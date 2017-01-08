Економічна правда

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Новини

19:00
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
16:47
фото, відеоЛондон паралізовано через страйк працівників метро
15:40
фотоУ Перемишлі зібралася черга на 450 осіб за квитками в Україну
14:00
фото, відеоКомпанія Razer представила ноутбук з трьома моніторами
13:23
У 2016 році Ferrexpo знизила випуск окатишів і скоротила борг
12:25
В окупованому Криму зняли обмеження подачі газу для ТЕЦ
11:33
фото"Гігафабрика" Tesla запустила виробництво літієвих акумуляторів нового типу
10:49
Китайська мережа McDonald's буде продана за 1,6 мільярда доларів
10:00
Нафта дешевшає через зростання кількості бурових установок в США
8 січня, 2017
18:32
відео,фотоToyota розробила перший автомобіль зі штучним інтелектом
17:46
Apple вкладе мільярд доларів у найбільший інвестиційний фонд у світі
16:35
дослідженняДо 2035 року обсяг цифрової економіки становитиме 16 трильйонів
16:15
В Мінагропроді кажуть, що різких коливань цін на продукти не було
14:47
Україна відновила водопостачання на окуповану Луганщину
14:06
фотоMitsubishi вирішила зняти модель Lancer з виробництва
13:44
РФ почала поставки газу до окупованого Криму
13:30
У Львові транспортний колапс: не виїхало 80% автобусів
12:29
фотоNokia показала свій перший Android-смартфон
12:06
Німецькі банки звинувачують у надмірній комісії за карткові транзакції
10:45
У "Нафтогазі" очікують провокацій з боку "Газпрому" у зв'язку з морозами
09:57
Huawei планує випуск телефонів зі штучним інтелектом
7 січня, 2017
18:30
За декілька років світ очікує "електромобільна революція" - ЗМІ
17:30
Гройсман: Ми не країна-лісопилка - ми країна, яка може розробляти якісні продукти
16:52
Україна вперше отримала 10,5 мільйона боргу за воду з окупованої Луганщини
16:26
Tesla в 2016 році збільшила обсяги продажу на 50%
15:13
"Газпром" заявляє про рекордні поставки "Північним потоком"
14:47
Луценко: ГПУ повернула громадянам та державі 9 мільярдів
14:02
Гройсман розповів, коли запрацює ринок землі 
13:19
РФ вимагає видалити додаток LinkedIn з магазинів Apple і Google
12:55
відеоВ НАБУ похвалилися, що минулого року запобігли розкраданню 500 мільйонів
11:34
Валютні резерви Китаю впали до мінімальної позначки з 2011 року
10:34
Україна платитиме 50 тисяч американським лобістам за просування інтересів
10:28
Кувейт знизив видобуток нафти до обумовленого країнами ОПЕК рівня
10:12
Ford і Toyota об'єднуються проти Apple і Google
09:36
Главі Apple урізали зарплату через зниження продажів
6 січня, 2017
18:58
Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 27 за долар
18:20
НБУ обрав банки для участі у валютній інтервенції
17:54
Суд арештував житло, бриг і два гаражі Януковича
17:37
Гривня на міжбанку впала до 27,25 за долар
17:11
Російський мільйонер збільшив частку в PINbank
17:02
Киян запевнили, що тариф на світло через "Євробачення" не зросте 
16:27
За 2016 рік ціни зросли на 12,4% - Держстат
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Гід Тепло&Cвітло 2016: Як бути сучасним і енергоефективним

9 січня 2017, 10:00 — Андрій Зінченко
Головні новини

OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Україна відновила водопостачання на окуповану Луганщину

У "Нафтогазі" очікують провокацій з боку "Газпрому" у зв'язку з морозами

Публікації

техно

Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року

6 січня 2017, 13:00 — Всеволод Некрасов
інтерв'ю
Михайло Гончар: Статус України як провідного транзитера газу не вічний
2016-й став знаковим для української економіки. За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
5 січня 2017, 15:30
the best
Від "сліпих" трастів до "сплячих" ФОПів. Найкращі шаржі 2016
ЕП зібрала 18 найцікавіших шаржів 2016 року.
5 січня 2017, 11:00 — Економічна правда
думка
ХХІ століття: технології нові, нерівність стара
Що робити Україні в умовах перспективи інтенсивної автоматизації виробництва і низької соціальної захищеності населення? Нас захистять освіта і комплексні зміни в економіці. (Рос.)
4 січня 2017, 12:30 — Діна Артеменко, для ЕП
the best
Економічна правда у 2016. Головні тексти року
Ми зібрали для вас найбільш популярні і важливі тексти 2016 року на Економічній правді.
31 грудня 2016, 09:00 — Економічна правда
фокус

Сім пробоїн українського судна. Що було у 2016 не так

3 січня 2017, 17:00 — Микола Топалов , ЕП
the best
Найкраща графіка 2016
10 графічних історії, які найбільше сподобалися нашим читачам
30 грудня 2016, 10:06 — Економічна правда
скандал
Хто заробить на знищенні Дністра
Чиї інтереси відстоює "Укргідроенерго"? Держави чи сумнівних приватних фірм, яким вона щедро роздає багатомільйонні підряди?
29 грудня 2016, 23:00 — Петро Тєстов, для ЕП
Друзям все, ворогам закон? VoxCheck заяв екс-правління Приватбанку
20 грудня стало відомо про націоналізацію Приватбанку. Представники уряду та НБУ пояснили це рішення поганою якістю кредитного портфеля, величезною кількістю пов'язаних кредитів та недокапіталізацією банку. Екс-правління банку виклало свою версію: несправедливі дії НБУ, вибірково спрямовані проти найбільшого українського банку.
29 грудня 2016, 15:46 — Зоя Милованова, VoxUkraine
ЗА ПІДТРИМКИ SAMSUNG
Стало відомо, який сервіс побутової техніки найкращий
Останнім часом покупці все частіше звертають увагу на фактор після продажного обслуговування, адже виробники в конкуретних перегонах пропонують дуже схожі між собою товарні позиції
29 грудня 2016, 13:00
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Що не так з числом 199 000 у держзакупівлях

Аналіз вартості закупівель виявив аномальну частоту договорів на суму близько 195 тисяч гривень. Про що це свідчить?
Олексій Грибановський
дата-аналітик Центру вдосконалення закупівель в Київській школі економіки

Адресується середньому класу

Чому у нас все вийде, якщо ми перестанемо вести себе як відокремлені мудаки і почнемо довіряти один одному на ділі, а не на словах.(Рос.)
Ілля Кенігштейн
керуючий партнер Creative Quarter

Як подолати колапс банківської системи

Банківська система та реальна економіка існують окремо і тому вони непродуктивні. Саме з цієї причини відбувається їх спільне безнадійне падіння.
Володимир Лановий
економіст

Звідки прийде нова криза? Туреччина як загроза для глобальної економіки

Туреччина в 2017 році може стати каталізатором нової глобальної кризи. Замовчувати ці проблеми стає все складніше.
Віталій Шапран
Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА)

Як Білорусь створила IT-кластер і чому це поки не вдалося Україні

Поки держава не запропонує компаніям вигідні умови, взаємодії і синергії в масштабах кластеру бути не може. (Рос.)
Валерій Омельченко
глава ІТ-комітету Асоціації платників податків України, народний депутат 7 скликання

Е-Шарж

ФОПи засинають, прокидається мафія

Інтерв'ю

Ніна Южаніна: Якщо у Данилюка немає авторитету, то переконувати депутатів може і прем'єр

ЕП поговорила з головою "податкового" комітету парламенту Ніною Южаніною про те, чому вона не довіряє Данилюку, що відбувалося в останню добу бюджетного процесу, і як окремі рішення позначаться на доходах бюджету-2017.
29 грудня 2016, 08:30

Невічні і дорогі? Що необхідно знати про акумулятори електрокарів

Коли заходить мова про електромобілі, то перше питання, яке виникає — як бути з акумулятором? Він же не вічний, і дуже дорогий.

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