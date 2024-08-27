РФ вперше атакувала підстанції касетними ракетами, але захист мінімізував втрати – Шмигаль

РФ у понеділок 26 серпня вперше атакувала підстанції України касетними ракетами, але завдяки захисту втрачено було дуже невелику їх кількість.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Так, за його словами, у понеділок під час ракетної атаки РФ сталися перші удари касетними ракетами по українським підстанціям.

"Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість обладнання завдяки першому та другому рівню захисту", - заявив він.

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Нагадаємо:

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

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"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.