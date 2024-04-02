Яблоко раздора. Как мир борется с монополией Apple и что это даст пользователям

У 2008 році Apple представила власну платформу цифрової дистрибуції – App Store. Тоді ж компанія запровадила правила, які унеможливлювали встановлення поза нею будь-якого застосунку на iPhone, iPod чи iPad.

В той час екосистема Apple нагадувала середньовічне місто. Оточене високими мурами з функціональних обмежень, воно ускладнювало взаємодію з пристроями інших виробників. Не дивно, що користувачі iPhone віддавали перевагу іншим продуктам від Apple, адже вони добре працювали лише один з одним.

Ринок мобільних застосунків стрімко зростав, iPhone здобували все більшу популярність, а App Store так і лишався "брамою середньовічного міста". Річ у тім, що платформа була не лише єдиним способом встановити програми на iPhone, але й стягувала 30% комісії за всі покупки в ній.

Але часи змінюються. Регулятори по всьому світу в один голос заговорили про монопольне становище корпорації, почавши штурм "фортеці". Розслідування, штрафи, антимонопольні закони – все це стало зброєю у боротьбі за вільний ринок мобільних застосунків.

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Європейський Союз вже зобов'язав Apple дозволити альтернативні магазини додатків на iPhone. Сполучені Штати та інші країни також розглядають подібні заходи. Для американської корпорації це може обернутись втратою десятків мільярдів доларів.

Чи вдасться "середньовічному місту" Apple зберегти свою велич? Чи зможе воно адаптуватися до нового світу, де панують принципи відкритої конкуренції?

Хороший бізнес на застосунках

За майже 16 років існування App Store, споживчі витрати на мобільні застосунки в ньому зростали з року в рік. У 2023 році ця цифра досягла 89,3 млрд дол, що на 2,8% більше, ніж роком раніше. Виходячи з цього минулорічна комісійна винагорода Apple може становити близько 24 млрд дол.

Попри те, що App Store менший за кількістю користувачів і завантажень застосунків, аніж Google Play Store, саме на перший припадає найбільше витрат споживачів. Наприклад, у 2021 році платформа американської корпорації отримала 85 млрд дол доходів, а Google Play – всього 47 млрд дол.

Доходи від підписок за рік також показали, що користувачі iOS витрачають значно більше, ніж власники пристроїв, які працюють на Android. Перші згенерували 13,5 млрд дол за підписки в застосунках, тоді як користувачі магазину Google Play – майже 5 млрд дол.

За таких умов, при меншій кількості користувачів, Apple генерує більше доходів як для себе, так і для розробників, які завантажують свої застосунки в App Store.

Це пояснюється тим, що користувачі iOS статистично значно більше витрачають, ніж їхні колеги з Android. Томі цілком зрозуміло, що розробники все частіше надають перевагу App Store над Google Play.

Однак за останні кілька років компанія Apple була втягнута в кілька судових справ через високу комісію App Store за покупку в застосунку, яка становила 30% для всіх розробників.

Як наслідок, в березні 2024 року, американська корпорація знизила цю ставку до 15% для розробників, перший дохід яких сягнув 1 млн дол. А такими є переважна більшість розробників в Apple App Store.

Втім запровадженні зміни глобально не вплинули на ситуацію з постійними звинуваченнями Apple у фактичному створенні монопольного становища, адже донедавна користувачі не мали змоги завантажити на пристрої корпорації жоден застосунок поза App Store.

Судові позови та нові закони

Початок 2024 року для Apple видався далеко ненайкращим. Уже 4 березня Європейський Союз звинуватив компанію в порушені антимонопольних правил, оштрафувавши виробника iPhone не рекордну суму в 1,84 млрд євро.

Загалом базова сума штрафу становила 40 млн євро. А покарання на 1,84 млрд євро Єврокомісія обрала, як "стримуючий фактор", аби виявлені порушення не повторювалось.

Очевидно, що в Apple таке рішення розкритикували та готові оскаржувати його у суді. Проте всім зрозуміло, що на оскарження штрафу можуть піти роки. Адже саме стільки Єврокомісія проводила антимонопольне розслідування проти американської корпорації.

Ще у 2019 році Spotify подав скаргу на каліфорнійську компанію, звинувативши її в нечесній конкуренції. Стрімінговий сервіс скаржився на те, що Apple перешкоджав в інформуванні користувачів про альтернативні способи оплати та 30% комісію, яку беруть за будь-які покупки в App Store. А власний сервіс Apple Music не сплачував цей збір.

У рішенні Єврокомісії йшлося про те, що Apple зловживає своїм "домінуючим становищем" як дистриб'ютор застосунків для потокового прослуховування музики, додавши, що європейські споживачі не мають "вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на стрімінгове прослуховування музики".

"Це незаконно, і це вплинуло на мільйони європейських споживачів", – заявила комісарка ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій Маргрет Вестагер.

Apple опинилась в ситуації, коли їй потрібно послабити обмеження і допустити конкурентів у свої пристрої GettyImages

Історія конфлікту Spotify та Apple насамперед стосується користувачів країн-членів Євросоюзу та їхнього закону про цифрові ринки (DMA).

Крім того, у судовому протистоянні між Apple та Epic Games, коли остання у 2020 році хотіла через суд скасувати 30% комісію в App Store, федеральний суддя не підтримав це рішення, але постановив, що виробник iPhone порушує антимонопольне законодавство Каліфорнії.

Порушення законодавства також стосувалось перешкоджань виробникам застосунків надавати альтернативні способи оплати послуг. На початку 2024 року Apple запровадила нові правила для американського App Store, які дозволяють розробникам додавати у свої застосунки посилання або кнопки, які перенаправляють користувачів на зовнішні вебсайти для здійснення покупок.

Але Apple продовжує стягувати комісію й за ці транзакції. Ставка комісії становить 12% для учасників програми App Store для малого бізнесу та 27% для інших додатків. Для європейського ринку ставка знизилась з 30% до 17% та до 10% для програм, які попадають до категорії "малий бізнес".

Втім розробники застосунків для iOS все ще змушені сплачувати 3% за обробку платежів від користувачів через систему App Store.

Штрафи Apple загрожують і від регуляторів інших країн. В Нідерландах місцевий регулятор звинуватив компанію в порушенні антимонопольного законодавства, коли та не дозволила таким сервісам, як Tinder, використовувати платіжні системи поза App Store.

Замість того, щоб дозволити іншим платіжним системам обробляти платежі, Apple знизила свою комісію до 27% від ціни, сплаченої за одного користувача. Однак голландські регулятори визнали цей крок неправомірним і у 2023 році оштрафували Apple на 50 млн євро.

Подібна ситуація трапилась й в Південній Кореї, коли на законодавчому рішенні було прийнято рішення, яке змушує Apple дозволити альтернативні платіжні системи. У відповідь компанія знизила свою комісію до 26%, а телекомунікаційний регулятор країни пригрозив технологічному гіганту штрафом у розмірі 15,4 млн дол.

Такі прецеденти породили роздуми серед урядів й інших країн щодо зміни законодавства чи висунення вимог щодо запровадження альтернативних варіантів оплати, або ж зменшення своєї комісії.

Проте у всіх цих звинуваченнях Apple не визнає своєї провини, переконуючи, що сформовані раніше правила App Store ніяк не шкодять кінцевому користувачу чи виробнику застосунків.

Ба більше, як у випадку з ЄС компанія переконує, що насправді Єврокомісія не знайшла жодних правдивих доказів шкоди споживачам й ігнорує реалії ринку, який є конкурентоспроможним та швидко зростає.

Новий позов Мінʼюсту США та DMA

Наприкінці березня міністерство юстиції США та генеральні прокурори 16 штатів подали ще один позов проти технологічного гіганта, звинувативши його у свідомому використанні свого "панівного становища" на ринку смартфонів для ускладнення переходу споживачів на інші пристрої.

Як би іронічно це не звучало, але те до чого компанія рухалась роками, створюючи власну екосистему, яка має стимулювати користувача надавати перевагу саме продукції Apple, тепер є головним аргументом федеральної влади Сполучених Штатів проти неї.

Влада США звинувачує компанію в тому, що її позиції на ринку смартфонів зумовленні не тільки випередженням конкурентів, але й порушення федерального антимонопольного законодавства. За словами генерального прокурора Америки Мерріка Гарланда, Apple використовує стратегію, засновану на антиконкурентній поведінці, яка завдає шкоди і споживачам, і розробникам.

У позові також йдеться, що Apple впливає на роботу браузерів, відеозв'язку, підписок на новини, розваги, автомобільні послуги, рекламу тощо. У випадку, якщо суд стане на сторону американського уряду, Apple фактично загрожує руйнація цілої екосистеми взаємодії між пристроями та сервісами. Проте, заради справедливості, довести суду свої звинувачення Мінʼюсту буде досить складно.

Крім нового позову від Мінʼюсту США, ще одним викликом для Apple став закон ЄС про цифрові ринки. Нові правила від європейського регулятора, зокрема й те, що Apple тепер зобовʼязаний надавати власникам iPhone та iPad у ЄС доступ до сторонніх магазинів застосунків, не стали для компанії сюрпризом.

У Apple довго вели діалог з ЄС намагаючись залишити свою операційну систему закритою від сторонніх застосунків. Однак зрештою DMA почав діяти і Apple нічого не залишилось окрім як запровадити зміни відповідно до нового законодавства.

Зрештою компанія не бажає так просто здаватись, втрачаючи так просто своїх сталих клієнтів у App Store. Компанія зберегла комісію за встановлення застосунків і платежі, навіть поза межами App Store – розробники мають сплатити по 0,5 євро за кожне щорічне встановлення програми після 1 мільйона завантажень, а також 17% комісії за покупки.

У випадку, якщо Європейські регулятори зможуть довести, що такі дії компанії є черговим порушенням законну, компанії загрожує штраф у розмірі 10% її світового річного доходу, який минулого року становив майже 400 млрд дол.