В Україні різко зріс попит на вживані авто із США: що обирають

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Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, 21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з липнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 75%.

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Найбільша частка з цієї кількості (44%) - машини з бензиновими двигунами.

Електромобілі охопили 37%.

Гібридні - 7%.

Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model 3 - 418 од.; TESLA Model Y - 401 од.; FORD Escape - 280 од.; VOLKSWAGEN Passat - 248 од.; JEEP Cherokee - 245 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.

Нагадаємо:

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Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.

Економічна правда