Куди поділися активи Дерипаски та що буде з Ocean Plaza. Очільник Фонду держмайна Федоришин

Після початку великої війни Україна конфіскувала російські Промінвестбанк та Сбєрбанк, а за ними – інші компанії, що належали уряду агресора. Натомість боротьба з компаніями російських олігархів та колаборантів триває досі.

Арешти почалися влітку 2022 року, а перший випадок конфіскації таких активів Вищим антикорупційним судом стався у вересні того ж року. Частину активів передавали в управління міністерств, частину – Фонду державного майна.

Значною мірою це сталося завдяки довірі президента України до тодішнього керівника ФДМ Рустема Умєрова. Останній уже очолив Міноборони.

Часто ці компанії переходять до держави в складному стані. Після арештів вони спершу потрапляють в Агентство з розшуку та управління активами (АРМА), де простоюють і нарощують борги. Відновити їх роботу стає дедалі складніше.

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В. о. голови ФДМ Олександр Федоришин каже, що конфісковані компанії потрапляють у фонд без бухгалтерії. Відомство має продати їх для наповнення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Проте таких прецедентів ще не було.

Про управління російськими активами та приватизацію ОГХК

— У вас зараз в управлінні 17 конфіскованих підприємств на підконтрольній території. У якому стані вони до вас потрапляють?

— У більшості випадків ми отримуємо компанії без бухгалтерії, без будь-якої документації, без розуміння, яка є кредиторська заборгованість, які є підрядники чи контрагенти. Це все досліджується в ручному режимі.

Коли нам передають активи, ми реєструємо право власності за собою та призначаємо свій менеджмент, якщо є контрольний пакет. Менеджменту одразу ставимо завдання провести глибоку інвентаризацію: що є, яка заборгованість, які основні засоби та майно, чи є банківські рахунки та кошти на них.

Паралельно дивимося, чи можемо запустити діяльність підприємства. Якщо можемо і для цього немає перешкод у вигляді арештів чи інших обмежень у кримінальних провадженнях, то робимо все, щоб запустити роботу.

Без згоди слідчих нічого не можемо робити. Усе залежить від підприємства і кримінальної справи щодо нього. У будь-якому випадку всі підприємства в нас у режимі тимчасового управління і ведеться підготовка до їх приватизації.

Довідка. Фонду передані 136 конфіскованих об'єктів, з яких 20 – корпоративні права, тобто частки в компаніях. Лише 17 з них на підконтрольній території. Є чотири етапи підготовки цих активів до приватизації: прийняття в управління, реєстрація прав власності, підготовка до приватизації, виставлення на аукціон. На аукціон виставлена компанія "Інвестагро" Міхаіла Шелкова, чотири готуються до приватизації. За більшістю активів відбувається реєстрація прав власності.

— Можете навести приклад, коли після роботи вашого менеджменту підприємство запустили?

— Є різні ситуації. Наприклад, держава отримала частку в Ocean Plaza, коли торговий центр відновив роботу після зупинки на початку повномасштабної війни. Там деякі арешти були і залишаються, але це приклад підприємства, яке працює. Ми намагаємося робити все, аби воно далі працювало.

Є підприємство "Інвестагро" (належало російському олігарху Міхаілу Шелкову – ЕП), яке виставляли на приватизацію. Ми намагалися зберегти дію договорів оренди. Підприємство продовжувало обробляти свої земельні ділянки.

Механізм стягнення державою російських активів недосконалий, він потребує покращення через внесення змін до закону. Ці зміни мають бути спрямовані на збереження економічної діяльності підприємств з моменту, коли держава починає їх вилучати, і до моменту їх прийняття відповідним органом управління.

Є приклади, коли накладаються арешти в рамках кримінальних проваджень чи після накладення санкцій. З моменту арешту до моменту, коли через рішення суду фонд отримує актив у тимчасове управління, проходить чимало часу. Підприємство простоює або йому завдаються такі збитки, які потім тяжко усувати.

Тому ми пропонуємо внести зміни до закону "Про санкції" і надати повноваження уряду, аби він визначав орган управління, який буде займатися управлінням санкційного активу в період з початку його блокування до конфіскації.

— Одним з прикладів можна назвати Демурінський ГЗК, який рік простоював в АРМА. Вони не змогли зайти на підприємство і запустити його. У лютому комбінат передали ФДМ. Що там за цей час було зроблено?

— Нам було критично важливо зареєструвати його на себе в кінці березня, бо було ухвалене рішення Держгеонадр про зупинення всіх дозволів на видобуток. Після отримання цього активу ми побачили велику кількість арештів. Спільно з різними службами нам вдалося познімати ці арешти та зареєструвати ГЗК на нас.

До кінця травня там лишався старий менеджмент, бо ми багато часу витратили на пошуки нового керівника. З п’ятої чи шостої спроби знайшли необхідного керівника. Хтось не проходив перевірки НАБУ та СБУ, хтось відмовлявся.

Новому керівнику доручили провести інвентаризацію, розробити фінплан, погасити заборгованості із заробітної плати та відновити діяльність. Є позитивна динаміка. У якийсь момент там була заборгованість із заробітної плати близько 25 мільйонів гривень, її вдалося зменшити до 6 мільйонів гривень.

Зараз компанія надсилає фонду на погодження нові договори, аби погасити борги, тобто вони починають вести діяльність. Плануємо деякі інші заходи для "очистки" активу, аби для інвестора він був максимально привабливим.

Плануємо запропонувати інвесторам придбати Демурінський ГЗК як об’єднаний об'єкт з іншою державною компанією – ОГХК. Це обʼєкт великої приватизації, який планується виставляти за балансовою вартістю.

Є ще багато бюрократичних моментів, які треба зробити для підготовки ГЗК – десь 20 пунктів. Треба повернути до статутного капіталу окреме майно, наприклад збагачувальну фабрику, провести переоцінку основних засобів.

З ОГХК легше: вони мають завершити деякі аудити й чекати, коли ми завершимо всі процедури щодо Демурінського ГЗК. У першому кварталі 2024 року будемо мати їх загальну балансову вартість, що дозволить виставити їх на приватизацію.

Чому активи Дерипаски досі не у фонді

— Пів року тому Миколаївський глиноземний завод та інші активи Олега Дерипаски були стягнуті в дохід держави, але їх досі не передали фонду.

— Коли актив стягується в дохід держави, то рішення ВАКС надсилається в Кабмін, а Кабмін робить розсилку всім зацікавленим державним органам для висловлення своєї позиції. Фонд висловив свою позицію, що він готовий взяти ці активи до сфери свого управління для подальшої приватизації.

Усі інші органи також висловили свої позиції. Можливо, були виражені якісь зауваження чи застереження або могли надійти листи з боку правоохоронних органів. Це вимагало від уряду більшого часу, щоб дослідити певні обставини.

Зрештою, це питання не було вирішене до 22 вересня 2023 року. З 22 вересня набули чинності зміни до закону. Вони передбачають, що тепер фонд автоматично приймає в управління конфісковані активи. Ми звернулися до уряду з питанням щодо цих активів. Уже мали кілька зустрічей, де це обговорювали.

Попередньо домовилися, що буде висловлена позиція всіх зацікавлених осіб, зокрема, буде наданий відповідний висновок Мін'юсту. Виходячи із зібраних позицій, буде ухвалене рішення, як відбудеться передавання цих активів фонду.

— Коли може завершитися ця історія?

— Точно до кінця року. У нас не всі конфісковані активи. Держава конфіскує багато, загальна кількість стягнутого скоро становитиме близько півтори тисячі одиниць. Стягнуто чи передано в управління фонду 157 активів – близько 10%.

Є ще є енергетичний та оборонний сектори. З огляду на оборонні цілі уряд певні підприємства вирішує не приватизовувати, а передає в управління Міноборони.

Провалені аукціони та майбутнє Ocean Plaza

— "Інвестагро" – єдине виставлене на приватизацію підприємство, але з двох спроб його не вдалося продати.

— Попит визначає ринок. Мабуть, потенційні інвестори з пересторогою дивляться на перші санкційні активи. Багато хто, можливо, має побоювання щодо його купівлі як колишнього російського. Доходила інформація, що нібито була висока ціна. Є й інші обставини, які, на жаль, не можу коментувати, це безпекові питання.

— Що робите, аби наступний аукціон був успішний?

— Наступний аукціон плануємо, але, мабуть, цього року вже не встигнемо. Сподіваємося, це буде в першому кварталі 2024-го. За законом, об’єкт уперше виставляється за стовідсотковою вартістю, вдруге – за 50%. Утретє фонд може виставляти актив на голландський аукціон, де йде покрокове зниження ціни.

Є ціновий фактор і певні застереження, які ми отримали з боку правоохоронних органів. Коли всі ці застереження будуть усунені, ми обов'язково повернемося до приватизації "Інвестагро". Потрібно також розуміти, як краще для держави: продавати його самостійно чи в сукупності з якимись іншими активами.

— Серед конфіскованих активів є ТЦ Ocean Plaza, який ви вважаєте об’єктом великої приватизації . Чи є інші "великі" активи?

— Об'єкти великої приватизації – це ті, вартість яких становить 250 мільйонів гривень і більше. Ця сума береться за їхньою звітністю на кінець року. Відповідно до поданої звітності за 2022 рік, до об’єктів великої приватизації належать частка в Ocean Plaza, Демурінський ГЗК та компанія "ВСМПО титан України".

В останню ми призначили нового керівника і після інвентаризації відбудеться переоцінка активів. На ГЗК така ж ситуація. Мені видається, що Демурінський ГЗК після переоцінки буде підпадати під об’єкти малої приватизації.

— Що з часткою в Ocean Plaza? Коли плануєте проводити аукціон?

— Ми направили проєкт розпорядження уряду про включення частки в Ocean Plaza до переліку об'єктів великої приватизації. Уряд поки не ухвалив рішення.

Також ми оскаржили статут ТОВ "Інвестиційний союз Либідь" (компанія-власник Ocean Plaza – ЕП), який був зареєстрований попередніми учасниками за кілька тижнів до рішення суду про стягнення частки в дохід держави. Скарга подана до Мін’юсту і ми очікуємо на наступному тижні розгляд цього питання. Якщо скаргу задовольнять, ми зможемо змінити менеджмент у ТОВ "ІС Либідь".

Ми вели переговори з іншим акціонером, намагалися визначити матрицю повноважень, але не дійшли згоди. До кінця 2023 року також плануємо провести аудит Ocean Plaza. Необхідно провести фінансову очистку активу.

Цей об’єкт продовжує готуватися. Якщо уряд незабаром включить його до переліку об’єктів великої приватизації, це дозволить нам почати проведення засідань аукціонної комісії, аби визначити умови приватизації. Паралельно будемо шукати інвесторів, зокрема іноземних.

— Як ви шукаєте інвесторів?

— На наступному тижні має відбутися чергове представлення підготовлених для приватизації компаній учасникам Американської торгово-промислової палати та Європейської бізнес-асоціації. Ми покажемо їх цінність та переваги.

Туди будуть включені й окремі активи, стягнені в дохід держави. Там же будуть представлені Демурінський ГЗК разом з ОГХК та частка в Ocean Plaza. Конфісковані активи передані саме для приватизації, тому дії стосовно приватизації проводяться за однаковою моделлю для всіх.