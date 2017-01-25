Економічна правда

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Новини

14:32
СБУ заблокувала виплати пенсій померлим людям з ОРЛО
14:17
Нацбанк зберіг облікову ставку незмінною
14:03
"Альфа-Банк" збільшив статутний капітал на 4,7 мільярда
13:44
Держсекретар Мінекології задекларував подарунок у 30 тисяч доларів
13:32
Банкіри прогнозують поступове зниження кредитних ставок
13:01
Українська IT-команда очолила світовий рейтинг "білих" хакерів
12:51
Балчун забув, що останні місяці займався музикою - Омелян
12:41
Приватбанк відновив рахунки корпорації Cargill
12:23
Україна суттєво збільшила відбір газу зі сховищ
12:01
документЗарплата Коболєва перевищує 2 мільйони гривень на місяць
11:52
Concorde Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,1%
11:41
Через брак коштів оборонка відправляє у "відпустки", а техніка йде за кордон
11:25
інфографікаУкраїна залишилася в Топ-10 світових виробників сталі
11:01
Німці очікують суттєвого збільшення зарплат у 2017 році - дослідження
10:50
"Газпром" знову не витримує контрактний тиск - "Укртрансгаз"
10:28
Міжбанк відкрився доларом по 27,24
10:06
Омелян передав НАБУ документи щодо корупції в "Укрзалізниці"
09:52
Коломойський більше не буде фінансувати "Дніпро" - джерело
09:44
У "Газпромі" заявили про ризики поставок газу в Європу через Польщу
09:33
Суд розгляне скаргу "Газпрому" на штраф за монополізм 22 лютого
09:16
Ціни на нафту зростають на тлі падіння долара
09:00
Порошенко просить торговельних преференцій у Європарламенту
25 січня, 2017
21:00
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
20:50
Instagram запустив сервіс прямих трансляцій
20:31
Насіров хоче зібрати з українців на 100 мільярдів більше податків
20:04
Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні
19:42
Росіяни стали вдвічі швидше втрачати доходи
19:02
фотоНАБУ затримало голову ОГХК, якого пов'язують з Мартиненком
18:52
"Укрзалізниця" створить власну експедиторську компанію
18:32
ЛЕО Григоришина перейде на 3-денний робочий тиждень
18:01
фотоНасіров: Я – прихильник Трампа
17:49
Міжбанк закрився доларом по 27,24 гривні
17:31
"Алмаз-Антей" не вірить Суду ЄС і не оскаржуватиме санкції
17:03
ЄБРР готовий допомогти у реформуванні "Укрзалізниці"
16:42
Cкандальна хабарниця з Одеси отримала посаду в Києві
16:20
"Ідея Банк" розмістить облігації на 200 мільйонів гривень
16:06
У Раді вже 22 законопроекти щодо авто з іноземними номерами
15:44
Розенко: підвищення пенсійного віку знято з переговорів із МВФ
15:32
У Гонтаревої кажуть, що апетиту до кредитів в іноземній валюті немає
15:04
Балчун і Омелян посварились на засіданні. Гройсману передали документи
14:56
"Укрзалізниця" обіцяє безкоштовний Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах
14:36
інфографіка"Нафтогаз" скаржиться на величезний борг ТКЕ та ТЕЦ
Усі новини
документ

Зарплата Коболєва перевищує 2 мільйони гривень на місяць

26 січня 2017, 12:01 — Дмитро Рясний
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Нацбанк зберіг облікову ставку незмінною

"Альфа-Банк" збільшив статутний капітал на 4,7 мільярда

Українська IT-команда очолила світовий рейтинг "білих" хакерів

Публікації

точка конфлікту

Війна за інфраструктуру. Чому в Омеляна забрали "Укрзалізницю"

26 січня 2017, 08:30 — Федір Попадюк, Роман Кравець
казус
Хто ставить "палки в колеса" пенсійній реформі
Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?
25 січня 2017, 17:00 — В'ячеслав Король
схеми
Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах
Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?
25 січня 2017, 09:40 — Микола Топалов
техно
Таксі з автопілотом в Україні. Чи можливо?
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)
24 січня 2017, 15:00 — Віталій Кулініч, для ЕП
інфокарти
Мантри про інвестклімат, або Як Росія стала найбільшим інвестором в Україну під час війни
24 січня 2017, 09:30 — Олександр Мойсеєнко
техно

Сейшели, Марс та ігри для дорослих у вашій квартирі. Як віртуальне стає реальністю

19 січня 2017, 15:30 — Всеволод Некрасов
фокус
Чемоданний настрій. Якими є реальні масштаби української еміграції
Висококваліфіковані спеціалісти і некваліфіковані працівники масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Що з цим можна зробити?
23 січня 2017, 13:00 — Олексій Щербатенко
долслідження
"Селидіввугілля" та інші держпідприємства, які обходять Prozorro
Державна шахта — один з головних ньюзмейкерів тижня. Придбавши м'ясо по 4 тисячі за кілограм та мінеральну воду по 588 гривень за літр, вугільники відзначились найбільш зневажливим ставленням до закупівель. Але вони далеко не єдині.
23 січня 2017, 09:00 — Олексій Грибановський, Наталія Шаповал, для ЕП
приватбанк
Добрий банк, поганий акціонер, злий регулятор
Чим насправді був Приватбанк, кому дісталося найцінніше, і хто вийде переможцем з майбутньої найбільшої судової справи країни. (Рос.)
20 січня 2017, 11:51 — ОЛЕНА ШКАРПОВА, VOX UKRAINE, ДЛЯ УП
державні фінанси
Передноворічне вкидання. Завдяки чому вдалося виконати держбюджет 2016 року
План з більшості податків вдалося перевиконати. Причина проста: інфляція і шалене зростання цін в промисловості. Рівень проведення витрат доволі високий, та є нюанс — грудневий ажіотаж. (Рос.)
19 січня 2017, 16:00 — Галина Калачова
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Колонка автора

Приватбанк: де була наглядова рада?

За ситуацію з банком уже відповідають регулятор, аудитор, колишні власники та правління банку. А де була наглядова рада та її незалежні члени?
Андрій Бойцун
член SAGSUR, директор з досліджень Центру економічної стратегії

300 мільярдів на вітер. Чому не варто переводити мережі на напругу 20 кВ

Вартість створення мереж 20 кВ для одного "середнього" обленерго коштуватиме близько 15 млрд гривень. В цілому по країні — більше ніж 300 млрд гривень. Але навіщо це робити?
Володимир Лях
директор ДП "Укрсільенергопроект" у 1990-2011 роках

Міфи про ефективність Prozorro

За відсутності реальних реформ в країні Prozorro виступає для чиновників одним з ключових прикладів позитивних змін. Але для цього насправді немає жодних підстав.
Ростислав Чайківський
член CFA Україна

Навіщо палити шини заради ввезення в Україну дешевих "сміттєвих" авто?

Якісь люди страйкують, палять шини і влаштовують пробки на в'їзд до Києва. І роблять це заради "схем". А починалося все з боротьби з корупцією.(Рос.)
Сергій Фурса
інвестиційний банкір

У глухому куті. Що чекає на український газовидобуток у 2017 році

Затверджена урядом Концепція розвитку газовидобувної галузі до 2020 року свідчить, що видобуток газу за ці чотири роки має зрости до 28 млрд куб м. Чи реальні ці плани?
Роман Опімах
виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України

Інтерв'ю

Михайло Гончар: Статус України як провідного транзитера газу не вічний

2016-й став знаковим для української економіки. За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
5 січня 2017, 15:30

Е-Шарж

ФОПи засинають, прокидається мафія

Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року

ЕП зробила підбірку 10 технологій, які здивували в 2016 році і дозволяють дивитися в майбутнє з оптимізмом.(Рос.)

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Що важливо враховувати при замовленні перекладу великого обсягу
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