Автосалони пусті: Українці скуповують автівки до введення нового податку

AUTO-Consulting

Ініціатива уряду про введення 15% військового збору при купівлі нового авто викликала небувалий ажіотаж на авторинку.

Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, пише видання AUTO-Consulting.

За його даними, у пʼятницю і першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі, автосалони пусті.

"Покупці намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, уряд отримує падіння", - вважають у ВААІД.

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Там також додали, що навіть 5% відрахувань у Пенсійний фонд, які і зараз сплачують покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при купівлі автомобіля - це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго.

Нагадаємо:

Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Серед змін, які пропонуються, є і 15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю).

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Економічна правда