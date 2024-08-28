Налог на авто: как рынок отреагировал на возможное введение военного сбора

"Автосалони порожні". Такою заявою сколихнув інформаційний простір генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко через декілька днів після того стало відомо, що влада планує запровадити 15% збір при купівлі нового авто.

За його словами українці швидко відреагували на ініціативу почавши купувати наявні авто в салонах. Однак, як виявилось, на практиці все не зовсім так.

Учасники авторинку погоджуються з тим, що попит на нові автомобілі зріс, проте якогось аномального ажіотажу вони не спостерігають.

Як новини про потенційний податок впливають на ринок нових автомобілів і чи запровадять його?

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Що сталося

У середині липня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким уряд пропонує збільшити деякі податки та навіть запровадити низку нових.

Серед них – військовий збір у розмірі 15%, який треба буде сплачувати під час першої реєстрації легкових автомобілів. У разі ухвалення законопроєкту цей збір заплатять всі, хто купує авто у салоні або ввозить його з-за кордону.

Платниками податку уряд пропонує зробити як юридичних осіб, так і простих громадян. Єдиний виняток зроблять для осіб з інвалідністю: купівлю автомобіля для їхніх потреб пропонують від збору звільнити.

Сплачувати 15% потрібно буде від вартості легкового автомобіля, визначеної в договорі купівлі-продажу, договору міни (в разі обміну майна), довідці митних органів, акту експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче вартості, зазначеної у митній декларації. Контролюватимуть сплату податку у Сервісних центрах МВС.

Податки на новий легковий автомобіль потрібно платити і зараз, але у значно менших розмірах – від 3% до 5%, залежно від його вартості:

3% – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (наразі це 499,6 тис грн або близько 12 тис дол).

4% – від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (до 878,1 тис грн або 21,1 тис дол).

5% – якщо авто коштує більше ніж 290 прожиткових мінімумів.

Директорка дилерської мережі "Автотрейдінг Атолл Груп" Галина Шипулова вважає, що потенційне запровадження нового військового збору коштуватиме покупцям додаткові 180-280 тис грн за кожну автівку.

Наприклад, ціна липневого бестселера серед нових авто в Україні Renault Duster може зрости одразу на 104,5 тис грн. Крім цього військового збору доведеться викласти ще 4% "старого" податку на авто – 27,8 тис грн.

Як відреагував ринок

Через кілька днів після оприлюднення законопроєкту директор ВААІД заявив, що на тлі можливого підвищення податків українці "намагаються швидко придбати в автосалонах ті автівки, які є у наявності".

За даними AUTO-Consulting, на чутках про можливе запровадження такого військового збору у липні ринок нових авто злетів на 20%. "Продажі нових авто зросли майже у всіх операторів. Відчувається, що покупці просто шукали, що і в кого є в наявності, і купляли автівки", – пише видання.

Водночас в Інституті дослідження авторинку кажуть, що жоден з автосалонів не повідомив про Sold Out і перехід на роботу винятково "під замовлення". Тобто, автосалони все ще продають власні запаси.

"Ми перевірили з десяток сайтів провідних дилерів – у кожного на складі, який формується за допомогою систем обліку у реальному часі, є по 100-200-300 авто. Тобто, як зазвичай", – додали в Інституті.

Про це кажуть і представники самих автосалонів та дилерських мереж. "Ця дуже небезпечна пропозиція (запровадити 15% військового збору – ЕП) збурила усіх операторів ринку та створила нездоровий ажіотаж серед покупців. Дійсно, кількість контрактів на покупку дещо зросла, однак ми не можемо сказати про аномальний ажіотаж або про те, що автосалони порожні", – розповіли у компанії VIDI (дилер який представляє 17 автомобільних брендів).

Наразі у VIDI фіксують певне зростання попиту на нові авто – до 30% (залежно від бренду). Однак причиною цього у дилері називають відкладений попит минулих періодів.

"Ми очікуємо падіння продажів, коли покупці зупиняться і будуть чекати на ясність щодо цього законопроєкту (і це вже відбувається зараз). Ця невизначеність, в певному сенсі, і може зіграти в мінус найближчим часом", – додали у дилері.

У офіційному дистриб’юторі Mercedes-Benz Group AG в Україні "Автокапітал" також підтверджують незначне збільшення попиту. "Проте ми не пов'язуємо збільшену активність покупців саме із можливим збільшенням оподаткування. Впливають й інші чинники – наприклад, зараз у нас діють спеціальні пропозиції на обрані моделі", – розповіли у компанії.

Попит на "євробляхи" та "американців"

Потенційно новий податок стосуватиметься не лише авто із салону, але й вживаних автомобілів з-за кордону. Чи почали українці масово приганяти легковики?

Коротка відповідь: ні та навряд чи почнуть. Спеціаліст сервісу з автопідбору від Motor Scout Олександр Кошель каже, що останнім часом попит на ввезення авто з США навпаки знизився. На це вплинули здорожчання логістики після початку великої війни, а також зростання цін на самих аукціонах.

"Тому вигода купівлі авто у США стала відчутною переважно у більш дорогому сегменті автомобілів – від 20 тисяч доларів", – зазначив Кошель.

Ще одна причина зниження попиту – довготривале очікування авто. Доставка машини з США в Україні займає близько 2-4 місяців, а ще потрібен час на ремонт і супутні процедури. Тож є ймовірність, що перша державна реєстрація авто, купленого зараз у США, відбудеться вже після потенційного запровадження нового податку.

Тож, хоч нещодавня статистика "Укравтопром" і показала стрімке зростання реєстрації авто з США, пов’язувати це з новинами про можливе запровадження нового податку некоректно. Фактично, підвищений попит на "американців" міг бути кілька місяців тому.

Крім цього, у статистику за липень могли потрапити машини, які ще раніше ввезли в Україну, однак не поставили на облік. Наприклад, компанії, які приганяють авто, чекали, поки з’явиться покупець, щоб перекласти на нього сплату обов’язкового пенсійного збору. Однак на тлі новин про можливе підвищення податку вирішили зробити державну реєстрацію вже зараз.

Ціни на автомобілі у ЄС також зросли, що не заохочує українців купувати та завозити їх з-за західного кордону. За словами Кошеля, найвигідніше купувати або майже нові автівки з хорошою комплектацією, або преміальні авто, які не представлені на внутрішньому українському ринку в достатній кількості.

Повноцінно оцінити те, як повідомлення про новий податок вплинуло на ринок, можна буде лише у вересні – коли з’явиться актуальна статистика реєстрації нових авто за серпень, вважає голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Наслідки підвищення податків

Учасники автомобільного ринку скептично ставляться до можливості запровадження нового податку, адже це може призвести до суттєвого падіння продажів.

Бренддиректор Volvo Артем Ткаченко вважає, що у разі додаткового оподаткування нових автомобілів кількість реєстрацій скоротиться щонайменше на 35%, адже "мало хто захоче платити додатково 200 тисяч гривень".

"В найкращому випадку запровадження військового збору втрачає економічний зміст, адже загальна сума зібраних державою податків залишиться на рівні, який був до введення. В найгіршому випадку – навіть впаде", – вважає Ткаченко.

Він побоюється, що з новим військовим збором повернуться старі "сірі" схеми ухилення від сплати податків шляхом заниження вартості авто або завдяки "схемам" з дорученнями на авто. За словами Ткаченка, єдиним наслідком ухвалення цього закону стане зростання цін на вживані авто всередині країни, адже з внутрішніх перепродажів платити військовий збір не потрібно.

Таку думку поділяє і CEO групи компаній VIDI Олександр Джуринський. "Це спровокує зростання цін на вживані авто, які вже мають українську реєстрацію. З них клієнт не буде сплачувати жодних податків. Обсяг додаткового попиту на такі авто становитиме, за розрахунками AUTO-Consulting, до 300 тисяч авто на рік – це величезний тиск на внутрішній ринок. І що дуже важливо – з цих авто держава не отримає податків", – наголосив Джуринський.

В Інституті дослідження авторинку наголошують, що за істотного збільшення ціни автомобілів – на 15% – слід очікувати більш ніж пропорційного зменшення числа охочих їх придбати.

"15% на першу реєстрацію авто – це фактично заборонний податок, який суттєво "просадить" ринок, зменшить імпорт вживаних авто десь вдвічі, а продажі нових авто – утричі. І принесе бюджету збитки, а не додаткові надходження", – йдеться у повідомленні Інституту.

Чи буде новий податок

Через місяць після появи законопроєкту у публічному просторі стало відомо, що концепт документа змінять. За словами голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева, урядовий документ потребує доопрацювання, але підняття окремих податків не уникнути.

Водночас вже 26 серпня заступник голови комітету Ярослав Железняк оприлюднив текст нового законопроєкту, у якому згадка про військовий збір з нових авто взагалі зникла. За даними співрозмовників ЕП в Міністерстві фінансів та профільному комітеті парламенту, ця редакція документу наразі є такою, за яку Рада найімовірніше і буде голосувати.

Остаточний варіант податкових змін депутати та урядовці погодять 29 серпня під час засідання податкового комітету. Проголосувати за податкові зміни у першому читанні депутати планують у перший тиждень вересня, а до кінця місяця – ухвалити закон в цілому.

Ймовірно, до того часу ринок авто житиме у невизначеності.