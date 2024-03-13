Apple дозволив розробникам додатків в ЄС продавати програми для IOS не через App Store

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Американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.

Про це повідомляє Reuters.

Apple оголосила про зміни відповідно до закону ЄС про цифрові ринки (DMA), який набув чинності минулого тижня. Ці зміни можуть вплинути на високу норму прибутку та постійний потік доходу, на який Apple звикла покладатися від свого магазину додатків, де компанія стягує з розробників комісію до 30%.

Зміни, які стосуються лише Європейського Союзу, відбулися на тлі постійної критики з боку конкурентів, що зусилля Apple щодо дотримання нормативних вимог є неефективними.

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Починаючи з цієї весни, розробники програмного забезпечення, що працюють у Європі, зможуть поширювати програми серед клієнтів ЄС безпосередньо зі своїх веб-сайтів, а не через App Store. Але вони все одно повинні відповідати положенням і умовам Apple і бути авторизованими розробниками.

Також Apple запровадила "комісію за основні технології" у розмірі 50 євроцентів за обліковий запис користувача щороку, навіть якщо розробники вирішують не використовувати Apple App Store або платіжну систему.

DMA має на меті приборкати Apple, Amazon, власника TikTok ByteDance, Meta Platforms, Alphabet Google і Microsoft та створює рівні умови для менших суперників і, зрештою, більшу конкуренцію для європейців.

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"Щоб відобразити зміни DMA, користувачі в ЄС можуть встановлювати додатки з альтернативних ринків додатків в iOS 17.4 і пізніших версій. Користувачі зможуть завантажити альтернативний додаток маркетплейсу з веб-сайту розробника маркетплейсу", — повідомила Apple на своєму веб-сайті.

IOS відноситься до програмної платформи, яка працює на iPhone та iPad від Apple.

Зміни, оголошені 12 березня, включають можливість розробникам створювати альтернативні ринки додатків, щоб пропонувати каталог, що складається виключно з власних додатків розробника.

Розробники можуть вибирати, як розробляти рекламні акції, знижки та інші пропозиції в програмі, спрямовуючи користувачів завершити транзакцію на їх веб-сайті замість використання шаблону Apple.

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