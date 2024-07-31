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Покупці авто будуть додатково платити до 280 тисяч з новим податком - експерт

Середа, 31 липня 2024, 13:15 - Артур Крижний

Якщо в Україні запровадять військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів, то покупцям нових машин доведеться додатково платити 180-280 тисяч грн.

Такий прогноз зробила директор дилерської мережі "Автотрейдінг Атолл Груп" Галина Шипулова, повідомив AUTO-Consulting.

Так, за її розрахунками, наразі при купівлі авто середнього класу споживач сплачує при реєстрації від 30 до 80 тисяч гривень податків та зборів. Після введення нових податків ця сума зросте до 180-280 тисяч гривень.

З огляду на тенденцію загального погіршення добробуту населення, це може призвести до падіння продажів у 3 рази, або навіть більше, пише видання.

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Водночас бренд-директор Volvo в Україні Артем Ткаченко очікує, що реєстрації скоротяться на 35%, бо мало хто захоче платити додаткові кошти за реєстрацію легкових авто.

Нагадаємо:

Намір уряду обкласти автомобілістів 15% військового збору при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

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Ініціатива уряду про введення 15% військового збору при купівлі нового авто викликала небувалий ажіотаж на авторинку. 

Економічна правда.

авто податки
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