Всі розділи
Укр / Рус

Концепт законопроєкту про підвищення податків змінився - ЗМІ

Понеділок, 19 серпня 2024, 12:17 - Віктор Волокіта

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. 

Про це пише видання Forbes Ukraine. 

За даними видання, головна зміна, про яку вдалось домовитись, – замість 1-відсоткового податку для юросіб від обороту у законопроєкті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4 в.п. до 23-24%, розповіли четверо співрозмовників в Кабміні та Раді. 

Ще одна зміна – авансовий податок для АЗС. В урядовій версії пропонувалось запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального. Нова концепція – АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об’єкт, розповіли депутат фінансово-економічного блоку та співрозмовник з однієї з мереж АЗС. Робочий варіант – мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць. 

Реклама:

"Без змін залишається збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів, зазначив нардеп, дотичний до перемовин", - пише видання. 

Крім того, за даними Forbes Ukraine, Верховна Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни, тож запрацювати нові податки мають вже з 1 жовтня, кажуть три депутати з економічно-фінансового блоку уряду. 

Читайте також: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Реклама:

Нагадаємо:

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Економічна правда

податки Верховна рада уряд
Реклама:
Матеріали за темою
Мита на закордонні відправлення: ринок зменшиться на 30% 19 серпня 2024, 08:17
Де взяти гроші для оборони: підвищення податків чи детінізація економіки? 16 серпня 2024, 08:10
Philip Morris з часу запуску фабрики заплатив на третину більше податків 14 серпня 2024, 17:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті