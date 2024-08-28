"Нафтогаз" пояснив, чому почав купівлю газу з ЄС, хоча не планував імпорт

"Нафтогаз" почав закупівлю газу в ЄС для створення резервів, використовуючи кредитні кошти, хоча раніше заявляв про відсутність планів на імпорт. В компанії пояснили ЕП, що це не є імпортом.

Про закупівлю європейського газу повідомив колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Попри всі попередні заяви про те, що "Нафтогаз" не планує імпортувати газ в цьому році, за моїми даними "Нафтогаз" таки почав закупівлю газу в ЄС для постачання в Україну", - повідомив він.

На думку Макогона, через несвоєчасний початок імпорту компанія нібито може переплатити за газ понад 2 млрд грн.

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Водночас у коментарі ЕП "Нафтогаз" пояснив, що група отримала доступ до кредитних коштів ЄБРР у 200 мільйонів євро, які банк виділив для формування резервного запасу газу. І компанія розпочала процедуру закупівлі ресурсу.

"Варто наголосити, що йдеться не про імпорт газу , а про закупівлю за кошти Банку обсягу блакитного палива, який зберігатиметься у режимі "митний склад" і використовуватиметься виключно за умови виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначаємо, що ціна за кубометр цього газу є комерційною таємницею і вона відрізняється від показників TTF.

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"Група Нафтогаз не імпортує газ. І цього року, як і протягом всього прийдешнього опалювального сезону, не має наміру його імпортувати, оскільки за планового розвитку подій газу власного видобутку цілком вистачить для забезпечення потреб українського населення", - додали у пресслужбі.

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Економічна правда.