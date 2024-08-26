Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА
Після ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень.
Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень і додав, що до 17:00 проїзд дамбою відкриється.
Кравченко додав, що зараз усі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
"Вони проаналізують наслідки, наскільки швидко можна усе відновити і поступово будемо підключати усіх абонентів", - підсумував голова ОВА.
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Економічна правда.