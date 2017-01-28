Економічна правда

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Новини

20:00
OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ
18:49
PayPal збільшила прибуток до 1,4 мільярда доларів
18:34
У Львові обладнають "зелену" вулицю за досвідом німецького міста
18:07
У 2016 році в Україні стало на 23 банки менше
17:40
Google заблокує JavaScript у своїй пошті - ЗМІ
17:05
ЄС повинен заблокувати будівництво "Північний потік-2" - Коболєв
16:36
Підрозділ Alibaba купує американський сервіс з переказу грошей MoneyGram
16:11
Apple збудує сонячну електростанцію для живлення дата-центру
14:03
"Київенерго" не перераховуватиме платіжки для будинків з лічильниками
13:27
Індія зацікавилася інвестиціями в Україну
12:33
фотоВ Білорусі до літа випустять перший електромобіль
11:31
Вперше після санкцій Іран відправив нафтотанкери в Європу
10:20
Ватикан припинить карбувати монети євро із зображенням Папи Франциска
10:00
У Балчуна звинуватили Омеляна у брехні щодо закупівель дизпального "УЗ"
28 січня, 2017
18:42
"Газпром" заявив про черговий рекорд експорту в Європу
18:05
Росіяни "з запалом" будують залізницю в обхід України
17:47
ДФС: Через Донецьку митницю проходять мільярди доларів
17:05
В Австрії хакери заблокували у готелі людей, вимагаючи гроші
16:35
Microsoft розробляє легку версію Windows
15:40
Голову ОГХК, якого пов'язують з Мартиненком, заарештували: застава 100 мільйонів
15:19
У 2016 році економіка США зростала найповільніше за останні п'ять років
14:24
Суд розгляне розтрату 600 мільйонів екс-керівництвом недержавного пенсійного фонду НБУ
13:53
відеоФінполіція забере всі функції щодо економічних злочинів – Мінфін
13:39
відеоДанилюк очікує рішення лондонського суду щодо "боргу Януковича" у квітні
13:13
Україна готова до переговорів з Британією про збереження ЗВТ після Brexit
11:47
Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в Фортуна-банк
11:29
Колумбія пропонує фермерам відмовитися від коки за 350 доларів щомісяця
10:53
В Україні хочуть створити банк зі 100% арабським капіталом
10:14
Справа ДПЗКУ: Ще одному затриманому повідомлено про підозру
10:03
Держстат: Реальна зарплата зросла на 11,6%
09:47
Вартість Microsoft перевищила 500 мільярдів вперше за 17 років
27 січня, 2017
21:00
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
20:48
Блокчейн-стартап з українським корінням залучив 30 мільйонів доларів
20:28
Єврокомісія вводить антидемпінгові мита на сталеву продукцію з Китаю
20:16
Порошенко хоче, щоб українська зброя приносила країні валюту
20:08
Нацбанк трохи зміцнив офіційний курс гривні
19:52
ЮНЕСКО перевірить забудову околиць Лаври оточенням Порошенка
19:36
Порошенко вивів з наглядової ради "Ощадбанку" Пахачук
19:05
Другий найбільший акціонер Ferrexpo продав свою частку в компанії
18:48
Угорщина втратила 6,5 мільярда доларів від санкцій проти РФ
18:32
Ціна на нафту Brent опустилася нижче 56 доларів за барель
18:05
Гривня на міжбанку зміцнилася до 27,19 за долар
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OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

29 січня 2017, 20:00
Головні новини

ЄС повинен заблокувати будівництво "Північний потік-2" - Коболєв

"Київенерго" не перераховуватиме платіжки для будинків з лічильниками

У Балчуна звинуватили Омеляна у брехні щодо закупівель дизпального "УЗ"

Публікації

інфографіка

Слон у посудній лавці. Як держава стала такою великою на банківському ринку

27 січня 2017, 14:00 — Роман Кириченко, Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
тяжби держави
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
Офшорна компанія зажадала від України компенсувати їй 120 млн дол за те, що суди і прокуратура часів Януковича позбавили її ділянки в центрі Києва. Держава виграє суперечку, якщо доведе наявність "схем". (Рос.)
27 січня 2017, 10:00 — Олександр Волков, для ЕП
світ
Як Deutsche Bank змусив зникнути $462 млн збитків
Через сумнівні операції, які призвели до кримінальної справи, може похитнутися найважливіший банк Європи. Його рятування може стати останньою краплею для єврозони.
26 січня 2017, 15:00 — Bloomberg
точка конфлікту
Війна за інфраструктуру. Чому в Омеляна забрали "Укрзалізницю"
Останнє засідання Кабміну засвідчило, що між прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном є непорозуміння. Чим викликаний конфлікт і чому "Укрзалізниця" стала для суперечки головним майданчиком, з'ясовувала ЕП.
26 січня 2017, 08:30 — Федір Попадюк, Роман Кравець
казус
Хто ставить "палки в колеса" пенсійній реформі
Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?
25 січня 2017, 17:00 — В'ячеслав Король
техно

Сейшели, Марс та ігри для дорослих у вашій квартирі. Як віртуальне стає реальністю

19 січня 2017, 15:30 — Всеволод Некрасов
схеми
Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах
Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?
25 січня 2017, 09:40 — Микола Топалов
техно
Таксі з автопілотом в Україні. Чи можливо?
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)
24 січня 2017, 15:00 — Віталій Кулініч, для ЕП
інфокарти
Мантри про інвестклімат, або Як Росія стала найбільшим інвестором в Україну під час війни
24 січня 2017, 09:30 — Олександр Мойсеєнко
фокус
Чемоданний настрій. Якими є реальні масштаби української еміграції
Висококваліфіковані спеціалісти і некваліфіковані працівники масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Що з цим можна зробити?
23 січня 2017, 13:00 — Олексій Щербатенко
Більше публікацій

Е-Шарж

"Укрзалізниця" розбрату

Колонка автора

Здоров'я майбутнього: як українські технології змінюють медицину

Поліклініка без черг, портативний дефібрилятор, система автоматичного введення ліків в організм — IT лікує і рятує. (Рос.)
Антон Зотов
Associate Vice President GlobalLogic у Харкові

Запорука кар'єрного зростання в ДФС — бути сином нардепа

Що таке приклад безпрецедентного кар'єрного зростання в ДФС? Знущайся над бізнесом і замість стільця заступника отримаєш м'яке та тепле крісло керівника.
Андрій Журжій
народний депутат, фракція "Самопоміч"

Фінансова поліція: подолати історію

Украй важливо, аби парламент невідкладно ухвалив законопроект Мінфіну про фінансову поліцію, а громадськість простежила, щоб нова структура не повторила досвід попередниць.
Володимир Дубровський
старший економіст "CASE Україна"

Приватбанк: де була наглядова рада?

За ситуацію з банком уже відповідають регулятор, аудитор, колишні власники та правління банку. А де була наглядова рада та її незалежні члени?
Андрій Бойцун
член SAGSUR, директор з досліджень Центру економічної стратегії

Чи варто переводити мережі на напругу 20 кВ? Ціна - мільярди доларів

Вартість створення мереж 20 кВ для одного "середнього" обленерго коштуватиме близько 15 млрд гривень. В цілому по країні — більше ніж 300 млрд гривень. Але навіщо це робити?
Володимир Лях
директор ДП "Укрсільенергопроект" у 1990-2011 роках

Інтерв'ю

Михайло Гончар: Статус України як провідного транзитера газу не вічний

2016-й став знаковим для української економіки. За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
5 січня 2017, 15:30

Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року

ЕП зробила підбірку 10 технологій, які здивували в 2016 році і дозволяють дивитися в майбутнє з оптимізмом.(Рос.)

Новини компаній

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Зручно та безпечно: онлайн перекази з Ощадбанком
Що важливо враховувати при замовленні перекладу великого обсягу
Економічна правда
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