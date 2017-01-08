Економічна правда

інтерв'ю Михайло Гончар: Статус України як провідного транзитера газу не вічний 2016-й став знаковим для української економіки. За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

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Друзям все, ворогам закон? VoxCheck заяв екс-правління Приватбанку 20 грудня стало відомо про націоналізацію Приватбанку. Представники уряду та НБУ пояснили це рішення поганою якістю кредитного портфеля, величезною кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку виклало свою версію: несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.