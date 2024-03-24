Всі розділи
Укр / Рус

Apple та Google під загрозою розпаду через антимонопольний тиск з обох сторін Атлантики

Неділя, 24 березня 2024, 14:13 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Вперше за свою історію технологічні гіганти Apple та Google стоять на шляху до довгої суперечки з регулюючими органами щодо монопольного становища. Це може призвести до розпаду компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятори стверджують, що такі компанії, як Apple і Google побудували непроникні екосистеми навколо своїх продуктів, що ускладнює перехід клієнтів на конкуруючі сервіси, що призвело до появи терміну "обгороджені сади" (walled gardens).

Нещодавно Міністерство юстиції США обʼєдналось з 15 штатами, щоб подати в суд на виробника iPhone за монополізацію ринку смартфонів, перешкоджання конкурентам і завищення цін.

Реклама:

Мінʼюст США попередило компанію Apple що не виключено, що наказ про припинення діяльності компанії може стати засобом відновлення конкуренції.

На вирок такого масштабу підуть роки, але це є прецедентом, який також можуть використовувати в інших частинах світу.

Ще складніша для техногігантів ситуація складається в ЄС, де незабаром такі гіганти як Alphabet, Meta та Apple ймовірно, будуть розслідуватися на предмет потенційних порушень Закону про цифрові ринки (DMA), що може призвести до великих штрафів і навіть до розпоряджень про припинення діяльності за повторні порушення, повідомляють джерела Reuters.

Реклама:

Керівниця антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер допомогла прокласти шлях до радикальних заходів минулого року, коли звинуватила Google в антиконкурентних практиках у своєму прибутковому рекламному бізнесі і в тому, що їй, можливо, доведеться відмовитися від своїх інструментів для продажу.

Нагадаємо:

Американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.

Apple Google США ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg 18 березня 2024, 09:00
Суперпреміум-електрокар Apple "похоронили". Чому довгоочікуваний Apple Car не випустили? 16 березня 2024, 07:05
Прибуток головного постачальника для Apple Foxconn зріс завдяки буму на ШІ 14 березня 2024, 17:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті