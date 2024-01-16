У "Дії" запрацювало переоформлення авто, але є нюанси. Як це працює

20 грудня 2023 року у застосунку "Дія" запрацювала довгоочікувана для багатьох українців функція – перереєстрація авто онлайн. Трохи більше, ніж за три тижні роботи сервісу завдяки йому вже встигли переоформити понад 5 тис транспортних засобів.

У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, що вся процедура перереєстрації займає близько 15 хвилин, виключає будь-які корупційні ризики, а документи на транспортний засіб можна отримати у найближчому відділенні "Укрпошти".

Однак нова послуга від держави має низку обмежень, що звужує коло її потенційних користувачів. Зокрема, це стосується кількості транспортних засобів, які можна переоформити онлайн.

Особливості переоформлення авто онлайн

Почнемо з обмежень. По-перше, послуга перереєстрації в "Дії" доступна лише для фізичних осіб і лише для трьох категорій транспортних засобів – легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для зміни власника мікроавтобусів, вантажівок чи іншої техніки доведеться звертатись до Сервісного центру МВС.

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Цим же шляхом доведеться йти й тим, хто протягом одного календарного року продаватиме більш ніж один транспортний засіб. Річ у тім, що перший у році продаж автомобіля, мотоцикла чи мопеда звільняється від оподаткування. А з другого, третього і кожного наступного потрібно сплатити 5% та 18% податку з доходів відповідно. Додатково стягується ще 1,5% військового збору.

Для покупців такого обмеження немає – протягом календарного року онлайн можна переоформити необмежену кількість транспортних засобів. Головне, аби у продавця це були перші угоди у звітному періоді.

Також онлайн не можна пройти першу державну реєстрацію авто в Україні, адже дані про транспортний засіб ще відсутні в єдиній базі. Крім цього, під час першої реєстрації потрібно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Його розмір залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму – від 3% до 5%.

Також для переоформлення авто через "Дію" у застосунку необхідно мати верифікований податковий номер, паспорт або посвідку на проживання, задеклароване місце проживання та технічний паспорт (для продавця).

"Дія" може відмовити в перереєстрації транспортного засобу за наступних причин:

за результатами перевірки виявлено, що транспортний засіб або фізична особа перебувають у розшуку;

в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо зареєстрованого місця проживання;

під час перевірки відомостей виявлено неправдиву інформацію або розбіжності.

Крім цього, у Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що продаж транспортних засобів через "Дію" можливий тільки для користувачів, які у відповідних реєстрах визначені власниками транспортних засобів. Тобто, переоформити авто онлайн за генеральною довіреністю не вийде.

У Мінцифри відповіли ЕП, що наразі аналізують можливості подальшого розширення функціонала.

Як переоформити авто через "Дію"

Для того, щоб переоформити автомобіль через "Дію", продавцю потрібно перейти у розділ "Сервіси", обрати пункт "Водієві" та натиснути "Продати транспортний засіб".

Далі продавцю потрібно заповнити першу частину договору – дані про транспортний засіб, його вартість та вказати контактну інформацію про себе. Після підтвердження всіх даних, у продавця з’явиться спеціальний QR-код, який повинен відсканувати покупець та заповнити свою частину договору.

Алгоритм дій для покупця виглядає наступним чином:

відсканувати QR-код або перейти за посиланням, яке надасть продавець;

ознайомитись з умовами договору;

вибрати номерний знак (залишити старий, змінити на новий чи замовити індивідуальний );

надати згоду на перереєстрацію авто;

вибрати версію техпаспорта (пластик та електронне свідоцтво в "Дії" чи лише електронне свідоцтво в "Дії");

надати дані для доставки "Укрпоштою";

оплатити послугу.

Важливий момент – підтвердити купівлю транспортного засобу та заповнити договір потрібно протягом 12 годин з моменту як продавець згенерував QR-код.

Після того, як дві сторони внесуть свої дані, сформується договір купівлі-продажу, який потрібно підписати електронним підписом.

Працівники Сервісного центру МВС перевірять відомості про власника та транспортний засіб за відповідними реєстрами та базами даних. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення "Укрпошти", а електронні документи на автівку підтягнуться в "Дії".

А от отримати документи за кордоном не вдасться. "Наразі реалізовано можливість доставки технічного паспорта та номерного знака в межах України. Ми аналізуємо можливість розширення функціонала в частині реалізації доставки за кордон", – повідомили у Мінцифри.

Скільки коштує переоформлення

Загалом, вартість послуги перереєстрації авто онлайн та офлайн у сервісному центрі майже не відрізняється. Послугу оплачує покупець, а остаточна сума залежить від вибору опцій:

вартість послуги – 350 грн;

виготовлення фізичного техпаспорта – 405 грн (цифровий – безкоштовно);

отримання номера – безоплатно або 360 грн, якщо вибирати серед наявних самостійно;

вартість платних комбінацій номерів – від 20 тис до 80 тис грн;

вартість доставки до вибраного відділення "Укрпошти" – 294 грн.

Тож, якщо замовляти фізичний техпаспорт з доставкою і обирати номери серед наявних, вартість послуги становитиме 1409 грн. Вартість аналогічних послуг у Сервісному центрі МВС – 1105 грн.

У разі скасування онлайн-договору купівлі-продажу, вся сплачена покупцем сума йому ж повертається. В Мінцифри повідомили, що на практиці це відбувається протягом одного дня. Юридично, цей процес може відбуватися протягом 3-30 днів.

Якщо ж покупець під час оформлення договору обрав виготовлення тільки цифрового техпаспорта, то пізніше він може звернутися до Сервісного центру МВС, замовити фізичний та оплатити його.

Відвідувати Сервісний центр не обов’язково, але це не точно

Один з важливих посилів під час запуску нової послуги у "Дії" полягав у тому, що новий функціонал стане кроком вперед у боротьбі з корупцією в сервісних центрах.

"Фактично корупція у Сервісних центрах полягає у створенні умов для великих черг, довгих перевірок документів, створення вигляду, що перереєстрація авто – дуже складна процедура і самостійно з цим не впоратися. Відповідно з'являються люди, які допомагають вирішити питання швидко. Власне "Дія" й уникає цих довгих черг, довгих перевірок", – зазначив автоюрист Богдан Глядик.

Тим не менш, завітати до Сервісного центру МВС все-таки доведеться – щоб здати старі номери та техпаспорт. Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі, а сама процедура не займає багато часу.

Крім цього, прописаних часових рамок, протягом скількох днів це потрібно це зробити, немає.

А от щоб новому власнику почати користуватися авто, потрібно зачекати, коли нові номери доставлять "Укрпоштою".

Користуватися авто на старих номерах заборонено – у разі незбігу номерів на авто з номерами в документах передбачена адміністративна відповідальність (штраф – 850 грн).

Крім цього, у Сервісний центр можна поїхати для проведення експертного огляду авто. У червні 2023 року уряд скасував обов’язковий огляд, тож нині це більше питання довіри між покупцем та продавцем, та наявності часу.

Нюанси

Попри те, що доступ до "Дії" є цілодобовим та постійним, документи мають пройти фізичну перевірку працівником Сервісного центру МВС. Отже, фактично можливості перереєструвати авто в будь-який момент не буде.

Заяви про перереєстрацію, направлені до Сервісного центру, обробляються відповідно до його графіка роботи. Тож на практиці достеменно не відомо, скільки часу може зайняти процедура перепродажу авто.

"У моєму випадку переоформлення авто зайняло добу – заповнили всі дані, підписали договори, сплатили послугу, а сама процедура фактично повністю завершилась наступного дня", – розповів ЕП Микита Нікулін, який вже скористався новою послугою у "Дії".

Інші мали більш позитивний досвід – їм вдалося перереєструвати авто та отримати електронний техпаспорт протягом двох годин.

"Також у мене був досвід, коли послуга з незрозумілих причин була недоступна. Я заходив у застосунок, а мені вибивало, що послуга недоступна і потрібно звернутися у сервісний центр для уточнення причини", – додав Нікулін.

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Користувачі соцмереж, які також встигли опробувати нову послугу, розповідають і про інші нюанси, зокрема, під час вибору номерів.

У застосунку покупцю запропонувало вибрати номери серед наявних (послуга коштує 360 грн). Однак для того, щоб це зробити, потрібно ввести хоча б одну з чотирьох бажаних цифр, після чого "Дія" запропонує варіанти.

На практиці довелося витратити час, аби підібрати цифру, яка буде присутня у наявних номерних знаках.

"Таки вдалося обрати цифри, а коли прийшов договір (купівлі-продажу) то в ньому були зовсім інші цифри", – йдеться у дописі користувача соцмережі.

У Сервісному центрі процес вибору номерів працює інакше. Покупець обирає на сайті потрібний центр та отримує список з усіма наявними номерами. Далі обирає той, який хоче придбати, і вказує на нього працівнику Сервісного центру.