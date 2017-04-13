OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 13 квітня.

Важлива новина для киян. Суд скасував заборону Київради на продаж алкоголю вночі

Про облікову ставку НБУ. Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня.

Про ринок електроенергії. Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила закон про ринок електроенергії. Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електроенергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем та постачанням е/е.

Про НКРЕ. Верховна Рада відмовилася обрати до складу конкурсної комісії з вибору членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг Запайщикова Костянтина (запропонований "Народним фронтом") і Юрія Шульгу (запропонований БПП).

Про лоукости. Авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття маршрутів зі Львова та Києва на два місяці раніше запланованого.

А Wizz Air почне виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Львів" до Вроцлава.

Про Нафтогаз. Ціна природного газу, придбаного НАК "Нафтогаз України" у європейських постачальників з поставкою у травні цього року, на 25-30 доларів за 1000 кубів нижче, ніж ціна за контрактом з Газпромом.

А ще Юлія Ковалів йде з посади голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про ФДМ. Депутати підтримали проект постанови про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.

Про держкомпанії. ТОП-100 держкомпаній України закінчили перше півріччя 2016 року із прибутком в 31,6 млрд гривень.

Про банки. Активи діючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за лютий зросли на 28,693 млрд гривень, або на 2,4%, - до 1,241 трлн гривень.

Про Мальту. Верховна Рада ратифікувала конвенцію між урядами України і Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

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