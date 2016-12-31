Економічна правда

скандал Хто заробить на знищенні Дністра Чиї інтереси відстоює "Укргідроенерго"? Держави чи сумнівних приватних фірм, яким вона щедро роздає багатомільйонні підряди?

Друзям все, ворогам закон? VoxCheck заяв екс-правління Приватбанку 20 грудня стало відомо про націоналізацію Приватбанку. Представники уряду та НБУ пояснили це рішення поганою якістю кредитного портфеля, величезною кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку виклало свою версію: несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.

ЗА ПІДТРИМКИ SAMSUNG Стало відомо, який сервіс побутової техніки найкращий Останнім часом покупці все частіше звертають увагу на фактор після продажного обслуговування, адже виробники в конкуретних перегонах пропонують дуже схожі між собою товарні позиції

інтерв'ю Ніна Южаніна: Якщо у Данилюка немає авторитету, то переконувати депутатів може і прем'єр ЕП поговорила з головою "податкового" комітету парламенту Ніною Южаніною про те, чому вона не довіряє Данилюку, що відбувалося в останню добу бюджетного процесу, і як окремі рішення позначаться на доходах бюджету-2017.

енергетика Битва за ренту. Як змінився ринок газу і нафти після "бюджетної" ночі У ніч прийняття бюджету на 2017 рік, Верховна Рада також проголосувала за закон, що залишає 5% від видобутку нафти і газу на місцях з 2018 року. Головне питання - чи отримають місцеві бюджети ці гроші, коли прийде час?

Супердержбанк. Приватбанк націоналізовано: що буде далі Частка держави у банківському секторі невпинно зростає з 2014 року, коли почалася "чистка" ринку. Після націоналізації Приватбанку державна частка перевищила 50%. Як це оцінювати, до чого це призведе і що держава може насправді зробити з "Приватом"?

фінанси Останній "пилосос": як довго ще протягне Платинум банк До кінця тижня Платинум банк може бути визнаний неплатоспроможним. Поки фінансова установа продовжує працювати, але тільки через зволікання з боку НБУ.(Рос.)