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В Україні різко зріс попит на вживані авто із США: що обирають

Понеділок, 19 серпня 2024, 09:36 - Віктор Волокіта
 

Getty Images

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє "Укравтопром". 

Згідно з повідомленням, 21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з липнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 75%.

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  • Найбільша частка з цієї кількості (44%) - машини з бензиновими двигунами.
  • Електромобілі охопили 37%.
  • Гібридні - 7%.
  • Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. TESLA Model 3 - 418 од.;
  2. TESLA Model Y - 401 од.;
  3. FORD Escape - 280 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 248 од.;
  5. JEEP Cherokee - 245 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.

Нагадаємо: 

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Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.

Економічна правда

авто США
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