Apple та Google під загрозою розпаду через антимонопольний тиск з обох сторін Атлантики

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Вперше за свою історію технологічні гіганти Apple та Google стоять на шляху до довгої суперечки з регулюючими органами щодо монопольного становища. Це може призвести до розпаду компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятори стверджують, що такі компанії, як Apple і Google побудували непроникні екосистеми навколо своїх продуктів, що ускладнює перехід клієнтів на конкуруючі сервіси, що призвело до появи терміну "обгороджені сади" (walled gardens).

Нещодавно Міністерство юстиції США обʼєдналось з 15 штатами, щоб подати в суд на виробника iPhone за монополізацію ринку смартфонів, перешкоджання конкурентам і завищення цін.

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Мінʼюст США попередило компанію Apple що не виключено, що наказ про припинення діяльності компанії може стати засобом відновлення конкуренції.

На вирок такого масштабу підуть роки, але це є прецедентом, який також можуть використовувати в інших частинах світу.

Ще складніша для техногігантів ситуація складається в ЄС, де незабаром такі гіганти як Alphabet, Meta та Apple ймовірно, будуть розслідуватися на предмет потенційних порушень Закону про цифрові ринки (DMA), що може призвести до великих штрафів і навіть до розпоряджень про припинення діяльності за повторні порушення, повідомляють джерела Reuters.

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Керівниця антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер допомогла прокласти шлях до радикальних заходів минулого року, коли звинуватила Google в антиконкурентних практиках у своєму прибутковому рекламному бізнесі і в тому, що їй, можливо, доведеться відмовитися від своїх інструментів для продажу.

Нагадаємо:

Американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.