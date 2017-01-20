Економічна правда

Про курс гривні та звичайні хвороби Україна позичає гроші для того, щоб погасити раніше позичене, але вічно так тривати не може. Програма співпраці з МВФ розробляється не для цього. Андрій Вігірінський юрист

Ми не дали хабар і це була наша помилка Все в Україні налаштоване проти бізнесу. Якщо тебе вирішили "подоїти", це буде зроблено, ніхто тебе від цього не захистить. Юрій Мезінов директор ТОВ "Мега ленд", постачальник систем опалення

Стоп, накладна! Як фіскали боротимуться зі "скрутками" з ПДВ На тлі деяких послаблень у податковому адмініструванні бізнес отримав гірку "пілюлю" — механізм блокування ПДВ-накладних. Він може перетворитися на черговий спосіб для викручування рук платникам податків. (Рос.) Наталя Ульянова управляючий партнер ЮФ ICF Legal Service

Давос-2017: зґвалтування Заходу і вхід в "азійське століття" Френсіс Фукуяма 20 років тому проголосив, що історія закінчилася, і тепер все буде плавно і солодко. Та це стосується переважно азійських країн. Західний світ входить в еру турбулентності. Володимир Панченко Інститут імені Олександра Поля, директор Агентства розвитку Дніпра