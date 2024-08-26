Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

Після ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень.

Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень і додав, що до 17:00 проїзд дамбою відкриється.

Кравченко додав, що зараз усі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

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"Вони проаналізують наслідки, наскільки швидко можна усе відновити і поступово будемо підключати усіх абонентів", - підсумував голова ОВА.

Нагадаємо:

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.