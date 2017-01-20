державні фінанси
19 січня 2017, 16:00 — Галина Калачова
курс
Чому перспективи гривні викликають серйозне занепокоєння?
19 січня 2017, 09:35 — Олександр Мойсеєнко
інфокарти
18 січня 2017, 10:35 — Дмитро Рясний
інфокарти
17 січня 2017, 17:46 — Економічна правда
думка
В той час як більшість експертів та зовнішніх спостерігачів аплодують героїчним зусиллям НБУ, громадськість часто вважає, що банк діє згідно з політичними або, навіть корисливими, мотивами президента та уряду.
17 січня 2017, 15:30 — Тимофій Мілованов
техно
19 січня 2017, 15:30 — Всеволод Некрасов
фінанси
Попередні результати роботи банків свідчать, що за два роки з банківської системи українці вивели 11 млрд дол. (Рос.)
17 січня 2017, 10:00 — Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
фокус
Міністр інфраструктури назвав головним провалом року відсутність реформи АМПУ, заявив про корупцію на підприємстві, анонсував заміну глави і переведення офісу в Київ. АМПУ з відповіддю не зволікала. (Рос.)
16 січня 2017, 15:42 — Федір Попадюк
документ
МВФ висунув жорсткі вимоги. Для продовження співпраці з Фондом Україні треба підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. Це лише частина рекомендацій кредитора.(Рос.)
16 січня 2017, 08:55 — Галина Калачова
техно
ЕП вибрала сім найцікавіших пристроїв і зібрала думки інсайдерів про те, які характеристики матимуть ці апарати. (Рос.)
13 січня 2017, 14:30 — Всеволод Некрасов