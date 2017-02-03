Економічна правда

історія однієї галузі
3 лютого 2017, 09:30 — Всеволод Некрасов
Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (Рос.)
2 лютого 2017, 14:30 — Галина Калачова
інтерв'ю
Ігор Прокопів розповів ЕП про причини конфлікту з Коболєвим, про бізнес з Онищенком та Григоришиним, консультації з Яценюком і Мартиненком, про зустрічі з Кононенком, Порошенком і Фірташем. А ще — про тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО і надлишок грошей у держкомпанії. (Рос.)
2 лютого 2017, 09:00 — Дмитро Рясний
скандал
Бездіяльність влади призвела до того, що власники банків не відповіли за скоєні злочини. Українські інституції неякісно очистили банківську систему, через що постраждало багато благодійних фондів. Наразі десятки благодійних програм заморожені, а робота деяких фондів взагалі призупинена.
1 лютого 2017, 15:30 — Яніна Корнієнко, Олександр Мойсеєнко
Законослухняні імпортери скаржаться на ділків, які перевозять товари через кордон без сплати податків методом подрібнення партій. Податківці помітили проблему і вже передали уряду правки до Митного кодексу.
31 січня 2017, 16:30 — Іван Шинкаренко, для ЕП
тепло&світло
1 лютого 2017, 10:00 — Андрій Зінченко
думка
Оскільки жоден уряд за останні 25 років не зміг виконати зобов'язань дбати про своїх громадян, держава повинна це визнати і, принаймні, дати громадянам можливість забезпечити себе.
31 січня 2017, 13:30 — Тимофій Милованов, Зоя Милованова, VoxUkraine, для ЕП
реформи
Законопроект про створення нового органу замість "репресивної" податкової міліції Кабмін розгляне 1 лютого. Чи є шанси, що бізнес з нею попрощається? (Рос.)
31 січня 2017, 09:30 — Галина Калачова
фокус
Довірливих і недосвідчених українців все частіше обкрадають через телефони і сайти. Рахунок іде на мільйони гривень. Зупинити хвилю кібершахрайства взялися депутати за допомогою нового закону. (Рос.)
30 січня 2017, 16:30 — Всеволод Некрасов
За підтримки Samsung
30 січня 2017, 16:00 — За підтримки Samsung