтогаз" хоче відсторонити главу "Укртрансгазу" - джерело
16:44
"Газпром" хоче бути третьою стороною у позові польської PGNiG щодо OPAL - ЗМІ
16:32
Коломойський заявив, що реструктуризував борги перед Приватбанком
16:14
Україна хоче отримати від МВФ ще 8 траншів на 9,9 мільярда доларів
16:00
ЗМІ: Чиновник ДФС забув про 3 квартири дружини і кросовер матері
15:39
ДФС відсторонила все керівництво Львівської митниці
15:32
Представники шведської H&M знову приїхали в Україну
15:14
У Путіна прокоментували закриття фабрики Roshen в Липецьку
15:04
Київські маршрутки подорожчають ще на гривню
14:58
фотоApple випустить iPhone X з екраном навколо корпусу - ЗМІ
14:46
Ярославський каже, що поки не отримав відповіді щодо оренди ОПЗ
14:30
Держдума РФ ратифікувала угоду щодо "Турецького потоку"
14:22
Фонд гарантування відновив виплати вкладникам банку "Михайлівський"
13:56
Кубів: У 2016 році реальна зарплата зросла майже на 9%
13:38
Омелян: На номінаційному комітеті я голосував проти Балчуна
13:08
Боголюбов: Суркіс втратив сотні мільйонів через націоналізацію Приватбанку
12:57
Рева: З завищеними платіжками розбираємося
12:37
Через закриття Roshen у Липецьку звільнять понад 700 людей
12:16
Uber заплатить 20 мільйонів доларів за обман водіїв в США
11:53
інфографікаКубів похвалився "рекордними" темпами виходу української економіки з тіні
11:42
В банк "Народний капітал" ввели тимчасову адміністрацію
Усі новини
приватбанк

Добрий банк, поганий акціонер, злий регулятор

20 січня 2017, 11:51 — ОЛЕНА ШКАРПОВА, VOX UKRAINE, ДЛЯ УП
Головні новини

НБУ знову зміцнив офіційну гривню

Балчун заявляє про саботаж з боку Мінінфраструктури

Міжбанк закрився доларом по 27,44 гривні

Публікації

державні фінанси

Передноворічне вкидання. Завдяки чому вдалося виконати держбюджет 2016 року

19 січня 2017, 16:00 — Галина Калачова
курс
Страх та ненависть до гривні: чому дешевшає нацвалюта
Чому перспективи гривні викликають серйозне занепокоєння?
19 січня 2017, 09:35 — Олександр Мойсеєнко
інфокарти
Російський чи європейський? Який газ Україна купує на кордоні, які загрози
18 січня 2017, 10:35 — Дмитро Рясний
інфокарти
Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?
17 січня 2017, 17:46 — Економічна правда
думка
Інфляційні цілі під загрозою. Що треба змінити НБУ
В той час як більшість експертів та зовнішніх спостерігачів аплодують героїчним зусиллям НБУ, громадськість часто вважає, що банк діє згідно з політичними або, навіть корисливими, мотивами президента та уряду.
17 січня 2017, 15:30 — Тимофій Мілованов
техно

Сейшели, Марс та ігри для дорослих у вашій квартирі. Як віртуальне стає реальністю

19 січня 2017, 15:30 — Всеволод Некрасов
фінанси
Як спрацювали банки в 2016 році: що відбувалося з кредитами і депозитами
Попередні результати роботи банків свідчать, що за два роки з банківської системи українці вивели 11 млрд дол. (Рос.)
17 січня 2017, 10:00 — Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
фокус
Омелян проти Адміністрації морських портів: хто кого
Міністр інфраструктури назвав головним провалом року відсутність реформи АМПУ, заявив про корупцію на підприємстві, анонсував заміну глави і переведення офісу в Київ. АМПУ з відповіддю не зволікала. (Рос.)
16 січня 2017, 15:42 — Федір Попадюк
документ
Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017
МВФ висунув жорсткі вимоги. Для продовження співпраці з Фондом Україні треба підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. Це лише частина рекомендацій кредитора.(Рос.)
16 січня 2017, 08:55 — Галина Калачова
техно
Сім найбільш очікуваних гаджетів 2017 року
ЕП вибрала сім найцікавіших пристроїв і зібрала думки інсайдерів про те, які характеристики матимуть ці апарати. (Рос.)
13 січня 2017, 14:30 — Всеволод Некрасов
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Про курс гривні та звичайні хвороби

Україна позичає гроші для того, щоб погасити раніше позичене, але вічно так тривати не може. Програма співпраці з МВФ розробляється не для цього.
Андрій Вігірінський
юрист

Ми не дали хабар і це була наша помилка

Все в Україні налаштоване проти бізнесу. Якщо тебе вирішили "подоїти", це буде зроблено, ніхто тебе від цього не захистить.
Юрій Мезінов
директор ТОВ "Мега ленд", постачальник систем опалення

Стоп, накладна! Як фіскали боротимуться зі "скрутками" з ПДВ

На тлі деяких послаблень у податковому адмініструванні бізнес отримав гірку "пілюлю" — механізм блокування ПДВ-накладних. Він може перетворитися на черговий спосіб для викручування рук платникам податків. (Рос.)
Наталя Ульянова
управляючий партнер ЮФ ICF Legal Service

Давос-2017: зґвалтування Заходу і вхід в "азійське століття"

Френсіс Фукуяма 20 років тому проголосив, що історія закінчилася, і тепер все буде плавно і солодко. Та це стосується переважно азійських країн. Західний світ входить в еру турбулентності.
Володимир Панченко
Інститут імені Олександра Поля, директор Агентства розвитку Дніпра

Чи встигне Україна в останній вагон Четвертої технологічної революції?

Україна повинна стати офшором для міжнародних інноваційних компаній. Така можливість є завдяки послабленню податкових важелів і талановитим людям.
Андрій Колодюк
голова правління AVentures Capital, Young Global Leader на думку World Economic Forum

Інтерв'ю

Михайло Гончар: Статус України як провідного транзитера газу не вічний

2016-й став знаковим для української економіки. За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
5 січня 2017, 15:30

Е-Шарж

ФОПи засинають, прокидається мафія

Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року

ЕП зробила підбірку 10 технологій, які здивували в 2016 році і дозволяють дивитися в майбутнє з оптимізмом.(Рос.)

Новини компаній

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Економічна правда
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