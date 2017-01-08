техно
6 січня 2017, 13:00 — Всеволод Некрасов
інтерв'ю
2016-й став знаковим для української економіки. За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
5 січня 2017, 15:30
the best
ЕП зібрала 18 найцікавіших шаржів 2016 року.
5 січня 2017, 11:00 — Економічна правда
думка
Що робити Україні в умовах перспективи інтенсивної автоматизації виробництва і низької соціальної захищеності населення? Нас захистять освіта і комплексні зміни в економіці. (Рос.)
4 січня 2017, 12:30 — Діна Артеменко, для ЕП
the best
Ми зібрали для вас найбільш популярні і важливі тексти 2016 року на Економічній правді.
31 грудня 2016, 09:00 — Економічна правда
фокус
3 січня 2017, 17:00 — Микола Топалов , ЕП
the best
10 графічних історії, які найбільше сподобалися нашим читачам
30 грудня 2016, 10:06 — Економічна правда
скандал
Чиї інтереси відстоює "Укргідроенерго"? Держави чи сумнівних приватних фірм, яким вона щедро роздає багатомільйонні підряди?
29 грудня 2016, 23:00 — Петро Тєстов, для ЕП
20 грудня стало відомо про націоналізацію Приватбанку. Представники уряду та НБУ пояснили це рішення поганою якістю кредитного портфеля, величезною кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку виклало свою версію: несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.
29 грудня 2016, 15:46 — Зоя Милованова, VoxUkraine
ЗА ПІДТРИМКИ SAMSUNG
Останнім часом покупці все частіше звертають увагу на фактор після продажного обслуговування, адже виробники в конкуретних перегонах пропонують дуже схожі між собою товарні позиції
29 грудня 2016, 13:00