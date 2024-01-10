Витрати на мобільні додатки у світі торік сягнули рекордних $170 мільярдів

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Торік споживчі витрати на мобільні додатки зросли на 3% порівняно із 2022 роком, до рекордних 171 млрд дол в App Store, Google Play та інших магазинах додатків для Android. Головним драйвером росту став TikTok.

Про це пише TechCrunch із посиланням на щорічний звіт "State of Mobile" ("Стан мобільних додатків") постачальника аналітичних даних data.ai.

Зазначається, що зростаюча частина цих загальних споживчих витрат припадає на додатки, а не на мобільні ігри, частково завдяки успіху TikTok. Однак кількість завантажень додатків минулого року не змінилася і становила 257 мільярдів, що лише на 1% більше, ніж у 2022 році.

"У 2022 році невпинне зростання економіки додатків зупинилося після ковідного спаду, оскільки споживчі витрати нормалізувалися, а в умовах рецесії економіки все більше людей затягували гаманці. Підрахунки навіть припускали, що споживчі витрати могли сповільнитися і в магазині додатків Apple App Store, але точних цифр отримати не вдалося, оскільки частка Apple від транзакцій більше не становить фіксованих 30% у всьому світі.

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Минулого року ситуація знову почала рухатися в позитивному напрямку", - пише видання.

Споживчі витрати на неігрові додатки у 2023 році зросли на 11% у порівнянні з 2022 роком і досягли 64 млрд дол - TikTok став лідером у цьому напрямку.

Торік витрати на цю платформу для створення коротких відеороликів досягнули нового рубежу в понад 10 мільярдів доларів за весь період існування, ставши першим неігровим додатком, який зробив це. Цього року data.ai прогнозує, що споживча монетизація в соціальних додатках зросте на 150% до 1,3 млрд дол.

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З іншого боку, у 2023 році понад 1 500 додатків та ігор генерували понад 10 мільйонів доларів щорічно, тоді як 219 перевищили 100 мільйонів доларів, а 13 - 1 мільярд доларів. Чотири нові додатки досягли 1 мільярда доларів за рік, зокрема Royal Match, Google One, Max і Gardenscapes.

При цьому розвиток генеративного ШІ сприяв зростанню споживчих витрат минулого року. Ринок додатків genAI розширився в 7 разів, що призвело до появи нових можливостей для споживачів, таких як чат-боти та генератори мистецтва зі ШІ.

З точки зору споживчих витрат, найкращі додатки включали ChatGPT, Ask AI та Open Chat. Data.ai зазначає, що популярність додатків зі штучним інтелектом була "досить глобальною", але цей жанр не увійшов до числа проривних у Китаї, Японії, Саудівській Аравії та Туреччині.

Щоб скористатися споживчим попитом, понад 4 000 додатків додали слово "чат-бот" до своїх описів, а понад 3 500 додали "gpt", як виявив data.ai. Крім того, у 2023 році було запущено 2 500 додатків зі словом "чат-бот" в описі - це майже вдвічі більше, ніж за попередні чотири роки разом узяті.

Окрім власне додатків зі штучним інтелектом, у 2023 році добре себе зарекомендували й інші додатки, що впроваджують функції штучного інтелекту.

За даними data.ai, кількість завантажень 20 додатків, які додали такі функції, зросла на 11% порівняно з попереднім роком. У 13 з 20 (65%) також спостерігалося позитивне зростання.

Економічна правда