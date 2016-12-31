Економічна правда

4000 робітників ОПЗ, вся країна, стали заручниками незрозумілих ігор і підкилимних домовленостей. Хто винен у "вбивстві" успішного підприємства.
Дмитро Дєнков
редактор "Економічної правди"
У 2016 році масштаби "банкопаду" зменшилися, але дві події стали найбільш резонансними: банкрутство "Михайлівського" і націоналізація Приватбанку. (Рос.)
Олександр Виговський
адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"
Дуже багато хто з нинішніх чиновників дуже скоро будуть в бігах або в тюрмі. Такого цинічного злодійства і такої кількості смертей, пов'язаних з "лівим" спиртом від "Укрспирту" не було навіть за попередньої влади.(Рос.)
Євген Черняк
власник і голова Ради директорів Global Spirits
Приватизація Одеського припортового заводу знову не відбулася. Це навіть не стрес — це уже дистрес.
Мирослав Табахарнюк
голова наглядової ради компанії "МТ-інвест", заслужений економіст України
Кабінет міністрів затвердив дві постанови (№ 862, 863), ухвалення яких повинно було стати одним з найбільш очікуваних кроків — як для фармацевтичного бізнесу, так і для українських пацієнтів.(Рос.)
Лана Сінічкіна
партнер АО "Арцингер", керівник практики "Фармацевтика та охорона здоров'я"