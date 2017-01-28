Економічна правда

тяжби держави Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську Офшорна компанія зажадала від України компенсувати їй 120 млн дол за те, що суди і прокуратура часів Януковича позбавили її ділянки в центрі Києва. Держава виграє суперечку, якщо доведе наявність "схем". (Рос.)

світ Як Deutsche Bank змусив зникнути $462 млн збитків Через сумнівні операції, які призвели до кримінальної справи, може похитнутися найважливіший банк Європи. Його рятування може стати останньою краплею для єврозони.

точка конфлікту Війна за інфраструктуру. Чому в Омеляна забрали "Укрзалізницю" Останнє засідання Кабміну засвідчило, що між прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном є непорозуміння. Чим викликаний конфлікт і чому "Укрзалізниця" стала для суперечки головним майданчиком, з'ясовувала ЕП.

казус Хто ставить "палки в колеса" пенсійній реформі Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?

схеми Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?

техно Таксі з автопілотом в Україні. Чи можливо? Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)