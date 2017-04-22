Аэропорт "Киев" приостановил переговоры с Ryanair

Международный аэропорт "Киев" временно приостановил диалог с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский в интервью "Українським новинам".

По его словам, Ryanair ожидает, что аэропорт "Киев" снизит аэропортовый сбор в среднем на 60-80%. Однако в Украине этот сбор является регулируемым тарифом, в который входит стоимость топлива, отопления, зарплата персонала и прочее.

По словам Костржевского, в Европе есть государственные дотации для аэропортов, и в Украине такого нет.

"Как можно предоставить 80% или даже 50% скидки от этой цены, если рентабельности в ней заложено всего около 10%. Это экономически невыгодно. Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с нашей экономической модели работы аэропорта. Именно по этой причине мы и приостановили переговоры ", - заявил представитель аэропорта.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

В общем новость о "Борисполь" была неожиданной, поскольку перед этим в украинских СМИ прошла новость о том, что в коде сайта авиакомпании было найдено упоминание об аэропорте Жуляны.

Позже появилась информация, что международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы самого европейского лоукостера Ryanair.

Однако, Авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.

Позже, гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов), а не Борисполь.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что на данном этапе альтернативы аэропорту Борисполь для полетов лоукостера Ryanair нет.

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Ранее ЭП также писала о планах Ryаnair в Украине.