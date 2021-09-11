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Apple позбавили монопольного право на платежі за додатки

Субота, 11 вересня 2021, 16:11

Apple Inc згідно судового припису за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store. 

Про це пише The Wall Street Journal. 

На даний момент стягується 30% -ва комісія з кожної покупки. 

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс прийшла до висновку, що подібна практика Apple є неконкурентною і завдає шкоди користувачам, позбавляючи їх можливості платити за послуги нижчу ціну, і заборонила Apple цю практику. Однакоа суд не став називати Apple монополістом. 

Epic Games звинуватила Apple в тому, що компанія незаконно користується своїм монопольним становищем і обмежує конкуренцію. Вона розраховувала змусити Apple через суд скасувати комісію. 

Суддя, однак, не стала робити цього, хоча і заявила, що Apple не обґрунтувала в достатній мірі введення такої комісії на покупку. 

"Твердження, що комісія є платою розробників за використання платформи Apple, її інтелектуальної власності, а також за доступ до клієнтської бази компанії, виправдовує саму комісію, але не її розмір", - зазначила суддя. 

В Apple назвали рішення суду" виправданням ". "Суд підтвердив те, що ми знали весь цей час: робота App Store не йде врозріз з антимонопольним законодавством. Як визнав суд - успіх не є незаконним", - йдеться в прес-релізі Apple. 

Проте, рішення суду обмежить Apple важливе джерело виручки, відзначають аналітики. Акції компанії подешевшали на 3,5% після рішення суду, що скоротило її капіталізацію майже на 85 млрд дол. 

Нагадуємо: 

Epic Games, розробник популярної гри Fortnite, подала позов у ​​2020 році, після того як Apple заблокувала додаток компанії за порушення вимоги про прийом платежів усередині App Store. 

Epic Games також подала позови до Apple в Євросоюзі, Великобританії та Австралії.

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