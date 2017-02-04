Економічна правда

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Новини

18:00
OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ
17:48
Грузія за рік збільшила експорт вина майже втричі
17:23
Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували
16:31
НБУ каже про підозрілі факти при затриманні директора департаменту
16:02
Moody's підтвердило корпоративний рейтинг ДТЕК
15:21
В ООН обурилися, що Україна не платить пенсії жителям ОРДЛО
14:23
Держборг Греції за рік зріс до 326 мільярдів євро
13:04
В Авдіївці є газ і тепло, вода за графіком - Жебрівський
12:02
відеоПрацівники Бурштинської ТЕС Ахметова вимагають вищу зарплату
11:09
Енергопостачання ДФС відновлюють під наглядом СММ ОБСЄ
10:33
відеоЛитва показала, як змусити Tesla будувати у себе заводи
09:47
ЗМІ: Євросоюз планує продовжити санкції проти Росії
4 лютого, 2017
19:34
Затриманому в справі Курченка призначили заставу 20 мільйонів
17:45
Deutsche Bank скоротить штат в торгових підрозділах
15:41
Росія заборонить імпорт м'яса птиці та яєць з 15 країн ЄС
14:40
Авіакомпанія Yanair виходить на ринок ділової авіації
13:37
Влада Київщини просить перевізників знизити ціни на проїзд з 6 лютого
13:01
Іванчук каже, що не має відношення до компанії, яка купує частину хімзаводу у росіян
12:45
Директора департаменту НБУ взяли під варту з можливістю застави
12:18
"Енергоринок" позичив у "Ощадбанку" 1,3 мільярда на оплату енергії
11:38
Мін'юст спростовує заяву Ситника про масове рейдерство
11:01
Правоохоронці затримали координатора схем Курченка
10:39
За рік споживання газу в Україні скоротилося лише на 2%
10:00
Аваков показав знижку на Mitsubishi
3 лютого, 2017
21:22
У САП кажуть, що не змушували НАБУ закривати "справу залізничників"
21:11
"УЗ" хоче напряму купляти дизпальне у "Укргазвидобування"
21:00
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
20:50
Нацбанк знизив офіційний курс гривні
20:18
Гонтарева про звільнення через "мінімалку": насамперед це стосується "сплячих" ФОПів
19:50
Лукашенко відкликав білоруських фахівців з митних органів ЄврАзЕС
19:30
додано"Лукойл" продає хімзавод українцю і компанії Коломойського та Іванчука
19:07
"Нафтогаз" минулого року купував газ у 15 європейських компаній
18:48
Порошенко підписав впровадження електронного квитка
18:34
Гривня на міжбанку опустилася до 27,21 за долар
18:04
САП змушує НАБУ закрити справу по залізничникам, які переплатили WOG 115 мільйонів
17:49
Ціна на нафту Brent піднялася вище 57 доларів
17:24
Apple розмістила облігації на 10 мільярдів доларів
17:01
Україна зможе отримати доступ до норвезького газу - "Нафтогаз"
16:40
Продажі нових комерційних авто в січні зросли на 74%
16:18
Фонд держмайна шукає радників для приватизації "Центренерго"
16:02
В Авдіївці почали відновлювати енергозабезпечення
15:53
Регіональні мережі АЗС підвищили ціни на пальне
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партійна каса

Заплатити за свободу: хто дає гроші головній "бандерівській" партії

3 лютого 2017, 14:00 — Катерина Давиденко, центр "Ейдос"
Головні новини

Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували

В Авдіївці є газ і тепло, вода за графіком - Жебрівський

ЗМІ: Євросоюз планує продовжити санкції проти Росії

Публікації

історія однієї галузі

Безпілотники розбрату, або Що приховує ринок українських дронів

3 лютого 2017, 09:30 — Всеволод Некрасов
Верифікація 2.0. "Соціалку" будуть перевіряти ревізори
Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (Рос.)
2 лютого 2017, 14:30 — Галина Калачова
інтерв'ю
Глава "Укртрансгазу": Мені сказали: "Ось це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися"
Ігор Прокопів розповів ЕП про причини конфлікту з Коболєвим, про бізнес з Онищенком та Григоришиним, консультації з Яценюком і Мартиненком, про зустрічі з Кононенком, Порошенком і Фірташем. А ще — про тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО і надлишок грошей у держкомпанії. (Рос.)
2 лютого 2017, 09:00 — Дмитро Рясний
скандал
Як банки благодійні фонди обікрали
Бездіяльність влади призвела до того, що власники банків не відповіли за скоєні злочини. Українські інституції неякісно очистили банківську систему, через що постраждало багато благодійних фондів. Наразі десятки благодійних програм заморожені, а робота деяких фондів взагалі призупинена.
1 лютого 2017, 15:30 — Яніна Корнієнко, Олександр Мойсеєнко
"Сірі" підгузки. Чи заблокує Україна подрібнення партій товарів при імпорті?
Законослухняні імпортери скаржаться на ділків, які перевозять товари через кордон без сплати податків методом подрібнення партій. Податківці помітили проблему і вже передали уряду правки до Митного кодексу.
31 січня 2017, 16:30 — Іван Шинкаренко, для ЕП
тепло&світло

Самі собі монополія. Як кооператив на Тернопільщині опалює домівки "малиною"

1 лютого 2017, 10:00 — Андрій Зінченко
думка
Держава не має морального права оподатковувати (реальних) приватних підприємців
Оскільки жоден уряд за останні 25 років не зміг виконати зобов'язань дбати про своїх громадян, держава повинна це визнати і, принаймні, дати громадянам можливість забезпечити себе.
31 січня 2017, 13:30 — Тимофій Милованов, Зоя Милованова, VoxUkraine, для ЕП
реформи
Податкова міліція чи фінансова поліція? Ставки — 3 до 1
Законопроект про створення нового органу замість "репресивної" податкової міліції Кабмін розгляне 1 лютого. Чи є шанси, що бізнес з нею попрощається? (Рос.)
31 січня 2017, 09:30 — Галина Калачова
фокус
Телефонна атака: Україну накрила хвиля кібершахрайства
Довірливих і недосвідчених українців все частіше обкрадають через телефони і сайти. Рахунок іде на мільйони гривень. Зупинити хвилю кібершахрайства взялися депутати за допомогою нового закону. (Рос.)
30 січня 2017, 16:30 — Всеволод Некрасов
За підтримки Samsung
Квантовые точки – новый шаг в эволюции технологий телевизионных экранов
30 січня 2017, 16:00 — За підтримки Samsung
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підприємець та венчурний інвестор, голова наглядової ради UVCA

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Кошти слід закріпити за пацієнтами. Вони отримають ваучери, які прийматимуть лікарні. Більше пацієнтів — більше грошей у лікарень і лікарів.
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медичний економіст, ФРН

Операція "Антиофшор", або Як ще Україна може протидіяти ухиленню від сплати податків

"Вершки" у вигляді зекономлених сум податку отримують транснаціональні компанії. Відомий приклад — мережа кав'ярень Starbucks.
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заступник начальника офісу великих платників податків ДФС

Лише наслідуванням цінностей Європу не зацікавити

На фоні численних загроз, які постали перед ЄС, Україна із своїми проблемами в очах європейців розглядається як зайвий тягар. Як нам бути?
Мирослав Табахарнюк
голова наглядової ради компанії "МТ-інвест", заслужений економіст України

Свобода вибору і трудова еміграція. Український вимір

Не варто волати про "геноцид" українців чи зраду емігрантів. Треба говорити про відсутність відповідної політики країни щодо конкуренції за робітників.
Володимир Власюк
директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза"

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"Укрзалізниця" розбрату

Інтерв'ю

Томаш Фіала: Без МВФ ми навіть до президентських виборів не дійдемо

Чи чекає Україну в 2019 році дефолт, чому для України важливо виконувати вимоги МВФ, і яка реформа дозволить українській економіці зростати щорічно на 5%. Про це в інтерв'ю з гендиректором інвесткомпанії Dragon Capital Томашем Фіалою.
30 січня 2017, 08:50

Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року

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