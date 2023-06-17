Номінальний власник "Сенс Банку" пригрозив Україні міжнародним судом

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.

Про це йдеться в заяві компанії.

Відповідна реакція ABHH була спричинена підписанням президентом законопроєкту №9107-1 щодо порядку виведення з ринку (націоналізації) банків, що належать підсанкційним особам.

"ABHH серйозно стурбований тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати АТ "Сенс Банк" без компенсації ABHH понад номінальної суми", – йдеться в заяві.

В ABHH додають, що у випадку націоналізації "Сенс Банку" збитків зазнають особи, які не знаходяться під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH – благодійної організації, що займається дослідженнями раку, та великого європейського банку.

"ABHH вживатиме відповідних заходів з точки зору як національного, так і міжнародного права та наявних договорів, щоб їх компенсувати. Зокрема, ABHH шукатиме захисту в межах двосторонньої угоди про захист інвестицій BLEU (Бельгія-Люксембург)- Україна", – додають в компанії.

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Нагадуємо:

Володимир Зеленський 16 червня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Націоналізація "Сенс Банку" Фрідмана та Авена може відбутись до кінця цього місяця.

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Економічна правда.