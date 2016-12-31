Економічна правда

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Новини

10:00
З початку року військовим у зоні АТО збільшать зарплати
31 грудня, 2016
17:10
Fitch знизило рейтинг Приватбанку
15:26
Керівників одного з банків підозрюють у розтраті 80 мільйонів гривень
14:38
У 2016 році Китай стягнув 331 мільйон доларів з корупціонерів, що втекли
13:44
Україна експортувала ялинкових іграшок на 4,5 мільйона доларів
10:30
Ярославський хоче орендувати ОПЗ
30 грудня, 2016
21:00
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
20:46
НБУ усунув адмінбар'єри для операцій з експорту послуг
20:34
"ДТЕК Енерго" провів обмін єврооблігацій на нові
20:08
У Данії можуть закрити найбільше газове родовище
19:46
Світовий банк виділить "Нафтогазу" 478 мільйонів євро на закупівлю газу
19:13
Фонд гарантування: існує загроза втрати активів банку "Хрещатик"
18:52
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу продовжує знижуватися
18:06
У Хорватії звинуватили двох осіб через корупційний скандал із винищувачами з України
17:55
PROMOTEDЗима без перешкод. BMW X.
17:32
НБУ вирішив ліквідувати банк "Траст"
17:00
Порошенко схвалив підвищення акцизів на алкоголь та сигарети
16:43
Кабмін затвердив нову редакцію статуту "Нафтогазу"
16:24
В "Інтерсіті" з Києва до Перемишля зафіксували перший випадок контрабанди
16:11
Працівники ОПЗ не постраждають через зупинку заводу - Фонд держмайна
15:41
Кабмін відклав приватизацію енергокомпаній ще на рік
15:13
"Київстар" виходить на ринок фінансових послуг
15:01
Ізраїль оголосив про запуск стартап-віз для підприємців
14:45
Син Януковича відхрестився від 15 мільйонів доларів в його банку
14:12
оновленоОПЗ зупинив виробництво
13:59
"Нафтогаз": Транзит газу впав на 19% через завантаження OPAL
13:43
АМКУ оштрафував структури Злочевського на 3,1 мільйона за купівлю "Куб-Газ"
13:28
В "1+1" назвали бенефіціара і заявили, що боргів перед "Приватбанком" немає
12:47
Facebook купила технологію з відстеження погляду
12:22
Президент дозволив авіабудівникам не платити податок на прибуток
11:55
McDonald's збільшив інвестиції в розвиток мережі в Україні на 23%
11:36
В Україні можуть ввести субсидії на покупку електромобілів
11:04
Міжбанк відкрився доларом по 27,2
10:46
Кабмін вирішив продати ЗАлК і "Турбоатом" до кінця жовтня 2017 року
10:22
НБУ знову знизив офіційний курс гривні
10:12
Ціна нафти Brent пробила позначку в 57 доларів за барель
09:57
Порошенко підписав закон щодо покращення інвестклімату в Україні
09:45
Кабмін затвердив фінплан "Центренерго" з прибутком майже 247 мільйонів
09:29
"Газпром" виділить 310 мільйонів євро на будівництво "Турецького потоку"
09:11
Тігіпко купив у росіян готель Radisson - ЗМІ
08:55
Гройсман оголосив обговорення плану дій уряду до 2020 року
08:48
ЄК дозволила італійському уряду допомогти банку Monte dei Paschi
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Економічна правда у 2016. Головні тексти року

31 грудня 2016, 09:00 — Економічна правда
Головні новини

НБУ усунув адмінбар'єри для операцій з експорту послуг

Світовий банк виділить "Нафтогазу" 478 мільйонів євро на закупівлю газу

Фонд гарантування: існує загроза втрати активів банку "Хрещатик"

Публікації

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Найкраща графіка 2016

30 грудня 2016, 10:06 — Економічна правда
скандал
Хто заробить на знищенні Дністра
Чиї інтереси відстоює "Укргідроенерго"? Держави чи сумнівних приватних фірм, яким вона щедро роздає багатомільйонні підряди?
29 грудня 2016, 23:00 — Петро Тєстов, для ЕП
Друзям все, ворогам закон? VoxCheck заяв екс-правління Приватбанку
20 грудня стало відомо про націоналізацію Приватбанку. Представники уряду та НБУ пояснили це рішення поганою якістю кредитного портфеля, величезною кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку виклало свою версію: несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.
29 грудня 2016, 15:46 — Зоя Милованова, VoxUkraine
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Стало відомо, який сервіс побутової техніки найкращий
Останнім часом покупці все частіше звертають увагу на фактор після продажного обслуговування, адже виробники в конкуретних перегонах пропонують дуже схожі між собою товарні позиції
29 грудня 2016, 13:00
інтерв'ю
Ніна Южаніна: Якщо у Данилюка немає авторитету, то переконувати депутатів може і прем'єр
ЕП поговорила з головою "податкового" комітету парламенту Ніною Южаніною про те, чому вона не довіряє Данилюку, що відбувалося в останню добу бюджетного процесу, і як окремі рішення позначаться на доходах бюджету-2017.
29 грудня 2016, 08:30 — Галина Калачова , Дмитро Дєнков
теплло&світло

На порозі пост-індустріальної революції: Маск приходить на заміну Форду

26 грудня 2016, 10:00 — Олег Савицький
енергетика
Битва за ренту. Як змінився ринок газу і нафти після "бюджетної" ночі
У ніч прийняття бюджету на 2017 рік, Верховна Рада також проголосувала за закон, що залишає 5% від видобутку нафти і газу на місцях з 2018 року. Головне питання - чи отримають місцеві бюджети ці гроші, коли прийде час?
29 грудня 2016, 00:30 — Марія Мельник
Супердержбанк. Приватбанк націоналізовано: що буде далі
Частка держави у банківському секторі невпинно зростає з 2014 року, коли почалася "чистка" ринку. Після націоналізації Приватбанку державна частка перевищила 50%. Як це оцінювати, до чого це призведе і що держава може насправді зробити з "Приватом"?
28 грудня 2016, 14:30 — Михайло Демків, ICU, для VoxUkraine
фінанси
Останній "пилосос": як довго ще протягне Платинум банк
До кінця тижня Платинум банк може бути визнаний неплатоспроможним. Поки фінансова установа продовжує працювати, але тільки через зволікання з боку НБУ.(Рос.)
28 грудня 2016, 09:30 — Олександр Мойсеєнко
інтерв'ю
Тарас Кутовий: Я тут працюю не для того, щоб ставити галочки для МВФ, уряду чи преси
У другій частині інтерв'ю аграрний міністр пояснив, чому гальмується запровадження ринку землі, які вимоги у МВФ з цього приводу, і що відбувається з найбільшими державними підприємствами, в тому числі з "Укрспиртом".
27 грудня 2016, 15:18 — Дмитро Дєнков , Галина Калачова
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Колонка автора

Некролог про ОПЗ. Амінь.

4000 робітників ОПЗ, вся країна, стали заручниками незрозумілих ігор і підкилимних домовленостей. Хто винен у "вбивстві" успішного підприємства.
Дмитро Дєнков
редактор "Економічної правди"

Топ-події року, що минає, в банківській сфері

У 2016 році масштаби "банкопаду" зменшилися, але дві події стали найбільш резонансними: банкрутство "Михайлівського" і націоналізація Приватбанку. (Рос.)
Олександр Виговський
адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Про "лівий" спирт, отруєння, злочинні доходи "Укрспирту" і роль міністра

Дуже багато хто з нинішніх чиновників дуже скоро будуть в бігах або в тюрмі. Такого цинічного злодійства і такої кількості смертей, пов'язаних з "лівим" спиртом від "Укрспирту" не було навіть за попередньої влади.(Рос.)
Євген Черняк
власник і голова Ради директорів Global Spirits

Що не так з приватизацією ОПЗ

Приватизація Одеського припортового заводу знову не відбулася. Це навіть не стрес — це уже дистрес.
Мирослав Табахарнюк
голова наглядової ради компанії "МТ-інвест", заслужений економіст України

Прощайте, брендові ліки!

Кабінет міністрів затвердив дві постанови (№ 862, 863), ухвалення яких повинно було стати одним з найбільш очікуваних кроків — як для фармацевтичного бізнесу, так і для українських пацієнтів.(Рос.)
Лана Сінічкіна
партнер АО "Арцингер", керівник практики "Фармацевтика та охорона здоров'я"

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ФОПи засинають, прокидається мафія

Інтерв'ю

Ніна Южаніна: Якщо у Данилюка немає авторитету, то переконувати депутатів може і прем'єр

ЕП поговорила з головою "податкового" комітету парламенту Ніною Южаніною про те, чому вона не довіряє Данилюку, що відбувалося в останню добу бюджетного процесу, і як окремі рішення позначаться на доходах бюджету-2017.
29 грудня 2016, 08:30

Невічні і дорогі? Що необхідно знати про акумулятори електрокарів

Коли заходить мова про електромобілі, то перше питання, яке виникає — як бути з акумулятором? Він же не вічний, і дуже дорогий.

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Економічна правда
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