"Укроборонпром" відкрив перший спільний цех із Rheinmetall, "Укрнафта" виплатила дивіденди "Нафтогазу"

Кабмін передав ФДМУ понад 100 тис. га землі, суд продовжив дію процесуальних обов’язків для Коболєва: головні події у житті держкомпаній 9-15 червня.

Енергосектор "Укрнафта" та "Укртранснафта" виплатили дивіденди "Нафтогазу" за 2023 рік. 11 червня 2024 року "Укрнафта" повідомила, що виплатила "Нафтогазу" 3,5 млрд грн (81 млн євро) дивідендів, що повністю покриває її дивідендні зобов'язання за попередній рік. [Фінансової звітності "Нафтогазу" та "Укрнафти" за 2023 рік у відкритому доступі на момент написання цього дайджесту не було. Як ми писали раніше, Група "Нафтогаз" повідомила, що отримала 23,1 млрд грн (584 млн євро) консолідованого чистого прибутку у 2023 році, що є значним покращенням порівняно зі збитками у 79,1 млрд грн (2,33 млрд євро) у 2022 році. При коефіцієнті виплат 95% дивіденди "Нафтогазу" становлять 21,9 млрд грн (554 млн євро). На "Укрнафту" припадає 16% цієї суми. – SOE Weekly.] Загалом "Укрнафта" виплатила близько 8 млрд грн (184 млн євро) дивідендів у 2023 році своїм акціонерам – Міністерству оборони та "Нафтогазу", повідомив керівник компанії Сергій Корецький. ["Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", а Міністерству оборони – 50% - 1 акція. Раніше "Укрнафта" сплачувала дивіденди на частку "Нафтогазу" безпосередньо до держбюджету, що не відповідало Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємств. Це було виправлено законом про корпоративне управління держкомпаній, прийнятим у лютому 2024 року – законом № 3587-IX, раніше відомим як законопроєкт № 5593-д. Основним досягненням закону стало приведення системи корпоративного управління держпідприємств у відповідність до Керівних принципів ОЕСР, включаючи правило, згідно з яким держкомпанії та їхні дочірні підприємства сплачують дивіденди на консолідованій основі. Докладніше про закон читайте у наших попередніх дайджестах. Однак вже у травні парламент прийняв законопроєкт № 10168-2, який скасовує це положення щодо консолідованоої виплати дивідендів для "Укрнафти", знову зобов’язавши її сплачувати дивіденди безпосередньо до державного бюджету. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. Незважаючи на те, що законопроєкт № 10168-2 було прийнято у другому (тобто остаточному) читанні, його ще ані підписано, ані не ветовано президентом. Це означає, що він (поки що) не набрав чинності, і положення щодо виплати дивідендів на консолідованій основі залишаються чинними. Іншими словами, той факт, що "Укрнафта" виплатила дивіденди "Нафтогазові" на його частку в компанії цього року, є прямим наслідком дії Закону № 3587-IX. Згідно з рішенням Кабміну, "Укрнафта" має сплатити 30% чистого прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів, а ще 50% прибутку спрямувати на капітальні інвестиції, затверджені Кабміном. Як ми повідомляли півтора роки тому, акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) були вилучені "для потреб держави" та передані Міністерству оборони. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. 12 червня 2024 року інша дочірня компанія "Нафтогазу", "Укртранснафта", оголосила, що виплачує 5,3 млрд грн (122 млн євро) дивідендів за 2023 рік, що є найбільшим показником за всю її історію. Це стало можливим завдяки зростанню чистого прибутку компанії на 40% до 5,6 млрд грн (142 млн євро). З урахуванням цих дивідендів внесок "Укртранснафти" у консолідовані дивіденди "Нафтогазу" за рік становитиме 24%. Фінансова звітність "Укртранснафти" за 2022 або 2023 роки була недоступна на момент написання цього дайджесту. Додаткової інформації про фактори прибутковості "Укртранснафти" не було надано. Основним видом діяльності компанії є транзит нафти через українську трубопровідну мережу, включаючи транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба". – SOE Weekly.] Раніше "Нафтогаз" заявляв, що прибутковість його бізнес-напрямків зумовлена значним покращенням фінансових результатів дочірніх компаній групи, не надавши додаткових подробиць. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів. "Укренерго" отримає від Німеччини кредит на 30 млн євро та грант на 15 млн євро на підвищення надійності енергетичної інфраструктури України. Відповідні угоди були підписані між "Укренерго" та німецьким банком розвитку KfW 10 та 11 червня 2024 року. Це інвестиції в стійкість енергосистеми України та стабільну роботу магістральної високовольтної мережі "Укренерго", зазначили в компанії. "Укренерго" також отримало 40 високовольтних вводів від Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Республіки Корея та Ісландії, які допоможуть відновити пошкоджені російськими військами об'єкти енергетики. Високовольтні вводи є життєво важливим компонентом систем передачі та розподілу електроенергії. Якщо вони пошкоджені, електроенергія не може дійти до споживачів, навіть якщо трансформатор знаходиться в хорошому стані, пояснили в компанії. [Починаючи з 22 березня 2024 року, Україна зазнала шість масованих атак ракетами і дронами по енергооб’єктах. Докладніше про попередні атаки читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]

Оборона УОП та Rheinmetall 10 червня 2024 року відкрили перший спільний цех в Україні з ремонту та виробництва бронетехніки. Цех ремонтуватиме та виготовлятиме німецьку військову техніку, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України. Роботи виконуватимуть українські фахівці, а представники Rheinmetall здійснюватимуть нагляд. [Раніше ми повідомляли, що у травні 2023 року Rheinmetall підписав угоду з "Українською оборонною промисловістю" (УОП) про створення спільного підприємства з ремонту танків в Україні. Згідно з угодою, німецька сторона володітиме 51% акцій і правами на управління. Співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті бронетехніки в Україні, а також на підготовці до будівництва танків. Як ми писали згодом, 18 жовтня 2023 року було зареєстровано німецько-українське ТОВ "Rheinmetall UDI" (Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC). [Rheinmetall AG зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі є одним з найбільших виробників військової техніки, озброєння та автомобільних компонентів в Європі. Група складається з п'яти підрозділів: Транспортні системи; Зброя та боєприпаси; Електронні рішення; Датчики та приводи; Матеріали та торгівля. У компанії працюють близько 28 тис. співробітників у 132 локаціях по всьому світу. У 2022 році обсяг продажів Rheinmetall становив 6,4 млрд євро. Географічно продажі групи розподілялися наступним чином: Німеччина (34,1%), решта Європи (30,8%), Азія (18,4%), Америка (8,2%) та інші регіони (8,5%). Rheinmetall має велику базу інституційних інвесторів (280 інституційних інвесторів та акціонерів). Станом на 31 грудня 2022 року 69% акцій компанії належали інституційним інвесторам, а 21% – приватним акціонерам. Найбільшими акціонерами на той час були Harris Associates LP (11,6%), Wellington Management Co. LLP (5,08%), Capital Research & Management Co. (4,99%) та BlackRock Fund Advisors (2,35%). – SOE Weekly.] 12 червня 2024 року УОП також підписала меморандум про наміри щодо створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services, однією з провідних світових компаній у галузі дизайну, управління проєктами та інтеграції рішень. Меморандум передбачає потенційну співпрацю у відновленні та обслуговуванні бронетехніки американського виробництва, пояснили в УОП.