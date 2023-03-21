На що слід звертати увагу під час вибору авто

У 2022 році з рук в руки українці перепродали понад 711 тис уживаних автомобілів. Нових машин громадяни придбали у 18 разів менше.

Нічого дивного: на внутрішньому ринку можна знайти багато доступних варіантів за різними цінами і на будь-який смак. Ринок наповнений і майже новими авто, і ввезеними з-за кордону.

Однак іноді купівля вживаної машини – це лотерея. Як у ній не програти? На що варто звертати увагу під час вибору автівки з пробігом?

Попередня підготовка

Насамперед потрібно зібрати якомога більше інформації про модель бажаного автомобіля: об'єм двигуна, особливості експлуатації, особливо взимку, типові недоліки та слабкі місця. Ця інформація додатково вкаже, на що варто звернути увагу під час огляду автомобіля.

За даними Інституту дослідження авторинку, у лютому 2023 року серед уживаних авто українці найчастіше обирали Volkswagen Passat.

Для цієї машини у кузові "B6", 2005-2010 років, характерним слабким місяцем є фари, які через м'який матеріал швидко стають матовими. Також не рекомендується обирати роботизовану чи автоматичну коробку передач, краще віддати перевагу механіці.

Про типові проблеми конкретних марок і моделей є інформація на спеціальних форумах, у відеооглядах на Youtube та у фахівців на станціях технічного обслуговування.

Перед оглядом конкретних автомобілів варто визначити їх середню вартість. Це можна зробити на сайтах з продажу транспортних засобів. Якщо в деяких оголошеннях вартість суттєво відрізняється від середньоринкової, то такі машини мають приховані недоліки, про які продавці одразу не говорять. Це може бути що завгодно: від неробочої пічки до протікання масла.

Ознайомлення з оголошенням

Багато машин можна відсіяти на етапі ознайомлення з оголошеннями про їхній продаж. Передусім слід звертати увагу на кількість фото та детальність опису.

"Якщо кількість фото перевищує 10-20, то це "перекупська" машина. На неї треба звертати більше уваги при перегляді наживо", – зауважив автоелектрик одного із столичних СТО Микита Нікулін.

Купити авто в "перекупа" не завжди означає купити погане авто. Однак така ймовірність дійсно є, адже продавець приділяє машині менше уваги і може маскувати недоліки. Один з найпоширеніших – полірування дрібних подряпин на кузові, які стануть помітними після першого ж миття автомобіля. Пофарбувати можуть і деталі салону: ручки, кнопки, кермо і навіть оббивку.

Другий аспект – опис. "Перекупи" зазвичай пишуть: "Машина в ідеальному стані, сів і поїхав".

Якщо опис детальний, наприклад, є дані, коли і яку деталь замінювали, як часто авто обслуговували, то, найімовірніше, продавець – добросовісний власник.

Перевірка історії авто

На сайті з продажу машин на кшталт Auto.ria можна вивчити їх історію: коли були останні угоди, скільки було власників, які пробіги вказували під час попередніх продажів, чи були авто в ДТП (коли і в яких країнах сталися аварії, які пошкодження отримані).

На сайтах з продажу авто є посилання на закордонні аукціони, де машини були куплені. Там можна звірити пробіг, переглянути старі фото і побачити пошкодження. На це треба буде звернути увагу під час огляду.

Також такі платформи вказують на невідповідності в документах. Наприклад, за документами авто має білий колір, а на фото машина зелена.

Приклад невідповідності кольору автомобіля за документами, і фактичного Джерело: auto.ria

Ще одна популярна невідповідність – коли в продавця в документах не вказано, що на авто встановлений газ. Через це Сервісний центр МВС не переоформить авто на нового власника.

"Поки продавець не перереєструє авто у зв'язку з встановленням ГБО, неможливо оформити договір купівлі-продажу", – пояснили ЕП в Сервісному центрі МВС.

Дізнатися більше про авто можна і за допомогою VIN-коду (унікальний код, вказаний у техпаспорті та на корпусі машини). Знаючи його, через спеціальні сервіси за додаткову плату можна отримати інформацію про скручування пробігу, викрадення, приховані пошкодження.

Приклад зафіксованого скрученого пробігу ДЖЕРЕЛО: Auto.ria

Один з таких сервісів – Car Vertical. Там є три пакети послуг: один звіт – за 10,99 дол, два – за 7,49 дол за кожен, три – 6,99 дол за кожен. Інформація, яку можна отримати, не залежить від вартості.

Перевірити авто можна і на Auto.ria. Така послуга коштує 450 грн або 850 грн. У другому випадку надається додаткова інформація про сервісне обслуговування та ремонт в офіційного дилера.

Зовнішній огляд

Оцінити стан авто можна і за фото. На знімках зазвичай видно пошкодження кузова, вм’ятини, різницю відтінків деталей кузова. Якщо продавець не вказав причину, то на це варто звернути окрему увагу. Також за фото можна оцінити стан салону: ручок, кнопок, керма, сидінь.

"Стертий руль, порване просиджене сидіння, стерті кнопки управління, накладки на педалі – це індикатори зношеності. Якщо продавець вказав пробіг 150 тисяч кілометрів, а ви бачите все перераховане, то машина явно проїхала більше, а пробіг скрутили", – пояснив Нікулін.

У новіших моделях перевірити пробіг можна за допомогою комп’ютерної діагностики на СТО. При огляді треба звернути увагу на лобове скло: потертості свідчать про тривалі поїздки трасою.

На частоту експлуатації авто також вказують водійські двері. Якщо вони погано зачиняються, а петлі провисають, значить, їх часто відчиняли та зачиняли. Пробіг таких авто – понад 200 тис км.

Однак детальні фото салону роблять не всі, тож на це треба звертати увагу під час особистого перегляду. Для початку варто переконатися в працездатності салонного світла, склопідйомників, кондиціонера, фар, двірників. Несправність будь-якого елемента може стати приводом для знижки.

При огляді двигуна треба прислухатися, чи авто нормально заводиться, як працює двигун, як перемикаються передачі. Будь-яку підозру слід озвучити на СТО та просити її перевірити.

Працівник СТО каже, що самостійно перевірити стан двигуна при огляді важко. Однак можна звернути увагу на стан технічних рідин – гальмівної та охолоджувальної.

"Якщо рідини брудні, це може свідчити про поганий догляд машини або наявність несправностей. Гальмівна рідина з часом стає брудною. Якщо вона брудна, то її давно не міняли. Якщо брудна охолоджувальна рідина, то це може свідчити про проблеми з двигуном", – пояснює Нікулін.

Ліворуч – чиста гальмівна рідина, праворуч – брудна

Крім того, варто звернути увагу на рік випуску фар і скла на вікнах. Під час перегляду авто, умовно, 2007 року може виявитися, що на ньому встановлена фара 2009 року. Це означає, що її замінювали, а отже, треба запитати про причину заміни.

Ці рекомендації допоможуть відсіяти сумнівні авто на перших етапах вибору або дозволять зрозуміти, як можна отримати знижку. Однак в ідеалі будь-яку машину треба везти на станцію технічного обслуговування, щоб її перевірили фахівці і дали свій експертний висновок.