Тест на независимость набсовета "Укрэнерго", самая масштабная атака по энергообъектам

Корпоративне управління держпідприємств

Голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького можуть звільнити у понеділок – наглядова рада випробовується на незалежність. Хоча офіційного підтвердження на момент написання дайджесту не було, численні авторитетні ЗМІ – "Економічна правда" ("ЕП"), "Інтерфакс-Україна" та Forbes Україна – повідомили про вірогідність звільнення Кудрицького з посади керівника "Укренерго", посилаючись на кілька джерел в уряді.

За словами джерел "ЕП" в Кабміні та одній з енергетичних компаній, однією з тем під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 30 серпня 2024 року були ліквідація наслідків останньої російської атаки та захист енергетичної інфраструктури.

"Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист об'єктів "Укренерго", – повідомило джерело видання.

За інформацією джерел Forbes Україна, президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки сказав, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом. У Ставці аргументували це тим, що захисні споруди навколо підстанцій "Укренерго" були незавершеними, що призвело до відключення електроенергії після масованого обстрілу з боку Росії 26 серпня 2024 року, додало видання.

Однак, станом на вечір 30 серпня, Кудрицький такого бажання не виявив, повідомили співрозмовники видання. У пресслужбі "Укренерго" цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Таким чином, рішення щодо того, чи звільняти Кудрицького, має прийняти наглядова рада компанії, додало Forbes Україна.

[Якщо вищенаведена інформація відповідає дійсності, то це ставить систему корпоративного управління держкомпаній, зокрема спроможності та незалежності наглядових рад, перед серйозним випробуванням.

Функції держави, як власника та суб’єкта управління "Укренерго" виконує Міністерство енергетики. Якщо міністерство не задоволене результатами роботи "Укренерго" і має відповідні підстави, воно має право звільнити наглядову раду – але не керівника. Керівника ж може звільнити лише наглядова рада. Кудрицького було призначено головою правління у 2020 році, і його п'ятирічний контракт діє до 2025 року.

Якщо держава доручила компанії будівництво захисних споруд, то міністерство має покласти на наглядову раду відповідальність за забезпечення належного виконання цього завдання. Якщо ж міністерство вважає, що компанія не впоралася з цим завданням, то воно як акціонер "Укренерго" має ініціювати заміну наглядової ради, яка не змогла забезпечити його виконання. Публічної інформації щодо того, чи піднімалося питання про відставку наглядової ради, немає.

Крім того, держава може вирішити, що завдання захисту енергетичної інфраструктури – яке, ймовірно, вимагає інших компетенцій, ніж ті, що необхідні для управління оператором системи передачі електроенергії, – має виконуватися або контролюватися державними органами, а не самими енергетичними компаніями.

Якщо ж держава вважає, що безпосереднє, ручне управління держпідприємством є більш доцільним у воєнний час, то вона повинна формалізувати це, ініціювавши відповідні законодавчі зміни, які або скасують наглядові ради у таких держкомпаніях, як "Укренерго", або обмежать повноваження цих рад. Натомість, нещодавно парламент розширив повноваження наглядових рад держпідприємств, прийнявши у лютому новий закон про корпоративне управління (див. один із наших попередніх дайджестів).

Крім того, акціонер має формальне право вимагати скликання наглядової ради та включення будь-якого питання до порядку денного засідання ради. У нас немає інформації щодо того чи поршувало Міненерго перед наглядовою радою питання щодо звільнення керівника компанії, і якщо так, то як це було аргументовано.

Тепер, якщо наглядова рада прийме рішення звільнити Кудрицького, це поставить під сумнів її незалежність.

Зазначимо також, що об'єкти іншого енергетичного держпідприємства, "Укргідроенерго", також постраждали від російських атак, що призвело до втрати понад 40% його генеруючих потужностей. Однак немає інформації про те, що "Укргідроенерго" або його керівника звинувачували у недостатньому захисті від атак. – SOE Weekly.]

За словами джерел агентства "Інтерфакс-Україна", засідання наглядової ради, на якому буде розглядатися питання про звільнення Кудрицького, заплановане на понеділок, 2 вересня 2024 року.

"Найімовірніше, зняття відбудеться. З огляду на те, що в наглядовій раді замість семи шість членів: три незалежні й три представники держави, а Роман Піонковскі, найімовірніше, підтримує ініціатора зняття – основного акціонера в особі Міненерго", – повідомило джерело видання 31 серпня 2024 року.

[Як ми повідомляли у червні 2023 року, станом на той момент – більше ніж через рік після припинення повноважень Деяна Остоїча у квітні 2022 року – Кабмін не обрав і не затвердив ще одного незалежного члена наглядової ради "Укренерго". Станом на сьогодні, минуло уже більше двох роки від припинення повноважень Остоїча, але заміну йому досі не призначено.

Згідно зі статутом "Укренерго", наглядова рада має складатися з семи членів: чотирьох незалежних членів та трьох представників держави.

Згідно з інформацією на сайті "Укренерго", зараз наглядової рада компанії складається з шести членів: три незалежні члени (Педер Андреасен, Даніель Доббені та Роман Піонковскі) та три представники держави (Юрій Бойко, Юрій Токарський та Олександр Баранюк).

Таким чином, незалежні члени не становлять більшості у наглядовій раді, що не відповідає вимогам закону та статуту "Укренерго". Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Якби склад наглядової ради був повним, включно з четвертим незалежним членом, прийняти рішення про звільнення голови правління було би складніше. – SOE Weekly.]

У вересні 2023 року ми повідомляли, що Білий дім надіслав Україні перелік пріоритетних реформ, який, серед іншого, передбачав призначення сьомого члена наглядової ради "Укренерго".

У квітні 2024 року ми писали, що Мінекономіки оголосило конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради "Укренерго". [Однак за п'ять місяців його так і не було обрано – SOE Weekly.]

[Під час перебування на посаді керівника "Укренерго" Кудрицький керував підготовкою до синхронізації енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E та сертифікацією "Укренерго" як європейського оператора системи передачі. Синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E було здійснено під час повномасштабної агресії Росії проти України. За словами українського уряду, це дозволило експортувати електроенергію до Європи та імпортувати її з Європи.

З цього випливає, що якби Україна все ще була інтегрована в російську енергосистему, як це було до синхронізації з континентальною Європою, Росія могла би шантажувати Україну погрозами відключення електроенергії, використовуючи це як додатковий важіль для примусу України до капітуляції. – SOE Weekly.]

"Укренерго" є рідкісним прикладом українського держпідприємства, яке опублікувало консолідовану фінансову звітність та звіт незалежного аудитора за 2023 рік (див. один із наших попередніх дайджестів), тоді як більшість держпідприємств у воєнний час є набагато менш прозорими.

Як ми писали раніше, 3 травня 2024 року "Укренерго" відзвітувало про свої фінансові результати за 2023 рік, завершивши рік із доходом у 83 млрд грн (1,97 млрд євро) та прибутком у 377 млн грн (близько 9 млн євро).

З початку повномасштабної війни "Укренерго" отримало щонайменше 1,5 млрд євро міжнародної допомоги.

Джерело "Інтерфакс-Україна" висловило сподівання, що суспільний резонанс, особливо в енергетичних колах, а також сильна підтримка Кудрицького з боку західних партнерів допоможуть зупинити цей процес.

На думку оглядачів енергосектору, головними ініціаторами звільнення Кудрицького є Офіс Президента та міністр енергетики Герман Галущенко, які хочуть замінити його на підконтрольного їм керівника, і Галущенко вже проводить співбесіди з потенційними кандидатами.

Оглядачі припускають, що однією з причин звільнення Кудрицького є пошук фінансових джерел для корупційних схем, а "Укренерго" з початку повномасштабної війни має до 100 млрд грн (близько 2,2 млрд євро) доходів на рік і фінансову підтримку від західних партнерів у розмірі 1,5 млрд дол.

[Зауважимо, що це не перша спроба звільнити Кудрицького та інших членів правління "Укренерго". Як ми писали майже три роки тому, спроба змістити чи розмити чинний менеджмент "Укренерго" була ще до призначення наглядової ради у грудні 2021 року – тобто, коли Міненерго ще виконувало повноваження наглядової ради. Тоді міністерству вдалося припинити повноваження лише двох членів правління "Укренерго" – Андрія Немировського та Максима Юркова.

20 вересня 2023 року "Укренерго" повідомило, що Офіс генпрокурора проводить обшуки в головному офісі компанії за ухвалою Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. В "Укренерго" тоді заявили, що охоче надали б слідчим усі необхідні документи без обшуку, але правоохоронці не звернулися з проханням про добровільну передачу.

Серед документів, які цікавили слідство, були деякі контракти, які Державна аудиторська служба України (ДАСУ) перевірила до березня 2023 року. За інформацією liga.net, обшук проводився в рамках кримінальної справи, відкритої Міністерством внутрішніх справ 16 вересня 2023 року за результатами цього аудиту. За даними видання, згадані договори стосуються кількох компаній, які постачали товари та послуги "Укренерго" у 2019-2023 роках. В "Укренерго" тоді заявили, що оскаржують результати перевірки в суді, оскільки вважають їх "упередженими та непрофесійними", а "деякі з них прямо суперечать законодавству". – SOE Weekly.]