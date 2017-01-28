Економічна правда

інфографіка
27 січня 2017, 14:00 — Роман Кириченко, Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
тяжби держави
Офшорна компанія зажадала від України компенсувати їй 120 млн дол за те, що суди і прокуратура часів Януковича позбавили її ділянки в центрі Києва. Держава виграє суперечку, якщо доведе наявність "схем". (Рос.)
27 січня 2017, 10:00 — Олександр Волков, для ЕП
світ
Через сумнівні операції, які призвели до кримінальної справи, може похитнутися найважливіший банк Європи. Його рятування може стати останньою краплею для єврозони.
26 січня 2017, 15:00 — Bloomberg
точка конфлікту
Останнє засідання Кабміну засвідчило, що між прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном є непорозуміння. Чим викликаний конфлікт і чому "Укрзалізниця" стала для суперечки головним майданчиком, з'ясовувала ЕП.
26 січня 2017, 08:30 — Федір Попадюк, Роман Кравець
казус
Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?
25 січня 2017, 17:00 — В'ячеслав Король
техно
19 січня 2017, 15:30 — Всеволод Некрасов
схеми
Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?
25 січня 2017, 09:40 — Микола Топалов
техно
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)
24 січня 2017, 15:00 — Віталій Кулініч, для ЕП
інфокарти
24 січня 2017, 09:30 — Олександр Мойсеєнко
фокус
Висококваліфіковані спеціалісти і некваліфіковані працівники масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Що з цим можна зробити?
23 січня 2017, 13:00 — Олексій Щербатенко