Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone в управління Росмайна

Російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Про це йдеться в указі президента РФ, передає російське видання РБК.

Згідно з указом частки іноземних компаній у російській "дочці" Danone і "Балтиці" передано в тимчасове управління Росмайна.

Раніше французька компанія Danone та данська компанія Carlsberg Group, якій у РФ належить пивоварна компанія "Балтика" заявляли про продаж російських активів.

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Таке рішення ухвалено відповідно до указу президента РФ від квітня 2022 року "Про тимчасове управління деяким майном", який було введено в дію у зв'язку з необхідністю "невідкладних заходів у відповідь на недружні та такі, що суперечать міжнародному праву", санкції США та інших країн щодо російських фізичних і юридичних осіб.

У Danone в РФ працює 13 заводів, що випускають традиційні молочні продукти, йогурти, десерти під брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Даніссімо", "Тьома", Alpro.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що Французький виробник молочних продуктів Danone запропонував потенційним інвесторам контроль над частиною активів у РФ з умовою зворотного викупу.

Данська пивоварна компанія Carlsberg Group планує до літа завершити продаж російського бізнесу.

У березні 2022 року група Carlsberg анонсувала повний вихід з Росії після тимчасового припинення діяльності на території держави-терориста.