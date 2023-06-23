Нова стратегія старого "Укроборонпрому", три енергокомпанії отримають 600 мільйонів євро від ЄБРР

Корпоративне управління держпідприємств

Фонд держмайна ліквідує понад 1200 збиткових держпідприємств. 16 червня 2023 року Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомив, що проаналізував 2 364 підприємства, які наразі перебувають в управлінні ФДМУ. Із них:

134 – стратегічні активи, які залишаться в управлінні ФДМУ;

288 – підлягають приватизації та шукають інвесторів;

664 – перебувають на окупованих територіях;

1278 – заплановані до ліквідації або банкрутства.

Активи, які залишаються в управлінні ФДМУ, – стратегічні та соціальні підприємства, зокрема, діючі та прибуткові протезно-ортопедичні компанії та оборонні підприємства. [ФДМУ не зазанчив назви цих підприємств. – SOE Weekly.]

До кінця 2023 року ФДМУ планує взяти в управління ще близько 1200 держпідприємств.

На думку ФДМУ, ліквідація непрацюючих активів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет, виплатити заборгованість із заробітної плати працівникам, створити нові бізнеси на базі майна збиткових підприємств, а також розвивати українську економіку.

Ліквідація підприємств може тривати від чотирьох місяців до 1,5 року. ФДМУ планує ліквідувати 347 підприємств у 2023 році, 400 підприємств – у 2024 році та ще 141 – у 2025 році.

Раніше ми повідомляли, що з вересня 2022 року ФДМУ замінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад на підприємствах, які перебувають в його управлінні. Фонд очікував на погодження призначень ще на 26 підприємствах.

Також ми писали, що Верховна Рада схвалила механізм ліквідації понад 1200 непрацюючих державних підприємств.

Перед цим ми повідомляли, що ФДМУ оголосив, що планує замінити керівників 65 держпідприємств. Таке рішення було прийнято на основі аналізу фінансових показників цих підприємств.

Крім цього, ми писали, що ФДМУ оголосив про початок звільнення недоброчесних керівників держпідприємств.

Наглядова рада "Укроборонпрому" затвердила стратегічні пріоритети розвитку концерну до 2034 року. 21 червня 2023 року "Укроборонпром" повідомив, що його наглядова рада затвердила стратегію, яка встановлює пріоритети для "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну на 2023-2034 роки.

[У державному оборонному замовленні у 2020 році частка держпідприємств, зокрема тих, що входять до "Укроборонпрому", становила 36%. – SOE Weekly.]

Згідно з пресрелізом "Укроборонпрому", його основною метою є забезпечення сталого розвитку виробничо-технологічної бази. Це включає серійне виготовлення та постачання продукції і послуг для задоволення потреб Сил безпеки та оборони України.

Стратегічними пріоритетами "Укроборонпрому" та його підприємств є:

збереження існуючих науково-технічних та виробничих компетенцій;

розвиток нових компетенцій за рахунок трансферу технологій від провідних західних компаній;

підтримка всього життєвого циклу сучасних зразків озброєння та військової техніки.

"Укроборонпром" має на меті забезпечити взаємосумісність та взаємозамінність озброєння та військової техніки, що використовуються Силами безпеки та оборони України та країнами-членами НАТО. Для цього "Укроборонпром" співпрацюватиме з оборонними компаніями США, а також інших країн-членів НАТО і ЄС.

[Раніше ми повідомляли, що "Укроборонпром" створив кілька нових виробництв у країнах НАТО. Детальніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.

Зауважимо, що важливо, аби стратегія держпідприємств відповідала очікуванням держави як власника. Ці очікування, як правило, викладені в політиці державної власності.

Концепцію реформи корпоративного управління "Укроборонпрому", включаючи політику власності, було розроблено на початку 2020 року членами команди SOE Weekly Андрієм Бойцуном, Олександром Лисенком та Дмитром Яблоновським, а також міжнародною юридичною фірмою Kinstellar.

Згодом політику було cхвалено урядом у 2021 році. Обговорення цих документів можна знайти в Огляді ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами в Україні.

У відкритому доступі немає інформації про те, чи розглядалися якісь зміни до цієї політики після повномасштабного вторгнення Росії. Нам також невідомо, як нещодавно затверджена стратегія "Укроборонпрому" відображає його політику власності. – SOE Weekly.]

Раніше ми повідомляли, що в липні 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон 1630-IX (раніше відомий як законопроєкт №3822), який заклав основу для трансформації "Укроборонпрому".

9 грудня 2021 року Кабмін ухвалив постанови та розпорядження про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство. Уряд також схвалив перетворення 43 некорпоратизованих підприємств "Укроборонпрому" на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, які повністю контролюються державою.

Ми також писали, що у своєму прес-релізі Кабмін повідомив, що 21 березня 2023 року прийняв постанову про реорганізацію Державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство.

Згодом ми повідомляли, що ця корпоратизація ще не розпочалася: постанову уряду про перетворення Державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ще не було оприлюднено.

Кабмін опублікував постанову 4 травня 2023 року. (Детальніше читайте в одному з наших попередніх випусків).

Однак перетворення "Укроборонпрому", як того вимагала ця постанова, залишилося заблокованим (детальніше див. в одному з наших минулих дайджестів).

[Серед іншого, трансформація "Укроборонпрому" передбачає створення наглядової ради, до склад якої входитимуть незалежні члени. Таким чином, новій наглядовій раді буде необхідно актуалізувати вже існуючі або затвердити нові стратегічні пріоритети розвитку корпоратизованої компанії. – SOE Weekly.]