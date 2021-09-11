Apple позбавили монопольного право на платежі за додатки

Apple Inc згідно судового припису за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store.

Про це пише The Wall Street Journal.

На даний момент стягується 30% -ва комісія з кожної покупки.

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс прийшла до висновку, що подібна практика Apple є неконкурентною і завдає шкоди користувачам, позбавляючи їх можливості платити за послуги нижчу ціну, і заборонила Apple цю практику. Однакоа суд не став називати Apple монополістом.

Epic Games звинуватила Apple в тому, що компанія незаконно користується своїм монопольним становищем і обмежує конкуренцію. Вона розраховувала змусити Apple через суд скасувати комісію.

Суддя, однак, не стала робити цього, хоча і заявила, що Apple не обґрунтувала в достатній мірі введення такої комісії на покупку.

"Твердження, що комісія є платою розробників за використання платформи Apple, її інтелектуальної власності, а також за доступ до клієнтської бази компанії, виправдовує саму комісію, але не її розмір", - зазначила суддя.

В Apple назвали рішення суду" виправданням ". "Суд підтвердив те, що ми знали весь цей час: робота App Store не йде врозріз з антимонопольним законодавством. Як визнав суд - успіх не є незаконним", - йдеться в прес-релізі Apple.

Проте, рішення суду обмежить Apple важливе джерело виручки, відзначають аналітики. Акції компанії подешевшали на 3,5% після рішення суду, що скоротило її капіталізацію майже на 85 млрд дол.

Нагадуємо:

Epic Games, розробник популярної гри Fortnite, подала позов у ​​2020 році, після того як Apple заблокувала додаток компанії за порушення вимоги про прийом платежів усередині App Store.

Epic Games також подала позови до Apple в Євросоюзі, Великобританії та Австралії.