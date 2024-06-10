"Укргідроенерго" судитиметься з РФ через руйнування Каховської ГЕС, три енергокомпанії отримають 300 млн євро від ЄБРР

Корпоративне управління держпідприємств

Кабмін 4 червня 2024 року затвердив Матрицю реформ на основі рекомендацій міжнародних партнерів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на 2024 рік заплановано понад 200 реформ. Для моніторингу виконання рішенням Кабміну також визначено 400 індикаторів та запущено спеціальний веб-сайт для відстеження прогресу.

Матриця реформ складається з чотирьох структурних документів: рекомендацій Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, умов програми МВФ, Плану дій для України в рамках програми ЄС Ukraine Facility та умов позики Світового банку (DPL).

Ми відібрали ключові реформи у сфері держпідприємств та держбанків з кінцевим терміном реалізації до кінця 2024 року:

Набрання чинності законом про корпоративне управління держпідприємств ( законопроєкт № 5593-д ): 2 квартал 2024 року (виконано).

[22 лютого 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 5593-д, який приводить систему корпоративного управління держкомпаній у відповідність до Керівних принципів ОЕСР для держпідприємств. Закон набрав чинності 8 березня 2024 року. Докладніше про цей закон читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]

Набрання чинності законодавством щодо вдосконалення режиму банкрутства та неплатоспроможності: 4 квартал 2024 року (у процесі виконання).

Забезпечення незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 4 квартал 2024 року (у процесі виконання).

Розробка політики державної власності для держпідприємств, дивідендної політики держпідприємств та стратегії приватизації (3 квартал 2024 року), після чого – прийняття, публікація та впровадження політики державної власності та проведення "сортування" держпідприємств (4 квартал 2024 року) – у процесі виконання.

[Як ми повідомляли раніше, ключові зобов'язання України за оновленим Меморандумом з МВФ (від 11 грудня 2023 року) включають комплексну політику державної власності, дивідендну політику та стратегію приватизації – структурний маяк, кінець серпня 2024 року].

Підготовка механізму оздоровлення банків у консультаціях з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та МВФ: 4 квартал 2024 року (не виконано).

Кабмін призначив Перелигіна виконуючим обов'язки голови правління "ОГХК". До призначення 4 червня 2024 року Єгор Перелигін обіймав посаду першого заступника голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК").

[Більше двох років тому ми повідомляли, що на 31 серпня 2021 року було заплановано аукціон з приватизації "ОГХК". Пізніше ми писали, що Фонд державно майна України (ФДМУ) скасував цей приватизаційний аукціон, на який подався лише один кваліфікований учасник.

Після цього ЗМІ опублікували список учасників, які нібито зацікавлені у покупці "ОГХК". Деякі з них заявили, що актив не було добре підготовлено до приватизації, і вони не вважають умови аукціону справедливими. Інші стверджували, що стартова ціна була неадекватною. Повідомлялося, що неможливо було оцінити запаси сировини компанії.

Аукціонна комісія ФДМУ призначила нову дату аукціону на 29 жовтня 2021 року. Проте, як ми повідомляли тоді, ФДМУ скасував і той аукціон, а згодом – і аукціон, призначений на 20 грудня 2021 року (докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів).

У жовтні 2023 року ми повідомляли, що ФДМУ змінив склад правління "ОГХК", звільнивши першого заступника голови правління Ярославу Максименко і призначивши замість неї Єгора Перелигіна.

Згодом ми повідомляли, що ФДМУ планував виставити "ОГХК" на продаж однією з перших у рамках великої приватизації. Стартову ціну планувалося визначити разом із компанією BDO Corporate Finance, радником ФДМУ з питань приватизації "ОГХК".

Проте, як ми писали згодом, наприкінці жовтня 2023 року тодішній в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин заявив, що ФДМУ має намір запропонувати інвесторам купити "ОГХК" в єдиному пакеті з Демуринським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК).

Віталій Коваль, новопризначений голова ФДМУ, підтвердив це пізніше в одному з інтерв'ю (читайте один із наших попередніх дайджестів).

По суті, це означало би, що раніше оголошені плани ФДМУ щодо приватизації "ОГХК" як одного з перших об'єктів будуть серйозно відтерміновані, якщо не відкладені на невизначений термін.

Проте, із повідомлення ФДМУ 23 травня 2024 року випливає, що Фонд, схоже, відмовився від ідеї продавати "ОГХК" та Демуринський ГЗК одним лотом.

Докладніше про попередні спроби продажу "ОГХК" читайте в наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли раніше, аукціонна комісія ФДМУ визначила умови приватизації "ОГХК". Стартова ціна становить 3,9 млрд грн (90 млн євро). Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Держава станом на 1 січня 2024 року володіла 3 134 держпідприємствами, встановила команда SOE Weekly після аналізу оновленого Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

Рік тому, станом на 1 січня 2023 року, кількість підприємств, що перебувала у державній власності, становила 3 256. Це означає, що протягом 2023 року їхня кількість зменшилася на 122 держпідприємства, або на 3,7% від загального портфелю.

[Ця кількість не включає щонайменше 14 тис. підприємств, що належать місцевим органам влади, щодо кількості яких немає достовірної статистики.

Крім того, до списку, схоже, не включено дочірні підприємства інших держпідприємств. Для прикладу, нам не вдалося знайти такі держпідприємства, як "Укрнафта" або "Укргазвидобування", які належать до групи "Нафтогаз".

Нам невідомо, чи існують інші державні реєстри, які містять повну інформацію про всі держпідприємства. Створення такого реєстру було би необхідним для сортування держпідприємств, яке держава планує провести до четвертого кварталу 2024 року в рамках плану реформ Ukraine Facility на 2024-2027 роки. – SOE Weekly.]

Команда SOE Weekly також проаналізувала перелік держпідприємств за їх організаційно-правовою формою, а також суб'єктом управління. 2 884 (92%) з 3 134 держпідприємств зареєстровано як "державні унітарні підприємства". Всього зареєстровано 84 суб'єкти управління держпідприємствами.

До суб'єктів, що здійснюють управління найбільшою кількістю держпідприємств, належать:

Фонд державного майна України (ФДМУ): 1,784 підприємств;

Державне агентство лісових ресурсів: 157;

Міністерство юстиції: 130;

Міністерство енергетики: 107;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури: 99;

Міністерство оборони: 96;

Національна академія наук: 94;

Національна академія аграрних наук: 93;

АТ " Українська оборонна промисловість " : 82.

ФДМУ, який веде Єдиний реєстр, опублікував за 2023 рік лише назви держпідприємств, їхні організаційно-правові форми та суб'єктів управління. До повномасштабного російського вторгнення оприлюднювані дані також включали таку інформацію, як код ЄДРПОУ, місцезнаходження, основний вид діяльності та фінансові показники.

Обмеження можуть бути пов'язані із заходами безпеки у воєнний час. Проте показники, які не включають чутливі дані (наприклад, місцезнаходження компаній), також заслуговують на оприлюднення, аби уможливити громадський нагляд за держпідприємствами.

Організаційно-правові форми, які не є типовими для приватних компаній, такі як "державне унітарне підприємство", не відповідають Принципам ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами.

Зазначимо, що 12 січня 2023 року було прийнято у першому читанні законопроєкт №6013. Зокрема, законопроєкт має на меті сприяти перетворенню держпідприємств у стандартні організаційно-правові форми, такі як акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Пропоноване законодавство встановлює семирічний термін для корпоратизації всіх держпідприємств.

У звіті "Економічні пріоритети в післявоєнній Україні", опублікованому CASE Польща та CASE Україна в лютому 2023 року, члени команди SOE Weekly Андрій Бойцун та Дмитро Яблоновський наголосили на необхідності затвердження оновленої політики держвласності в Україні на рівні парламенту, в якій необхідно зазначити обґрунтування перебування підприємств у держвласності.

Вони також підкреслили, що вкрай важливо завершити сортування держпідприємств, розділивши їх на ті, що підлягають приватизації, ліквідації або збереженню у держвласності, на основі оновленої політики держвласності.

Також відповідні вимоги щодо державної власності були передбаченні в Законі 3587 (раніше відомий як законопроект 5593-д).

Наразі впровадження цих реформ включено до урядових планів реформ (див. вище).