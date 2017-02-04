Економічна правда

Верифікація 2.0. "Соціалку" будуть перевіряти ревізори Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (Рос.)

інтерв'ю Глава "Укртрансгазу": Мені сказали: "Ось це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися" Ігор Прокопів розповів ЕП про причини конфлікту з Коболєвим, про бізнес з Онищенком та Григоришиним, консультації з Яценюком і Мартиненком, про зустрічі з Кононенком, Порошенком і Фірташем. А ще — про тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО і надлишок грошей у держкомпанії. (Рос.)

скандал Як банки благодійні фонди обікрали Бездіяльність влади призвела до того, що власники банків не відповіли за скоєні злочини. Українські інституції неякісно очистили банківську систему, через що постраждало багато благодійних фондів. Наразі десятки благодійних програм заморожені, а робота деяких фондів взагалі призупинена.

"Сірі" підгузки. Чи заблокує Україна подрібнення партій товарів при імпорті? Законослухняні імпортери скаржаться на ділків, які перевозять товари через кордон без сплати податків методом подрібнення партій. Податківці помітили проблему і вже передали уряду правки до Митного кодексу.

думка Держава не має морального права оподатковувати (реальних) приватних підприємців Оскільки жоден уряд за останні 25 років не зміг виконати зобов'язань дбати про своїх громадян, держава повинна це визнати і, принаймні, дати громадянам можливість забезпечити себе.

реформи Податкова міліція чи фінансова поліція? Ставки — 3 до 1 Законопроект про створення нового органу замість "репресивної" податкової міліції Кабмін розгляне 1 лютого. Чи є шанси, що бізнес з нею попрощається? (Рос.)