Під контролем: застосунки, що допоможуть управляти особистими фінансами

Підбірка мобільних застосунків, які допоможуть контролювати власні фінанси та планувати бюджет.

Потреба планувати особистий або сімейний бюджети залишатиметься актуальною завжди. Усім потрібно пам’ятати про своєчасну оплату комунальних послуг, кредитів чи страхування.

Застосунки для обліку власних фінансів значно полегшують цей процес і навіть допомагають його оптимізувати.

Безкоштовні або платні програми для телефонів пропонують користувачам низку функцій для керування фінансами. Єдина незмінна умова – не забувати вносити дані в застосунки.

ЕП підготувала добірку найбільш популярних застосунків для планування особистого бюджету.

Як обирали застосунки. Враховувалися три основні критерії: кількість завантажень, рейтинг користувачів та наявність української версії. Усі додатки тестувалися на власному досвіді.

Контроль витрат

У цій категорії великий вибір застосунків для власників пристроїв на платформах Android та iOS. За принципом роботи вони схожі, відрізняються лише інтерфейс та функціонал.

Money Manager Expense & Budget

Завантажень – понад 10 млн Рейтинг – 4,6 Завантаження на Android чи iOS

Застосунок має приємний інтерфейс, який можна налаштувати: обрати стиль, темний чи світлий режими, кольорову гаму.

Усі витрати фіксуються на головній сторінці у вигляді списку. Це може бути незручно, якщо витрат багато. Біля кожної з них стоїть маленька картинка з категорією. Так легше зрозуміти, які категорії переважають.

У застосунку є графік у вигляді діаграми за витратами та доходами за тиждень, місяць чи рік. Користувач також може відкрити календар витрат і додати витрату постфактум. Функціонал дозволяє обирати, як здійснювалася оплата: карткою чи готівкою.

Найголовніша перевага Money Manager Expense & Budget – можливість додавати власні категорії та відкривати підкатегорії. Для захисту особистих даних достатньо встановити пароль.

Недолік застосунку – велика кількість реклами. Проте її розташування здебільшого не заважає повноцінно користуватися програмою.

Застосунок має платну версію. За 6,99 дол (для IOS) можна прибрати рекламу, отримати необмежену кількість категорій і користуватися версією для персонального комп'ютера.

Monefy

Завантажень – понад 5 млн Рейтинг – 4,6 Завантажити на Android чи iOS

Цей додаток має зручний та інтуїтивний інтерфейс. Усі категорії витрат є на головному екрані у вигляді картинок. Розподіл витрат теж показаний на головному екрані – як діаграма. Так одразу видно, на яку з категорію витрачається найбільше коштів.

Можна встановити звітний період за день, тиждень чи місяць, розділити карткові та готівкові витрати.

За 1 050 грн доступна платна версія застосунку. Тоді з’явиться можливість додавати власні категорії, синхронізуватися з кількома пристроями, додавати різні валюти.

Тривале використання Monefy показало, що там бракує функції запису витрат постфактум. Наприклад, якщо в останній день місяця не встигнути внести витрату, а зробити це наступного дня, то вона зараховується на поточний місяць.

Money Lover

Завантажень – понад 5 млн Рейтинг – 3,8 Завантажити на Android чи iOS

Серед переваг Money Lover – можливість додавати витрати чи доходи за конкретний день, у тому числі за попередній місяць.

Також у застосунку можна вказати, скільки готівки є у фізичному гаманці, це допомагає краще контролювати цю частину бюджету.

За відображення кількох рахунків чи "гаманців" доведеться заплатити 1 850 грн. У цю суму входить відсутність реклами та можливість встановлювати ліміти щодо витрат у різних категоріях (у безкоштовній версії – лише в одній категорії).

Загальні витрати показуються на головному екрані у вигляді графіка в порівнянні з попередніми місяцями. Нижче йде список з найбільшими витратами, які відкриваються у вигляді діаграми.

Недоліком Money Lover є не дуже зручний інтерфейс під час додавання витрат чи доходів.

Деякі популярні категорії занадто узагальнені: є "їжа та напої", але немає "продуктів"; є "транспорт", але він не розділений на громадський, власний і таксі.

При цьому категорій у застосунку багато і вони розділені за групами: необхідні витрати, веселощі та відпочинок, інвестиції та борги, побутові витрати.

Український застосунок Budget не потрапив у підбірку найпопулярніших програм для обліку витрат, але він вартий уваги.

Наразі застосунок доступний тільки для користувачів Android. Його рейтинг – 4,2, а кількість завантажень – понад 100 тис.

Застосунок дає змогу відстежувати історію доходів та витрат і будувати графіки за днями та категоріями. Крім того, тут можна вести спільний бюджет, створювати цілі для планування витрат або заощаджень.

Діє безплатний пробний період на 45 днів. Далі доступні місячна підписка за 50 грн з автоматичним продовженням, на три місяці – за 150 грн без автоматичного продовження і річна підписка з автоматичним продовженням за 500 грн.

Застосунки для планування бюджету

Ці програми допомагають не лише фіксувати витрати, а й планувати бюджет: встановлювати ліміти, цілі, прописувати, скільки коштів треба витратити на ті чи інші цілі.

Wallet

Завантажень – понад 5 млн Рейтинг – 4,7 Завантажити на Android чи iOS

У цьому застосунку, крім звичного обліку витрат, можна встановлювати бюджети для певних категорій та цілей, наприклад, місячний ліміт на розваги.

Після кожного додавання витрат у цю категорію додаток фіксує, скільки коштів можна витратити. Також він надсилає нагадування, якщо бюджет наближається до ліміту чи коли він перевищений.

Ще одна корисна функція – встановлення цілей. Вона працює за принципом попередньої опції, але показує, скільки коштів потрібно заощадити.

У застосунку можна вказати, скільки готівкових грошей є в гаманці, та синхронізувати його з банківським рахунком, однак ця послуга платна – 95 грн за місяць або 570 грн за рік.

Крім цього, користувач з преміум-підпискою отримує необмежену кількість рахунків, розширені графіки та звіти, а також додаткові інструменти та віджети.

Недолік Wallet – не дуже привабливий інтерфейс під час додавання витрат. Також незручно, що застосунок запам’ятовує категорію останньої витрати й автоматично пропонує її для наступних. Тобто можна випадково віднести витрату не в ту категорію, хоча за потреби її можна видалити.

У перелік найпопулярніших застосунків у цій категорії слід віднести Mobills (понад 5 млн), Goodbudget (понад 1 млн) та Spendee (понад 1 млн), однак у них немає української версії.

За допомогою цих програм можна встановлювати цілі для накопичень та ліміти на витрати за певними категоріями.

Застосунки "не на щодень"

На просторах інтернету можна знайти "ситуативні" застосунки, які разово стануть у пригоді під час корпоративу чи спільної подорожі з друзями. Це програми для зручного та автоматичного розділення витрат між багатьма учасниками.

Як вони працюють?

Одна людина встановлює застосунок, додає туди учасників, вносить усі витрати і зазначає, хто, скільки і за що платив. Програма підраховує витрати кожного і кому та скільки треба повернути.

Ось кілька популярних застосунків у цій категорії.

Splitwise: завантажень – понад 10 млн, рейтинг – 4,6, завантажити на Android чи iOS .

Tricount: завантажень – понад 5 млн, рейтинг – 4,8, завантажити на Android чи iOS .

Settle Up: завантажень – понад 1 млн, рейтинг – 4,8, завантажити на Android чи iOS .

Спільний недолік цих застосунків – відсутність української мови. Також треба буде витратити час на налаштування та внесення даних про інших учасників.

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Вибір застосунку – пів справи. Головне – привчити себе щоденно вносити в нього дані, адже лише це допоможе врегулювати питання особистих фінансів. Також важливо робити висновки і враховувати їх, а не просто приймати звіти застосунків лише як цікаву інформацію.