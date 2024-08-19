В Україні різко зріс попит на вживані авто із США: що обирають
Понеділок, 19 серпня 2024, 09:36 -
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Згідно з повідомленням, 21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з липнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 75%.
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- Найбільша частка з цієї кількості (44%) - машини з бензиновими двигунами.
- Електромобілі охопили 37%.
- Гібридні - 7%.
- Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model 3 - 418 од.;
- TESLA Model Y - 401 од.;
- FORD Escape - 280 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 248 од.;
- JEEP Cherokee - 245 од.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.
Нагадаємо:
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Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.
Економічна правда
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